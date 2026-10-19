Cum va arăta iarna în Europa. România, printre țările vizate de prognoza actualizată

Meteorologii de la Severe Weather Europe au actualizat prognoza pentru iarna care se apropie, iar cele mai recente date indică posibilitatea unor ninsori mai puține decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a Europei.

România se numără printre țările în care stratul de zăpadă ar putea fi sub valorile normale pentru acest sezon, însă în a doua parte a iernii sunt posibile episoade de ninsoare.

Potrivit estimărilor specialiștilor, distribuția precipitațiilor sub formă de zăpadă va fi diferită de la o regiune la alta. În timp ce anumite zone ale continentului ar putea înregistra ninsori mai consistente, în alte regiuni acestea ar putea fi mai rare decât în mod normal.

Prognoza actualizată indică și diferențe importante între evoluția vremii din Europa și cea din alte părți ale lumii, în contextul influenței fenomenului climatic El Niño.

Potrivit specialiștilor de la Severe Weather Europe, fenomenul El Niño ar putea influența evoluția vremii la nivel global până în primăvara anului 2027. Efectele acestuia se vor manifesta diferit în funcție de regiune, iar estimările pentru sezonul rece indică contraste între America de Nord și Europa.

În sudul și centrul Statelor Unite sunt prognozate ninsori abundente, în timp ce Canada și cea mai mare parte a Europei ar putea înregistra cantități de zăpadă sub nivelul obișnuit. Aceste estimări conturează un sezon rece în care precipitațiile solide nu vor fi distribuite uniform.

La nivel european, cele mai mari cantități de zăpadă sunt așteptate pe coasta vestică a Scandinaviei, în nordul Marii Britanii și în vestul Balcanilor. Aceste regiuni ar putea avea parte de ninsori mai consistente comparativ cu alte zone ale continentului.

În schimb, pentru cea mai mare parte a Europei, prognoza sezonieră indică un deficit de zăpadă. Evoluția exactă a vremii va depinde însă de condițiile meteorologice din fiecare etapă a sezonului rece.

Pentru România, estimările meteorologilor indică posibilitatea unor cantități de zăpadă mai mici decât cele normale pentru această perioadă a anului. Prognoza actualizată arată însă că situația s-ar putea modifica în a doua parte a iernii, când estul și nord-estul Europei ar putea înregistra episoade de ninsoare.

Potrivit acestor date, lunile februarie și martie ar putea aduce mai multă zăpadă decât luna decembrie. Astfel, ninsorile nu sunt excluse nici spre finalul sezonului rece, inclusiv în România, în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.

Estimările sezoniere oferă o imagine generală asupra tendințelor meteorologice, fără să stabilească cu exactitate zilele în care vor apărea ninsorile sau cantitățile de precipitații care se vor înregistra într-o anumită localitate.

Deficitul de zăpadă prognozat pentru o mare parte a Europei ar putea afecta și marile stațiuni de schi de pe continent. Potrivit estimărilor, lipsa precipitațiilor sub formă de zăpadă s-ar putea resimți în numeroase zone montane, unde condițiile pentru practicarea sporturilor de iarnă depind de cantitatea și persistența stratului de zăpadă.

Situația ar putea fi diferită în regiunile în care sunt prognozate ninsori mai consistente, precum coasta vestică a Scandinaviei și anumite zone din vestul Balcanilor. Distribuția neuniformă a precipitațiilor ar putea determina diferențe între condițiile întâlnite în stațiunile europene pe parcursul sezonului.

În același timp, prognoza indică o evoluție diferită în America de Nord. În timp ce Europa și Canada ar putea avea mai puțină zăpadă decât în mod normal, sudul și centrul Statelor Unite sunt vizate de episoade cu ninsori puternice, potrivit estimărilor meteorologilor.