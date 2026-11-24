Papa Francisc și întâlnirile cu Diavolul sunt subiecte consemnate în notițele personale ale fostului suveran pontif. Mai mult, pontiful a descris trei episoade în care susține că a văzut fizic Diavolul.

În relatările sale apar detalii despre privirea amenințătoare, ochii asemănați cu flăcările și vocea răgușită pe care a auzit-o în timpul unei întâlniri din ianuarie 2021.

Scrierile au fost descoperite de cardinalul argentinian Víctor Manuel Fernández, prefectul Dicasterului pentru Doctrina Credinței. Acestea au fost publicate într-un volum intitulat „Il diario personale di Papa Francesco”, apărut la editura Libreria Vaticana Edizioni. Cartea a fost lansată în cinci limbi și distribuită în 94 de țări.

Volumul reunește jurnale, documente și însemnări datate între 1992 și 2024. Materialele se aflau într-o cutie descoperită de cardinalul Fernández. Printre acestea se găsesc relatări despre experiențe spirituale, momente de criză și decizii pe care Francisc le-a analizat în timpul pontificatului, potrivit celor relatate de Euronews.

În notițele sale, fostul papă vorbește despre trei episoade în care afirmă că a avut apariții fizice ale Diavolului. „Mi-am amintit de trei episoade clare în care nu mă îndoiesc că a apărut fizic”, a scris Francisc. În aceeași relatare, acesta a adăugat: „M-a privit cu ochi de foc.”

Prima experiență ar fi avut loc la Buenos Aires, când Bergoglio era episcop. Acesta susține că a observat apariția de la geamul unei mașini. Detaliul care i-a rămas în memorie a fost privirea.

„L-am văzut de la geamul mașinii. Nu uit ochii lui, amenințători și în același timp seducători”, a consemnat fostul pontif.

A doua întâlnire s-ar fi petrecut tot în Argentina. Papa Francisc a descris-o drept mai intensă decât prima experiență. În relatarea sa, apariția avea ochi asemănători unor raze de foc și a încercat să se apropie de el.

„M-a privit cu ochi de foc. Nu uit privirea aceea”, se arată în notițe. Francisc a povestit că a fugit, ținând strâns Rozariul și cerând ajutorul Fecioarei Maria.

„Erau ca niște raze de foc. Apoi a încercat să se apropie și am fugit, strângând Rozariul și implorând-o pe Fecioară Maria, mama lui Isus… Curiozitatea respectivă s-a luptat cu Rozariul. Și Fecioara m-a salvat”, a mai relatat Papa Francisc.

A treia experiență ar fi avut loc în ianuarie 2021, când Francisc ocupa deja funcția de suveran pontif. De această dată, relatarea include atât o apariție vizuală, cât și una auditivă.

„În timpul unei întâlniri, l-am văzut și i-am auzit vocea, triumfătoare, stăpână a toate: Acum am obținut tot ce mi-am dorit”, a notat fostul papă.

Francisc a descris și caracteristica vocii, pe care a asociat-o cu o răgușeală puternică. Potrivit însemnărilor, experiența s-a încheiat după ce a reușit să plece de la întâlnire.

„Nu pot uita răgușeala puternică a vocii sale. Domnul mi-a dat ocazia să plec de la acea întâlnire și astfel am fost eliberat.”

Potrivit notițelor, fostul pontif a ales să se îndepărteze imediat de aceste apariții. Nu a dorit să intre în dialog cu ceea ce considera răul absolut. Acest lucru explică și caracterul succint al descrierilor din documentele personale.

Cardinalul Víctor Manuel Fernández consideră că perioada 2021-2022 a fost una de criză spirituală pentru Francisc. Deși a fost apropiat de acesta timp de aproape două decenii, cardinalul a declarat că nu primise anterior confidențe despre aceste experiențe.

Într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera, Fernández a vorbit despre ceea ce fostul papă numea seducție păgână. Potrivit cardinalului, una dintre dificultățile majore era gestionarea puterii asociate funcției pontificale.

„Papa percepe ceea ce el numește seducție păgână. Dificultatea de a gestiona puterea. Puterea pe care o are un papă nu este doar internă curiei [organul administrativ al Bisericii Catolice]; ea privește relațiile internaționale. Și pentru el a reprezentat o tentație puternică”, a declarat Fernández.

Cardinalul a precizat că aceste frământări nu se manifestau prin comportamente publice de abuz de putere. El a vorbit despre o luptă interioară și despre teama fostului pontif de a ajunge într-o asemenea situație.

„Nu există gesturi ale sale care să arate un om obsedat de putere, care maltratează oamenii. Era ceva interior. Teama de a ajunge la un punct demonic. Nevoia de a-și aminti că era un om simplu, o creatură a lui Dumnezeu, cineva aflat în nevoie”, a explicat cardinalul.

