Un chiriaș din Suedia a primit o amendă penală după ce a tăiat mai multe crengi ale unui copac. Bărbatul intervenise asupra arborelui aflat lângă terasa locuinței sale din Göteborg. Instanța l-a obligat recent să achite și despăgubiri de 100.000 de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 9.700 de dolari. Arborele beneficiază de protecție specială, iar intervențiile asupra acestuia necesită autorizație.

Un chiriaș suedez a primit o amendă penală pentru distrugere, după ce a intervenit fără autorizație asupra unui arbore protejat. Bărbatul, prezentat sub numele fictiv Anders, a fost condamnat de Tribunalul Districtual din Göteborg. Potrivit publicației Hem & Hyra, sancțiunea penală se ridică la aproximativ 240 de dolari.

Costurile suportate de chiriaș sunt însă considerabil mai mari. Instanța a stabilit despăgubiri de aproximativ 40 de ori mai mari decât amenda penală. Beneficiarul acestora este proprietarul locuinței, compania municipală Bostadsbolaget.

„Acum îmi dau seama că nu ar fi trebuit să fac asta. Dar 9.700 de dolari este o sumă absolut absurdă. Copacul este încă acolo și cred că i-am îmbunătățit starea”, a declarat chiriașul.

Anders locuiește într-un apartament situat la parterul unui imobil din nord-estul orașului Göteborg. Locuința dispune de o terasă delimitată de un gard viu. În imediata apropiere se află un scoruș suedez, arbore din specia Sorbus intermedia.

„Crengile cele mai joase creșteau în jos și spre interior, deasupra gardului meu viu și al vecinului. Erau încrucișate și păreau să îngreuneze copacul. În plus, frunzele cădeau la mine. Mai erau și câteva crengi mai mici, care își pierduseră scoarța și păreau uscate”, povestește suedezul.

Cu doi ani înainte, Anders sesizase compania Bostadsbolaget în privința ramurilor copacului. Responsabilul departamentului pentru întreținerea spațiilor exterioare s-a deplasat ulterior la locuința acestuia. Cele două părți au prezentat însă versiuni diferite ale discuției.

Reprezentantul companiei susține că bărbatul solicitase doborârea arborelui, cerere care i-a fost respinsă. Anders contestă această versiune și afirmă că intenționa să păstreze copacul.

„Vreau ca arborele să rămână acolo, pentru că mă protejează de soare în timpul verii. Dar am spus că, în opinia mea, toate crengile care creșteau spre interior și în jos ar trebui tăiate”, spune Anders.

Chiriașul susține că aștepta un răspuns privind intervenția solicitată. Acesta afirmă că nu a mai primit nicio comunicare după întâlnirea cu reprezentantul companiei.

În vara trecută, bărbatul a observat că alți locatari se ocupau singuri de curățarea vegetației din apropierea imobilului. Discuțiile cu aceștia l-au determinat să intervină personal asupra arborelui.

„Când am vorbit cu ei, mi-au spus: ‘Dacă vrei să se facă ceva pe aici, trebuie să faci singur’. Așa că m-am gândit să mă ocup eu. Era și perioada potrivită pentru tăierea crengilor, lunile iulie, august și septembrie”, spune Anders.

Bărbatul a cumpărat un fierăstrău și s-a deplasat la punctul de colectare a deșeurilor vegetale administrat de Bostadsbolaget. Acesta i-a întrebat pe angajați unde putea depozita ramurile îndepărtate. Personalul i-a comunicat că le putea lăsa în exteriorul gardului viu, pentru a fi colectate ulterior.

„Am tăiat între 10 și 12 crengi. Apoi am împărțit fiecare creangă în trei bucăți, de aceea grămada pare atât de mare în fotografii. După aceea, a izbucnit un scandal uriaș”, spune Anders.

Compania municipală a sesizat ulterior poliția în legătură cu intervenția chiriașului asupra arborelui.

Arborele se află în proprietatea companiei care administrează locuința și face parte dintr-un aliniament de copaci situat lângă stradă. Această încadrare îl supune prevederilor legislației suedeze privind protecția biotopurilor.

Pentru efectuarea lucrărilor de tăiere, Bostadsbolaget trebuie să obțină o derogare din partea autorităților administrative regionale. Restricțiile se aplică inclusiv arborilor uscați, care nu pot fi îndepărtați fără autorizație. Instanța a consemnat că numărul ramurilor tăiate nu a fost mare. Niciuna dintre părți nu a susținut în timpul procesului că arborele nu va supraviețui.

Malin Pethrus, reprezentanta de presă a companiei municipale, a precizat într-un răspuns scris că intervenția nu a fost realizată profesionist. Aceasta susține că modul de tăiere poate afecta sănătatea copacului.

„Cioturile rămase în urma tăierii crengilor reprezintă o poartă de intrare pentru ciuperci și alte boli. Prin urmare, arborele va trebui înlocuit pe termen lung”, a transmis Malin Pethrus.

Compania solicitase inițial despăgubiri de aproximativ 16.600 de dolari, calculate prin utilizarea modelului Alnarp. Metoda permite estimarea costurilor asociate înlocuirii unui arbore matur într-un mediu urban.

Bostadsbolaget a evaluat copacul la aproximativ 55.300 de dolari. Compania susține că intervenția chiriașului a afectat 30% din coroana acestuia. Pretențiile financiare inițiale au reprezentat, astfel, 30% din valoarea estimată a arborelui.

Anders respinge estimarea companiei privind proporția ramurilor îndepărtate din coroana copacului. Bărbatul afirmă că a încercat să execute lucrările cu atenție. Acesta invocă experiența dobândită anterior în timpul unor activități de întreținere a vegetației forestiere.

„Nu sunt arborist, dar am lucrat la curățarea unor zone împădurite și am câteva cunoștințe în domeniu. Am tăiat crengile cât mai aproape de trunchi și m-am asigurat că suprafețele permit scurgerea apei, astfel încât să nu se acumuleze umezeală”, spune acesta.

Chiriașul speră că intervenția sa nu a compromis sănătatea arborelui. Acesta a recunoscut încă de la început că el a îndepărtat ramurile, susținând însă că a acționat cu bună-credință. Pe parcursul procesului, bărbatul nu a beneficiat de reprezentare juridică.

Pe lângă amendă, suedezul trebuie să achite acum despăgubiri de aproximativ 9.700 de dolari. Hotărârea judecătorească intervine într-un moment dificil pentru situația sa financiară. Bărbatul se afla aproape de finalizarea unei proceduri anterioare de restructurare a datoriilor.

În luna mai, acesta ar fi urmat să scape de toate obligațiile financiare vizate de procedură. Anders a declarat însă că nu intenționează să conteste hotărârea instanței. Bărbatul consideră că nu are „nicio șansă” să obțină o decizie favorabilă în apel.