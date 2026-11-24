Prețul încălzirii poate crește semnificativ în perioadele cu temperaturi foarte scăzute, chiar dacă tariful gazelor rămâne neschimbat. Pentru un apartament cu două camere și o suprafață de 50 de metri pătrați, cheltuiala zilnică poate ajunge de la aproximativ 13 lei, la 0 grade Celsius, la 19,50 lei, atunci când temperatura exterioară coboară la minus 10 grade Celsius.

Creșterea costurilor nu este provocată de o majorare a prețului gazelor pe unitatea de consum. Explicația este cantitatea mai mare de combustibil necesară pentru menținerea temperaturii în interiorul locuinței.

Perioadele prelungite de ger pot influența și evoluția consumului de gaze la nivel european. Epuizarea mai rapidă a stocurilor ar putea determina o creștere a dependenței de achizițiile suplimentare de pe piețele internaționale, unde prețurile sunt deja ridicate.

Pentru consumatorii din România, plafonarea prețului la 0,31 lei/kWh, valabilă până la 31 martie 2027, limitează efectele fluctuațiilor de pe piața gazelor. Măsura nu împiedică însă creșterea facturilor atunci când consumul devine mai mare din cauza temperaturilor extreme.

Temperatura exterioară influențează direct cantitatea de gaze necesară pentru încălzirea unei locuințe. În cazul unui apartament cu două camere, cu o suprafață de 50 de metri pătrați, costul estimat al încălzirii este de aproximativ 13 lei pe zi, dacă afară sunt 0 grade Celsius.

Situația se schimbă atunci când termometrele indică minus 10 grade Celsius. În acest scenariu, cheltuiala zilnică pentru încălzirea cu o centrală pe gaz ajunge la aproximativ 19,50 lei.

Diferența este de 6,50 lei pe zi, ceea ce înseamnă o creștere de 50% față de costul înregistrat la o temperatură exterioară de 0 grade Celsius.

Pe parcursul unei luni de 30 de zile, diferențele devin mai vizibile în bugetul gospodăriei. Dacă valorile estimate s-ar menține pe întreaga perioadă, încălzirea ar costa aproximativ 390 de lei la 0 grade Celsius și 585 de lei la minus 10 grade Celsius.

Astfel, cheltuiala suplimentară ar ajunge la aproximativ 195 de lei într-o singură lună. Estimarea are la bază un tarif de 0,31 lei/kWh și un consum zilnic de aproximativ 42 kWh în primul scenariu, respectiv aproape 63 kWh în cel de-al doilea.

Valoarea efectivă a facturii depinde însă de mai multe caracteristici ale locuinței. Izolația termică, poziționarea apartamentului în bloc și temperatura menținută în interior influențează necesarul de energie.

Contează și eficiența centralei termice, precum și durata de funcționare a acesteia. În condiții de ger, echipamentul trebuie să funcționeze mai mult pentru a compensa pierderile de căldură și pentru a menține temperatura dorită.

Absența locatarilor nu înseamnă automat oprirea consumului de gaze. Centrala termică funcționează în funcție de comenzile transmise de termostat, fără să țină cont dacă în locuință se află sau nu cineva.

Dacă termostatul este reglat la 22 de grade Celsius, centrala încearcă să mențină această temperatură pe tot parcursul zilei. În același timp, locuința pierde căldură prin pereți, ferestre, acoperiș și prin schimbul de aer cu exteriorul.

Cu cât diferența dintre temperatura din interior și cea de afară este mai mare, cu atât pierderile de căldură tind să crească. În consecință, centrala trebuie să consume mai mult gaz pentru a menține temperatura stabilită.

Un exemplu teoretic arată cât poate costa încălzirea unei locuințe în cele opt ore în care aceasta rămâne neocupată. Într-o zi de iarnă, consumul poate ajunge la 12 kWh de gaz în acest interval.

La un preț ipotetic de 0,30 lei/kWh, cheltuiala este de 3,60 lei pe zi. Pentru 22 de zile lucrătoare, suma ajunge la aproximativ 79 de lei.

Dacă temperatura setată ar fi redusă, iar consumul din aceleași opt ore ar scădea la 9 kWh, costul zilnic ar coborî la 2,70 lei. Diferența ar fi de 0,90 lei pe zi, respectiv 19,80 lei pentru 22 de zile lucrătoare.