Fernández a recunoscut că a avut îndoieli în privința publicării acestor însemnări. Una dintre preocupările sale a fost posibilitatea ca dezvăluirile să provoace reacții negative.

Printre experiențele spirituale consemnate de Bergoglio se află și o relatare despre o viziune a iadului. Fostul papă a descris momentul ca pe o experiență de o intensitate deosebită, petrecută înainte de a adormi.

„Am văzut porțile iadului. Seducție păgână cu toată forța ei”, a scris Francisc în limba spaniolă.

În continuarea însemnării, acesta a explicat că s-a apropiat pentru a privi, dar imaginea l-a îngrozit. A descris și senzația de pericol asociată apropierii de acele porți.

„M-am aplecat puțin în față să mă uit și m-a îngrozit. Era înainte de a adormi”, a povestit fostul pontif.

„În iad aluneci ca cel mai natural lucru. Nu este prima dată în viața mea când am avut această experiență, dar de data aceasta a fost de o intensitate mistuitoare. Este periculos să te apropii de porțile iadului, pentru că flăcările pot ieși și te pot arde.”

Cardinalul Fernández a încercat să explice natura tentațiilor despre care vorbea Francisc. El l-a descris pe fostul papă drept un om cu o viață spirituală profundă și cu un stil personal auster.

„În niciun caz nu este o seducție hedonistă. Bergoglio era complet neinteresat de hedonism, eros, plăcere senzorială. Era un om foarte moderat. De o austeritate absolută. Nu a luat niciodată o vacanță în viața lui, nici măcar o înghețată nu a mâncat”, a declarat cardinalul pentru Corriere della Sera.

Fernández a explicat că, în interpretarea sa, tentația păgână însemna îndepărtarea de Dumnezeu și închinarea la idoli sau la propria persoană. El a identificat gestionarea greșită a puterii drept una dintre cele mai puternice tentații despre care vorbea Francisc.

„Ispita păgână este să-L respingi pe Dumnezeul adevărat pentru a te închina idolilor sau, și mai rău, să te închini pe tine însuți. Cea mai puternică ispită este puterea prost gestionată”, a adăugat cardinalul, citându-l pe fostul pontif.

Notițele și explicațiile cardinalului Fernández fac referire și la dificultățile întâmpinate de Francisc în gestionarea autorității. Potrivit acestuia, tentația puterii a fost legată de posibilitatea de a-i supune pe ceilalți propriilor proiecte.

„Tentația puterii care te plasează deasupra celorlalți, care te determină să-i supui pe ceilalți proiectelor tale și să-i tratezi ca pe niște marionete, a devenit teribilă pentru el”, a explicat Fernández.

Bergoglio era preocupat și de acuzațiile primite în Argentina. Acestea vizau presupusa duritate față de subordonați și modul în care și-ar fi exercitat autoritatea în timpul ascensiunii sale în ierarhia Bisericii Catolice.

În perioada 1973-1979, a ocupat funcția de superior provincial al iezuiților. Ulterior, între 1998 și 2013, a fost arhiepiscop de Buenos Aires. În 2013 a fost ales papă.

Cardinalul Fernández a vorbit și despre motivele pentru care Francisc nu a vizitat Argentina în timpul pontificatului. Potrivit acestuia, existau informații care indicau că reprezentanți ai extremei drepte ar fi putut organiza acțiuni împotriva fostului papă, considerat un adversar.

Tensiunile au existat și în interiorul Vaticanului și al Curiei. În timpul pontificatului său, Francisc a promovat mai multe schimbări, în timp ce alte inițiative au fost evitate sau au rămas în discuție. Printre subiectele analizate s-a aflat și posibilitatea hirotonirii bărbaților căsătoriți ca preoți.

Cardinalul Fernández a dezvăluit că Bergoglio ar fi dorit să permită hirotonirea bărbaților căsătoriți. Decizia nu a fost însă dusă la capăt, în contextul tensiunilor și al reacțiilor din interiorul Bisericii.

„A vrut să ia această decizie. Dar a vrut să evite luptele interne, violența verbală. Când am pregătit documentul pentru a permite binecuvântările pentru cuplurile de același sex, a existat o reacție foarte dură…”, a declarat cardinalul.

Schimbările inițiate de Francisc au fost parțial modificate de succesorul său, Robert Prevost, actualul papă Leon al XIV-lea. Acesta l-a descris pe fostul pontif drept „un mare păstor și un om ireproșabil”.

Însemnările publicate arată și modul în care Francisc vorbea despre relația sa cu Fecioara Maria. În momentele de îndoială și de frământare spirituală, fostul papă spunea că își găsea sprijin în rugăciune.

Un episod menționat în documente este legat de călătoria sa la Fatima, în Portugalia, în octombrie 2023. Locul este unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj catolic. Despre experiența de atunci, Francisc a notat: „M-am uitat și am întrebat”, după care a adăugat: „și ea mi-a vorbit”.