Airbnb îi despăgubește pe turiști dacă plouă în vacanță. Câți bani pot primi pentru fiecare zi cu vreme rea

Airbnb introduce o asigurare opțională împotriva intemperiilor, prin care turiștii pot primi despăgubiri dacă ploile le afectează vacanța. Serviciul este disponibil pentru utilizatorii din zece țări europene și acoperă atât călătoriile interne, cât și anumite destinații internaționale. Despăgubirile pot ajunge la 1.000 de euro pe zi, în funcție de condițiile poliței. Compania colaborează cu asigurătorul Chubb pentru furnizarea acestui serviciu.

Airbnb introduce o nouă opțiune de asigurare pentru turiștii care își rezervă cazarea prin intermediul platformei, oferindu-le posibilitatea de a recupera o parte din cheltuielile de călătorie atunci când precipitațiile depășesc anumite limite stabilite contractual.

Anunțul vine în contextul apropierii sezonului rece, când zilele devin mai scurte, iar temperaturile scad în mare parte a Europei. În această perioadă, numeroși turiști aleg destinații cu temperaturi mai ridicate, în speranța că vor putea petrece câteva zile la soare.

Vacanțele organizate în sezonul rece pot fi însă afectate de precipitații persistente, inclusiv în destinațiile cunoscute pentru vremea favorabilă. Ploile pot împiedica desfășurarea activităților în aer liber, excursiile sau timpul petrecut la plajă, reducând posibilitățile turiștilor de a beneficia de serviciile și experiențele pentru care au plătit.

Noua asigurare propusă de Airbnb urmărește să ofere o compensație financiară în asemenea situații. Turiștii care aleg această protecție pot primi despăgubiri pentru zilele în care precipitațiile îndeplinesc condițiile prevăzute în poliță.

Justin Brouse, directorul Airbnb responsabil de parteneriate strategice, AirCover și asigurări, a explicat că serviciul este conceput pentru a reduce impactul vremii nefavorabile asupra experienței de călătorie.

„Ploaia poate umbri o călătorie pe care oaspeții o așteaptă cu nerăbdare, dar nu ar trebui să o definească. Suntem încântați să colaborăm cu Chubb pentru a introduce protecția împotriva intemperiilor, astfel încât oaspeții să poată beneficia de avantajul serviciului atunci când plouă, petrecând mai puțin timp cu gestionarea întreruperilor și mai mult timp bucurându-se de călătorie”, a declarat Justin Brouse.

Protecția împotriva intemperiilor poate fi achiziționată de utilizatorii Airbnb care locuiesc în Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Irlanda, Olanda, Polonia, Spania și Suedia.

Aceștia au posibilitatea să adauge asigurarea opțională în momentul efectuării rezervării, fără ca serviciul să fie inclus automat în costul cazării.

Polița poate acoperi atât vacanțele petrecute în țara de reședință, cât și călătoriile internaționale. Totuși, protecția nu este disponibilă pentru toate destinațiile, astfel că eligibilitatea depinde de țara în care urmează să aibă loc sejurul.

Asigurarea oferită prin parteneriatul dintre Airbnb și Chubb prevede despăgubiri zilnice cuprinse între 50 și 1.000 de euro, în funcție de condițiile contractuale aplicabile fiecărei rezervări.

Pentru acordarea compensației, precipitațiile trebuie să atingă cel puțin 1,5 milimetri într-o oră, în intervalul 08:00–20:00, la locația proprietății rezervate prin Airbnb.

Această condiție trebuie îndeplinită pentru un număr minim de ore, specificat în polița de asigurare. Atât durata necesară a precipitațiilor, cât și valoarea despăgubirii diferă în funcție de țara în care este disponibil serviciul.

Prin urmare, simpla apariție a ploii în timpul vacanței nu garantează automat acordarea compensației. Plata depinde de intensitatea precipitațiilor, de durata acestora și de prevederile contractului încheiat de turist.

Airbnb utilizează un sistem automatizat pentru monitorizarea condițiilor meteorologice din zona în care se află proprietatea rezervată, astfel încât turiștii să nu fie nevoiți să documenteze personal episoadele de ploaie.

Datele meteorologice provin din surse precum NASA, Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) și Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite (NOAA).

Pe baza acestor informații, sistemul verifică dacă precipitațiile înregistrate îndeplinesc criteriile prevăzute în poliță.

Turiștii nu trebuie să trimită fotografii sau alte dovezi pentru a demonstra că a plouat. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, aceștia primesc o notificare privind posibilitatea de a solicita despăgubirea.

Pe piața asigurărilor de călătorie există și alte servicii care oferă compensații financiare atunci când condițiile meteorologice afectează vacanțele, printre acestea numărându-se WeatherPromise, companie înființată în 2022.

Serviciul funcționează pe baza unui mecanism similar, prin care despăgubirea este acordată automat dacă precipitațiile depășesc pragul convenit la încheierea poliței.

Pentru achiziționarea protecției, turistul trebuie să introducă adresa hotelului sau a unității de cazare, perioada călătoriei și valoarea pentru care dorește să fie asigurat.

Suma asigurată este stabilită în raport cu costul călătoriei, iar plata compensației depinde de depășirea nivelului de precipitații specificat în contract.