Semnal de la meteorologi pentru sâmbătă. Ploile, ceața, lapovița și ninsoarea își fac de cap. Zonele cele mai afectate de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o răcire accentuată a vremii pentru sâmbătă, 17 octombrie. Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului, iar cerul va fi predominant noros în numeroase regiuni. Ploile vor afecta mai multe zone din țară, în timp ce la altitudini mari sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru mijlocul lunii octombrie în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări persistente în nordul, centrul și estul teritoriului, în timp ce în celelalte regiuni va fi temporar noros.

Ploile vor fi prezente în Moldova, local la munte și în Transilvania. În Muntenia, precipitațiile vor apărea pe arii mai restrânse, iar în celelalte regiuni vor fi semnalate doar izolat. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 5-8 l/mp, însă în estul țării și în zona Carpaților Orientali se vor înregistra, izolat, valori de peste 15 l/mp.

La altitudini mai mari de 1.700 de metri, precipitațiile vor fi slabe, dar se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ninsoare. Fenomenele vor fi însoțite de temperaturi scăzute și de intensificări ale vântului în zonele montane înalte.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. Pe crestele montane, însă, rafalele vor atinge viteze de 60-70 km/h, ceea ce va determina condiții mai dificile în zonele expuse.

Temperaturile maxime vor varia între 9 grade Celsius în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia. Minimele vor fi cuprinse între 2 grade în nordul Olteniei și 10 grade pe litoral. În unele regiuni, ceața își va face apariția în special în primele ore ale dimineții și pe parcursul nopții.

În Capitală, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această dată. Cerul va prezenta înnorări pe parcursul zilei, iar în special spre seară sunt posibile ploi slabe, cu acumulări de apă estimate la 1-3 l/mp.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante anunțate pentru București. Temperatura maximă va ajunge la 14-15 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 4 și 6 grade.

Dimineața și noaptea vor exista condiții de ceață, astfel că vizibilitatea ar putea fi redusă temporar. Evoluția vremii va fi caracterizată de cer noros, precipitații slabe și temperaturi care se vor menține sub valorile obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie.

În zonele montane, temperaturile vor crește față de zilele precedente, însă vremea va rămâne relativ rece. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor cuprinde arii extinse din Carpații Orientali și din estul Carpaților Meridionali.

La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-10 l/mp, iar izolat pot ajunge la 15 l/mp. În celelalte masive montane, probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai redusă.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări temporare în zonele înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură. Pe crestele expuse, rafalele vor putea atinge izolat 60-70 km/h.

Precipitațiile mixte și intensificările vântului vor caracteriza în special zonele montane aflate la altitudini mari, unde condițiile meteorologice vor fi diferite de cele din regiunile joase ale țării.