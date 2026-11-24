Restanțe la impozite și taxe locale pot atrage măsuri de executare silită pentru contribuabilii care nu și-au achitat obligațiile la termenele stabilite. Autoritățile locale au început să trimită somații de plată și au instituit popriri pe conturile bancare ale unor datornici.

Penalitățile pentru întârzierea plății se acumulează, iar sumele datorate pot crește de la o lună la alta. În mai multe orașe din țară, administrațiile locale au demarat procedurile de recuperare a restanțelor. În anumite localități, restanțele la bugetul local pot duce inclusiv la pierderea locului de parcare de reședință.

În București, Sectorul 3 a emis aproximativ 55.000 de somații pentru persoanele care nu au achitat prima tranșă a impozitelor până la 31 martie. Procedurile de executare silită au început deja. Pentru unii contribuabili au fost instituite și popriri pe conturi.

Reprezentanții administrației locale au anunțat că persoanele care au întârziat plata trebuie să achite și penalități suplimentare. Acestea sunt calculate în funcție de perioada de întârziere.

„Am demarat procedurile de executare silită, emițând aproximativ 55.000 de somații și titluri executorii. În urma acestora s-au pus și popriri. Urmează ca, în perioada imediat următoare, să comunicăm către contribuabili deciziile de calcul. Pentru cei care nu și-au plătit la timp, le transmitem sumele pe care le au suplimentar de plată: 1% pe lună”, a declarat Iulian Ilie, director Taxe și Impozite Sector 3.

Impozitele și taxele locale pot fi achitate în două tranșe. Primul termen de plată este 31 martie, iar al doilea este 30 septembrie. Persoanele care aleg să achite integral obligațiile până la primul termen beneficiază de o reducere de 10%.

Situația restanțelor este similară și în Sectorul 5 al Capitalei. Aici, autoritățile au emis somații pentru datorii care se apropie de 49 de milioane de lei. Totodată, zeci de mii de conturi au fost vizate de măsuri de executare.

Potrivit reprezentanților primăriei, inițial au fost instituite popriri asupra a 81.000 de conturi. O parte dintre acestea sunt în continuare blocate din cauza neplății obligațiilor fiscale.

„Inițial au fost puse popriri pe 81.000 de conturi pentru neplata taxelor și impozitelor, conform legislației, iar în acest moment 12.000 de conturi sunt blocate din acest motiv”, a spus Radu Tiliță, purtător de cuvânt Primăria Sectorului 5.

Și în Constanța există contribuabili care nu și-au achitat impozitele și taxele locale în termenele prevăzute. Până în prezent, bugetul local a înregistrat încasări de aproximativ 519 milioane de lei.

Datele prezentate de autorități arată că aproximativ 60% dintre contribuabili și-au plătit obligațiile fiscale până la 31 martie. Alți 20% au făcut plata până la cel de-al doilea termen, respectiv 30 septembrie.

Pentru persoanele care au rămas cu datorii au fost pregătite somații de plată. Unele dintre acestea au fost deja transmise în format electronic. Numai în luna noiembrie au fost emise puțin peste 30.000 de somații.

Reprezentanții Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța au precizat că termenul pentru instituirea popririlor începe să fie calculat de la comunicarea somației către contribuabil.

„În funcție de data comunicării somațiilor se calculează termenul de 15 zile, de la care se pot institui popririle asupra conturilor de disponibil”, a declarat Carmen Trentea, director adjunct SPIT Constanța.

În Galați, autoritățile au anunțat o creștere a gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale față de anul precedent. Estimările administrației locale indică un nivel de încasare de peste 90% până la sfârșitul anului.

Cu toate acestea, pentru contribuabilii care au acumulat restanțe au fost emise aproximativ 31.000 de somații. Numărul este mai mic decât cel înregistrat în anul precedent, potrivit reprezentanților Direcției de Impozite și Taxe Galați.

Daniel Stădoleanu, reprezentant al instituției, a explicat situația numărului de notificări transmise.

„Un număr de aproximativ 31.000 de somații, semnificativ mai puține decât anul trecut, justificat și de creșterea gradului de încasare la nivelul municipiului Galați”.

Pe lângă penalitățile acumulate și poprirea conturilor bancare, restanțele la bugetul local pot avea și alte consecințe pentru proprietarii de locuințe.

În mai multe localități, regulamentele administrațiilor locale prevăd posibilitatea anulării autorizației pentru locul de parcare de reședință. Măsura îi vizează pe proprietarii care nu și-au achitat obligațiile fiscale către bugetul local.

Astfel, persoanele care înregistrează datorii la impozite și taxe locale se pot confrunta atât cu proceduri de executare silită, cât și cu pierderea dreptului de utilizare a locului de parcare de reședință, în condițiile prevăzute de regulamentele locale, potrivit RTV.