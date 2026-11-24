Tinerii români cu vârste între 18 și 31 de ani vor avea posibilitatea să locuiască, să muncească sau să studieze în Marea Britanie pentru maximum trei ani. Oportunitatea face parte dintr-un nou program de mobilitate convenit între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Acordul include și facilități pentru comerț, schimburi universitare și investiții în economia celor două părți.

Ambasada Marii Britanii la București a prezentat luni, 23 noiembrie, principalele prevederi ale noului parteneriat dintre Londra și Bruxelles. Una dintre măsurile importante îi vizează direct pe tinerii europeni, inclusiv pe cei din România.

Prin intermediul programului Youth Experience Scheme (YES), aceștia vor putea petrece o perioadă de până la trei ani în Regatul Unit. Participanții vor avea posibilitatea să desfășoare activități profesionale, să urmeze studii sau să participe la acțiuni de voluntariat.

Programul va funcționa și în sens invers. Cetățenii britanici vor putea beneficia de aceleași oportunități în statele membre ale Uniunii Europene.

Ambasada Marii Britanii a explicat că inițiativa va permite unui număr important de tineri să experimenteze viața în cealaltă parte a Canalului Mânecii.

Instituția a precizat că programul va acoperi mai multe tipuri de activități și va avea un plafon total de 200.000 de beneficiari, împărțit între cele două părți.

„Programul UE-Regatul Unit pentru experiențe destinate tinerilor (Youth Experience Scheme) va extinde oportunitățile pentru tineri. Până la 100.000 de cetățeni britanici și europeni, cu vârste între 18 și 31 de ani, vor putea locui pe teritoriul celeilalte părți pentru o perioadă de până la trei ani, pentru a munci, studia, face voluntariat, lucra ca au pair sau călători”, a transmis Ambasada.

Înțelegerea reprezintă un nou pas în apropierea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, după Brexit. Cele două părți încearcă să consolideze cooperarea bilaterală la aproape zece ani de la votul britanicilor pentru părăsirea blocului comunitar.

În prezent, Uniunea Europeană reunește 27 de state membre. În ultimii ani, tensiunile dintre Bruxelles și Londra s-au redus, iar ambele părți au identificat motive pentru intensificarea colaborării.

Contextul internațional a contribuit la această apropiere. Printre provocările comune se numără invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, tarifele vamale impuse de Statele Unite și dominația Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice.

De asemenea, războiul din Iran se numără printre evoluțiile internaționale care influențează relațiile dintre cele două părți.

Negocierile pentru programul Youth Experience Scheme au fost încheiate în cadrul celui de-al doilea summit dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Reuniunea s-a desfășurat vineri, 20 noiembrie.

Înțelegerea stabilește posibilitatea ca maximum 100.000 de tineri europeni să ajungă în Marea Britanie. Un număr similar de cetățeni britanici va putea beneficia de mobilitate în statele UE.

Perioada petrecută în țara-gazdă nu va putea depăși trei ani. În acest interval, participanții vor putea să muncească, să studieze, să facă voluntariat sau să călătorească.

Totuși, noul program nu înseamnă revenirea la sistemul de liberă circulație existent înainte de Brexit. Este vorba despre o facilitate limitată, acordată în baza unor criterii de eligibilitate.

Uniunea Europeană a atras atenția că accesul la această oportunitate va depinde de respectarea unor cerințe specifice. Acestea vor trebui verificate înainte ca beneficiarii să înceapă perioada de mobilitate.

Instituția europeană a subliniat că participarea nu va fi automată, ci va presupune îndeplinirea condițiilor stabilite prin program.

„Participarea este condiționată de îndeplinirea anumitor cerințe, care trebuie verificate înainte de începerea perioadei de mobilitate”, a clarificat UE.

Pe lângă programul destinat tinerilor, Londra și Bruxellesul au confirmat și revenirea Regatului Unit în programul Erasmus+.

Participarea britanică la programul european de schimburi educaționale va fi reluată începând din 2027. Măsura va permite facilitarea schimburilor dintre universitățile din Marea Britanie și instituțiile de învățământ superior din Uniunea Europeană.

Noul parteneriat nu se limitează la mobilitatea tinerilor și cooperarea universitară. Acordul cuprinde și măsuri economice, prin care cele două părți urmăresc să reducă obstacolele comerciale apărute după Brexit.

Una dintre prevederi vizează eliminarea controalelor de rutină de la frontieră. Obiectivul este facilitarea exporturilor britanice și a importurilor provenite din Uniunea Europeană.

Ambasada Marii Britanii a explicat că această schimbare ar putea simplifica accesul consumatorilor la produsele tradiționale comercializate de cealaltă parte.

Instituția a oferit exemple de produse britanice și românești care ar putea beneficia de pe urma reducerii controalelor. Printre acestea se numără cârnații Cumberland, brânza Cheddar, micii și cașcavalul.

Reprezentanța diplomatică a prezentat măsura drept o modalitate de simplificare a schimburilor comerciale și de facilitare a accesului la produsele celor două piețe.

„Eliminarea controalelor de rutină la frontieră, pentru a crește exporturile Regatului Unit și importurile din Uniunea Europeană. Astfel, consumatorii britanici și români se vor putea bucura mai ușor de produsele tradiționale ale celuilalt, de la cârnații Cumberland și brânza Cheddar până la mici și cașcaval”, a mai transmis Ambasada Marii Britanii în România.

Un alt element important al acordului economic privește piețele de carbon din Uniunea Europeană și Regatul Unit. Cele două părți au convenit să le interconecteze, cu obiectivul de a crea cea mai mare piață de acest tip din lume.

Măsura ar putea avea efecte importante asupra investițiilor private și exporturilor britanice. Asociația pentru Captarea și Stocarea Carbonului (CCSA) estimează că interconectarea ar putea genera venituri anuale din exporturi de peste patru miliarde de lire sterline.

Aceeași organizație estimează că măsura ar putea atrage investiții private în valoare de șapte miliarde de lire sterline.

Ambasada Marii Britanii a prezentat înțelegerea drept un acord istoric, evidențiind dimensiunea potențială a viitoarei piețe comune.