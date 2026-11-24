O nouă întrerupere a serviciilor digitale ridică semne de întrebare privind fiabilitatea infrastructurii tehnologice din SUA. Spotify a devenit temporar inaccesibil pentru mii de utilizatori, la scurt timp după alte incidente importante.

Spotify și-a reluat funcționarea marți, după o întrerupere temporară care a afectat mii de utilizatori din SUA. Problemele au fost semnalate pe platforma Downdetector, care monitorizează întreruperile serviciilor online. Potrivit Downdetector, numărul raportărilor a depășit 14.000 în jurul orei 6:45, ora Coastei de Est a SUA. Până la ora 7:17, acesta scăzuse brusc la aproximativ 600.

Platforma monitorizează întreruperile prin colectarea sesizărilor din mai multe surse. Datele sale se bazează pe raportările utilizatorilor și nu indică neapărat numărul real al persoanelor afectate.

Spotify a anunțat pe platforma X că este la curent cu anumite probleme. Compania a precizat că investighează situația, apoi a transmis că serviciul funcționează din nou mai bine.

Incidentul are loc la mai puțin de două luni după o altă întrerupere temporară a Spotify. În septembrie, peste 19.000 de utilizatori au raportat probleme cu serviciul.

Întreruperile tehnologice au devenit o preocupare tot mai importantă pentru guverne, companii și public. Instrumentele avansate de inteligență artificială facilitează identificarea vulnerabilităților și lansarea atacurilor asupra sistemelor informatice.

Mai multe defecțiuni tehnologice au afectat, în această lună, infrastructuri esențiale din SUA. Printre incidente s-au numărat suspendarea transportului aerian la nivel național și o pană Microsoft.

Aceasta din urmă a afectat serviciile de e-mail. Alte incidente au vizat mai multe bănci importante și rețeaua Agenției Naționale de Securitate (NSA).