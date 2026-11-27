Mihai Fifor îl critică pe premierul Ilie Bolojan după prezentarea raportului privind starea finanțelor publice de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Social-democratul susține că reducerea deficitului bugetar anunțată de șeful Guvernului ar fi fost obținută, în parte, prin amânarea unor plăți și acumularea unor obligații financiare care trebuie achitate.

Potrivit lui Mihai Fifor, facturile neplătite, lucrările executate și nedecontate, despăgubirile eșalonate și programele publice insuficient finanțate generează presiuni de cel puțin 51,2 miliarde de lei. Suma reprezintă aproximativ 2,5% din Produsul Intern Brut.

Deputatul PSD a reacționat printr-o postare publicată pe Facebook, în care a criticat atât activitatea premierului, cât și modul în care acesta a prezentat evoluția deficitului bugetar.

„În sfârșit, gogoașa furioasă „Ilie Sărăcie” s-a dezumflat până n-a mai rămas nimic din ea. El, cavalerul apocalipsei deficitului, miracolul de la Bihor, tăietorul cu barda de „burți grase” care secătuiau bugetul! Raportul de astăzi al ministrului Finanțelor a fâsâit de tot ce mai rămăsese din Bolojan și l-a redus din galacticul Bolo la nimic. La marele NIMIC care este”, a transmis Mihai Fifor.

Deputatul susține că datele prezentate de ministrul Alexandru Nazare contrazic imaginea privind reducerea deficitului bugetar promovată anterior de premier. În opinia sa, obligațiile financiare amânate nu reprezintă economii reale la buget, ci sume care vor trebui plătite ulterior.

„Astăzi nu mai poate minți cum respiră. Și, oricât și-ar mobiliza propaganda, realitatea i-a dat o smetie de l-a bufnit râsul. Și pe români plânsul. Pentru că cifrele nu mint, Ilie! Cifrele arată cât de mare, gogonată și ticăloasă a fost minciuna gonflată Bolojan. Cât de mare este prețul pe care îl plătesc românii pentru experimentele patologice ale unui om care nu ar fi trebuit să depășească vreodată granițele județului Bihor. Raportul privind starea finanțelor publice, prezentat astăzi de ministrul Alexandru Nazare, este devastator. Imaginea reală, golită de orice butaforie propagandistică, a economiei distruse de Bolojan”, mai scrie Mihai Fifor.

Unul dintre principalele argumente invocate de deputatul PSD se referă la evoluția deficitului bugetar în primele șapte luni ale anului. Mihai Fifor amintește că premierul Ilie Bolojan a prezentat o reducere de 28,4 miliarde de lei, de la 76,4 miliarde de lei la 48 de miliarde de lei.

Social-democratul susține însă că această evoluție trebuie analizată și prin prisma obligațiilor financiare care nu au fost achitate la momentul respectiv. El face trimitere la facturi restante, lucrări deja executate, dar nedecontate, despăgubiri cu plata eșalonată și programe publice pentru care finanțarea nu ar fi fost asigurată integral.

„Se lăuda nea Ilie cu reducerea deficitului bugetar în primele șapte luni ale anului cu 28,4 miliarde de lei, de la 76,4 la 48 de miliarde de lei. Ce ne spune astăzi ministrul Nazare? Că, în spatele acestei pretinse performanțe, se ascund facturi neplătite, lucrări executate și nedecontate, obligații financiare amânate, despăgubiri eșalonate și programe publice insuficient finanțate. Dimensiunea acestor presiuni financiare, potrivit estimărilor bazate pe datele prezentate astăzi, ajunge la cel puțin 51,2 miliarde de lei, echivalentul a 2,5% din PIB. 51,2 miliarde de lei!!!!!”, a punctat Mihai Fifor.

Deputatul PSD afirmă că valoarea de 51,2 miliarde de lei nu include toate obligațiile financiare care ar putea pune presiune asupra bugetului. În postarea sa, acesta menționează necesarul de finanțare pentru SAFE, problemele legate de cererile de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și despăgubirile datorate personalului din învățământ.

Potrivit lui Mihai Fifor, aceste sume se află încă în diferite stadii de evaluare și centralizare. El susține că situația trebuie privită în raport cu declarațiile premierului privind rezultatele obținute în reducerea deficitului bugetar.

Social-democratul face distincția între reducerea deficitului prin reforme structurale și diminuarea acestuia prin amânarea unor obligații de plată. În argumentația sa, o factură neachitată nu înseamnă o economie pentru bugetul de stat, ci o datorie care va trebui achitată ulterior.

„Și asta fără a lua în calcul necesarul de finanțare pentru SAFE, problemele legate de cererile de plată din PNRR și despăgubirile datorate personalului din învățământ, aflate încă în curs de centralizare. Toate acestea, în timp ce Bolojan își trâmbița pretinsele performanțe în reducerea deficitului bugetar. Or, una este să reduci deficitul prin reforme structurale, eficientizarea statului și creșterea economiei și cu totul alta este să-l reduci prin amânarea plăților. Ilie, pe înțelesul tău: o factură neplătită nu reprezintă o economie la buget, ci o datorie pe care cineva va trebui să o achite”, a mai subliniat în postarea sa de pe social media.

În continuarea criticilor, deputatul PSD susține că obligațiile financiare menționate vor avea efecte și asupra construcției bugetare pentru anul 2027. El estimează că presiunea generată de aceste sume este una importantă și reclamă faptul că populației i-au fost solicitate sacrificii în contextul măsurilor de reducere a deficitului.

Mihai Fifor îl acuză pe premier că ar fi prezentat drept performanțe bugetare rezultate obținute, în parte, prin amânarea plăților. În opinia deputatului, obligațiile restante trebuie luate în calcul atunci când este evaluată situația reală a finanțelor publice.