Salarii de până la 15.000 de euro pe lună în Polonia sunt oferite pentru unele dintre cele mai importante funcții de conducere din industria prelucrătoare. Directorii de fabrici și managerii cu experiență pot primi până la 65.000 de zloți brut lunar, potrivit unui raport realizat de agenția de recrutare Devire.

Piața muncii din Polonia oferă oportunități financiare importante pentru specialiștii cu pregătire tehnică și experiență în coordonarea activităților industriale. În anumite companii, veniturile persoanelor aflate în funcții de conducere depășesc considerabil salariile obișnuite din economie, relatează Forsal.pl.

Industria modernă nu se limitează la activitatea desfășurată în fabrici și pe liniile de producție. Companiile caută ingineri, manageri și specialiști capabili să combine cunoștințele tehnice cu abilitățile de organizare și administrare a afacerilor.

Potrivit raportului „Produkcja 360°”, realizat de Devire pe baza proceselor de recrutare desfășurate, salariile pentru anumite funcții de conducere din industria poloneză pot ajunge la 65.000 de zloți brut pe lună. Suma reprezintă aproximativ 15.000 de euro.

Aceste remunerații sunt asociate însă unor posturi cu responsabilități extinse. Ele nu reflectă nivelul salarial obișnuit din industria Poloniei.

Pentru comparație, salariul mediu lunar brut din industria poloneză a fost de 8.855,54 zloți în 2025. Valoarea corespunde unui nivel de aproape 2.000 de euro.

Diferențele salariale sunt influențate de mai mulți factori. Printre aceștia se numără experiența profesională, dimensiunea companiei, complexitatea activităților și nivelul responsabilităților asociate fiecărui post.

Conform datelor prezentate în raportul Devire, directorii de fabrici ocupă primul loc în clasamentul celor mai bine plătite funcții din managementul producției. Un Plant Manager poate obține între 23.000 și 65.000 de zloți brut lunar, echivalentul a aproximativ 5.000–15.000 de euro.

Pentru această poziție, salariul întâlnit cel mai frecvent este de aproximativ 35.000 de zloți pe lună. Suma reprezintă aproape 8.000 de euro.

Un director operațional poate câștiga între 23.000 și 45.000 de zloți brut lunar. În euro, intervalul este de aproximativ 5.000–10.000. Remunerația cel mai des întâlnită pentru această funcție ajunge la circa 30.000 de zloți, respectiv peste 6.000 de euro.

Managerii de producție se află într-o altă categorie salarială. Veniturile lor lunare brute variază între 14.000 și 28.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 3.000–6.000 de euro.

Nivelul salarial întâlnit cel mai frecvent pentru această funcție este de 20.000 de zloți lunar. Suma corespunde unui venit de aproximativ 4.500 de euro.

În cazul șefilor de schimb, salariile brute se situează între 10.000 și 15.000 de zloți pe lună. Liderii de echipă primesc remunerații cuprinse între 7.000 și 11.000 de zloți.

Toate valorile prezentate în raport sunt salarii lunare brute și se referă exclusiv la piața muncii din Polonia. Diferențele dintre poziții reflectă nivelul de coordonare și responsabilitățile asumate în cadrul companiilor industriale.

Raportul Devire evidențiază și câteva domenii universitare care pot facilita accesul la cariere în industria modernă. Aceste specializări oferă competențe tehnice și manageriale necesare pentru ocuparea unor poziții în companiile de producție.

Automatica și robotica reprezintă una dintre variantele indicate. Pregătirea în acest domeniu permite acumularea cunoștințelor necesare pentru lucrul cu utilaje moderne, sisteme de control și procese automatizate.

Ingineria mecanică și construcția de mașini sunt alte opțiuni pentru tinerii interesați de echipamentele și tehnologiile utilizate în fabrici.

O alternativă este managementul și ingineria producției. Specializarea combină pregătirea tehnică și organizarea activităților industriale. Absolvenții dobândesc cunoștințe legate de planificarea muncii și coordonarea proceselor de producție.

Logistica este un alt domeniu de studiu menționat în raport. Aceasta vizează gestionarea materialelor, aprovizionarea, distribuția și organizarea lanțurilor de furnizare.

Electrotehnica și mecatronica completează lista specializărilor relevante pentru industria modernă. Aceste domenii oferă competențe necesare pentru utilizarea și dezvoltarea echipamentelor și sistemelor industriale.

Absolvirea unei facultăți din aceste domenii nu garantează obținerea imediată a unui salariu de zeci de mii de zloți. Accesul la funcțiile de conducere presupune, de regulă, acumularea unei experiențe profesionale îndelungate și asumarea treptată a unor responsabilități mai mari.

Pentru mulți specialiști, parcursul profesional începe cu un post de inginer. Ulterior, aceștia pot avansa către funcții de coordonare a echipelor și management al producției. După acumularea experienței necesare, unii pot ajunge să conducă întreaga activitate a unei fabrici.