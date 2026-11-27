Wizz Air a lansat vineri, 27 noiembrie 2026, un avertisment privind tentativele de fraudă informatică îndreptate împotriva pasagerilor. Infractorii folosesc identitatea companiei aeriene pentru a obține date personale și informații bancare. Mesajele înșelătoare circulă prin e-mail, SMS și rețelele sociale. Operatorul aerian recomandă măsuri suplimentare de siguranță în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă.

Wizz Air atrage atenția asupra tentativelor de fraudă prin care infractorii cibernetici își însușesc identitatea vizuală a companiei. Potrivit comunicatului transmis vineri și citat de Libertatea, escrocii folosesc inclusiv sigla și denumirea operatorului aerian. Scopul acestora este să convingă destinatarii că mesajele primite reprezintă comunicări oficiale.

Printre capcanele utilizate se numără promisiunile unor bilete de avion gratuite, acordarea de vouchere sau rambursarea unor sume. Alte mesaje anunță presupuse modificări ale rezervărilor și solicită intervenția imediată a pasagerilor. Linkurile incluse în aceste comunicări pot redirecționa utilizatorii către pagini de internet contrafăcute. Acestea sunt concepute pentru colectarea datelor personale, a parolelor și a informațiilor bancare.

Compania precizează că notificările privind zborurile și informațiile despre călătorii sunt disponibile în aplicația oficială WIZZ. Comunicările legitime prin e-mail sunt transmise de la adresele oficiale ale operatorului. Pasagerilor nu li se solicită niciodată prin e-mail numărul cardului bancar, codul PIN sau codul de securitate. Aceeași regulă se aplică informațiilor referitoare la conturile bancare.

Reprezentanții operatorului aerian recomandă evitarea linkurilor suspecte și verificarea identității conturilor care oferă asistență pe rețelele sociale. O atenție deosebită trebuie acordată solicitărilor de plată pentru soluționarea cererilor de despăgubire.

„Ne dorim ca pasagerii noștri să călătorească fără griji de sărbători. Dacă primiți un mesaj suspect sau vi se cer datele cardului ori ale contului bancar, nu accesați linkurile incluse în acesta. Folosiți pentru contul WIZZ o parolă puternică, diferită de cele utilizate pentru alte conturi, și nu o comunicați nimănui. Fiți atenți și la conturile neoficiale de pe rețelele sociale care se prezintă drept Wizz Air și vă cer să plătiți pentru soluționarea unei cereri de despăgubire sau pentru alte servicii de călătorie. Cel mai sigur este să vă gestionați călătoria direct în aplicația WIZZ sau în contul de pe wizzair.com”, a declarat Vera Jardan, Corporate Communications Manager în cadrul Wizz Air.

Pasagerii sunt îndemnați să efectueze formalitățile de check-in exclusiv prin intermediul canalelor oficiale ale companiei. Această recomandare vizează și achiziționarea serviciilor suplimentare sau consultarea informațiilor despre zboruri. Aplicația oficială este disponibilă în App Store și Google Play. Călătorii pot accesa site-ul companiei și prin introducerea manuală a adresei în browser.

Pentru prevenirea furtului de date personale și bancare, operatorul aerian recomandă respectarea unor măsuri de securitate în mediul online:

Verificarea adresei complete de e-mail a expeditorului, nu doar a numelui afișat.

Tratarea cu suspiciune a ofertelor care promit bilete gratuite sau reduceri considerabile.

Evitarea accesării linkurilor și deschiderii atașamentelor primite prin mesaje nesolicitate.

Păstrarea confidențialității parolelor și evitarea transmiterii informațiilor bancare prin e-mail.

Verificarea rezervărilor exclusiv prin intermediul platformelor oficiale ale companiei aeriene.

Avertismentul companiei intervine în perioada în care numeroși pasageri își organizează călătoriile pentru Crăciun și Revelion. Infractorii cibernetici pot exploata solicitările privind rezervările, modificarea zborurilor sau obținerea despăgubirilor.

Escrocii pot crea conturi pe rețelele sociale, pretinzând că reprezintă serviciul de asistență pentru clienți al operatorului aerian. Prin intermediul acestora, infractorii pot solicita bani pentru rezolvarea unor probleme asociate călătoriilor.Pasagerii care au nelămuriri privind rezervările sau statutul zborurilor sunt sfătuiți să consulte informațiile disponibile în conturile lor oficiale.