Comisia Europeană verifică Booking.com. Suspiciuni privind anunțurile false și înșelătoriile care vizează turiștii

Comisia Europeană a deschis o investigație privind modul în care Booking.com combate anunțurile false, tentativele de fraudă și atacurile de tip phishing. Autoritățile europene vor verifica dacă platforma de rezervări respectă obligațiile impuse de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA). În cazul constatării unor încălcări, compania ar putea primi amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală mondială, potrivit Reuters.

Platforma de rezervări hoteliere Booking.com se află în atenția autorităților europene, care vor analiza dacă măsurile adoptate pentru protejarea utilizatorilor împotriva fraudelor online sunt suficiente.

Comisia Europeană a anunțat miercuri, 21 octombrie, deschiderea unei investigații în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, cunoscut și sub denumirea Digital Services Act (DSA).

Decizia a fost luată în urma unei examinări preliminare și a analizării rapoartelor de evaluare a riscurilor prezentate de Booking.com în acest an și în ultimii trei ani.

Autoritățile vor verifica dacă platforma identifică și reduce corespunzător riscurile asociate anunțurilor frauduloase, ofertelor de cazare neconforme și tentativelor de înșelăciune care îi pot afecta pe utilizatori.

Investigația nu reprezintă o constatare definitivă a încălcării legislației europene, ci deschiderea unei proceduri de verificare.

Una dintre principalele direcții ale investigației privește ofertele de cazare false care pot apărea pe platformă.

Autoritățile europene vor analiza inclusiv situațiile în care sunt promovate proprietăți inexistente sau oferte care nu corespund realității.

Aceste practici pot expune turiștii la riscul de a efectua rezervări pentru unități de cazare care nu există sau care nu oferă serviciile prezentate în anunțuri.

Comisia va verifica dacă Booking.com a identificat, evaluat și diminuat în mod corespunzător riscurile sistemice asociate acestor activități.

În centrul verificărilor se află și fraudele bazate pe uzurparea identității, prin care persoane rău-intenționate se pot prezenta drept reprezentanți ai unor unități de cazare sau ai altor entități legitime.

Un alt aspect important al anchetei îl reprezintă tentativele de phishing care exploatează informațiile privind rezervările și datele oaspeților.

Potrivit Comisiei Europene, verificările vor viza riscurile asociate utilizării frauduloase a informațiilor despre rezervări, date care sunt partajate de platformă cu furnizorii de cazare.

Escrocheriile de tip phishing presupun folosirea unor mesaje sau pagini frauduloase pentru a determina utilizatorii să ofere informații personale ori financiare.

În cazul platformelor de rezervări, astfel de tentative pot include solicitări false de plată sau mesaje care pretind că provin din partea unei unități de cazare.

Autoritățile vor analiza dacă Booking.com dispune de mecanisme adecvate pentru identificarea și limitarea acestor riscuri.

Investigația va analiza și modul în care platforma identifică ofertele promovate contra cost.

Mai exact, Comisia Europeană urmărește să stabilească dacă anunțurile publicitare plătite sunt prezentate suficient de clar pentru ca utilizatorii să le poată deosebi de celelalte rezultate afișate.

Transparența publicității online reprezintă una dintre obligațiile prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale.

Autoritățile europene consideră că utilizatorii trebuie să poată recunoaște conținutul publicitar și să înțeleagă când anumite oferte beneficiază de promovare plătită.

Regulamentul privind serviciile digitale impune platformelor online de mari dimensiuni obligații suplimentare pentru combaterea conținutului ilegal și reducerea riscurilor pentru utilizatori.

În cazul în care Comisia Europeană constată încălcări ale obligațiilor prevăzute de DSA, sancțiunile pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală mondială a companiei vizate.

Acesta reprezintă plafonul maxim prevăzut de legislația europeană, nu o amendă deja stabilită pentru Booking.com.

Platforma face parte din grupul american Booking Holdings, care operează servicii de rezervări și călătorii online.

Deschiderea investigației permite autorităților europene să examineze în detaliu măsurile adoptate de companie și modul în care acestea sunt aplicate.

În urma anunțului Comisiei Europene, reprezentanții Booking.com au transmis că platforma colaborează constructiv cu autoritățile.

Un purtător de cuvânt al companiei a subliniat că protejarea utilizatorilor și a datelor personale reprezintă o prioritate.

„Securitatea, încrederea și protecția informațiilor personale sunt priorități de top la Booking.com”, a declarat reprezentantul companiei, potrivit Reuters.

Booking.com a precizat că își menține angajamentul de a coopera cu guvernele, instituțiile de reglementare, autoritățile de aplicare a legii și partenerii din industrie pentru combaterea criminalității cibernetice și a fraudelor online.

Compania susține că urmărește protejarea atât a călătorilor, cât și a partenerilor care își promovează serviciile pe platformă.

Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene responsabilă de suveranitatea tehnologică, securitate și democrație, a subliniat importanța protejării persoanelor care utilizează platformele de rezervări.

„Europenii ar trebui să își poată rezerva vacanțele fără teama de a fi înșelați”, a declarat oficialul european într-un comunicat.

Aceasta a atras atenția că legislația europeană stabilește obligații clare pentru platformele online în ceea ce privește identificarea și combaterea riscurilor.

„Legea privind serviciile digitale stabilește responsabilități clare pentru platforme pentru a aborda aceste riscuri și trebuie să ne asigurăm că platforma de rezervări lider din Europa își ia în serios aceste responsabilități”, a adăugat Henna Virkkunen.

Investigația urmează să stabilească dacă măsurile implementate de Booking.com sunt suficiente pentru respectarea obligațiilor europene privind protecția utilizatorilor, transparența publicității și combaterea fraudelor online.