România trebuie să își schimbe modelul economic, punând accent pe educație, cercetare, inovare și dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată mai mare. Reducerea decalajelor dintre școlile din mediul rural și cele din mediul urban, profesionalizarea carierei didactice, modernizarea agriculturii și dezvoltarea industriei alimentare se numără printre recomandările Raportului privind competitivitatea României pentru perioada 2027-2035, realizat sub coordonarea fostului prim-ministru italian Enrico Letta.

Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook” a fost realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation). Documentul a fost prezentat marți, 24 noiembrie 2026, la Banca Națională a României, în cadrul unui eveniment dedicat perspectivelor de competitivitate ale economiei românești și priorităților de reformă pentru următorul deceniu.

Analiza identifică patru pachete majore de reforme și investiții necesare pentru consolidarea competitivității României: consolidarea capacității statului și a guvernanței, reforme fiscale și financiare pentru stimularea investițiilor, reducerea structurală a costurilor energiei și dezvoltarea capitalului uman.

Autorii consideră că România are nevoie de politici publice care să asigure continuitatea reformelor și a investițiilor dincolo de ciclurile electorale. În acest sens, este recomandată constituirea unei coaliții naționale pentru reformă și inovare, cu obiective clare și indicatori de progres pentru 2030 și 2035.

Dezvoltarea capitalului uman reprezintă unul dintre cele patru pachete prioritare ale strategiei propuse. Raportul arată că sistemul educațional românesc se confruntă cu investiții publice insuficiente, rezultate școlare printre cele mai slabe din Uniunea Europeană, diferențe importante între mediul urban și cel rural și o corelare insuficientă a pregătirii elevilor cu cerințele pieței muncii.

Îmbunătățirea calității educației, reducerea inegalităților sociale și geografice și dezvoltarea competențelor necesare economiei viitorului sunt considerate esențiale pentru trecerea României la un model de creștere bazat pe inovare și productivitate.

Una dintre recomandări vizează introducerea unei evaluări anuale a eficienței cheltuielilor publice pentru educație, care să fie integrată în procesul de elaborare a bugetului de stat. Evaluarea ar urma să identifice cheltuielile ineficiente și domeniile în care investițiile sunt prioritare, astfel încât resursele disponibile să fie distribuite mai eficient.

De asemenea, autorii propun regândirea unui program multianual de finanțare a școlilor, destinat modernizării infrastructurii educaționale și dezvoltării serviciilor care facilitează participarea elevilor la cursuri. Printre acestea se numără și programele de masă pentru elevi.

Profesionalizarea carierei didactice este o altă direcție importantă. Raportul recomandă consolidarea criteriilor de competență și a mecanismelor de selecție de-a lungul carierei profesorilor, în paralel cu îmbunătățirea condițiilor de muncă și a salarizării.

Autorii propun organizarea periodică, la nivel național, a unor evaluări ale cunoștințelor și competențelor pedagogice ale cadrelor didactice. Rezultatele acestora ar permite identificarea nevoilor de formare profesională și stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea activității didactice.

Raportul subliniază că îmbunătățirea calității educației depinde atât de atragerea și menținerea profesorilor calificați în sistem, cât și de investițiile în dezvoltarea competențelor acestora.

Inegalitățile geografice și sociale reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea îmbunătățirii rezultatelor educaționale. Pentru remedierea situației, raportul recomandă reorganizarea structurală a rețelei școlare, în cadrul unei reforme teritoriale și administrative mai ample.

Potrivit autorilor, actuala rețea de școli reflectă în numeroase cazuri distribuția populației de acum trei-patru decenii. Această situație contribuie la menținerea unor unități de învățământ insuficient dotate în zonele afectate de depopulare.

Reorganizarea ar trebui să țină cont de evoluțiile demografice și de nevoile comunităților. În același timp, sunt necesare investiții în infrastructură școlară modernă, transport, acces la internet și programe de masă pentru elevii din comunitățile dezavantajate.

Pentru atragerea profesorilor calificați în mediul rural, raportul propune stimulente salariale și alte forme de sprijin. O variantă analizată presupune finanțarea studiilor universitare pentru tinerii din mediul rural, cu condiția ca aceștia să revină și să predea în comunitățile de origine pentru o perioadă determinată.

Consolidarea învățământului profesional și tehnic presupune o colaborare mai strânsă între autoritățile publice, instituțiile de învățământ și companii.

Raportul recomandă dezvoltarea unor programe de pregătire adaptate nevoilor economice ale fiecărei regiuni. Sunt menționate, ca exemple, regiunile cu activități industriale importante, precum industria auto din zona Pitești și industria textilă din zona Sibiului.

O altă prioritate este extinderea învățării la locul de muncă și a parteneriatelor dintre școli și companii, în special în regiunile dezavantajate. Pentru a încuraja implicarea angajatorilor, autorii propun simplificarea facilităților fiscale acordate companiilor care oferă locuri de practică elevilor din învățământul profesional și tehnic.

Măsurile ar putea contribui la reducerea deficitului de competențe și la îmbunătățirea tranziției tinerilor de la școală la piața muncii. Această problemă este importantă în condițiile în care România înregistrează cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană a tinerilor care nu sunt nici în educație, nici în ocupare și nici în formare profesională, categoria NEET.

Dezvoltarea competențelor pe tot parcursul vieții este considerată o condiție esențială pentru adaptarea economiei la schimbările tehnologice.

Raportul recomandă introducerea unor vouchere de formare profesională pentru anumite categorii de angajați, care să le permită participarea la programe de perfecționare și reconversie profesională.

Totodată, autorii consideră necesară integrarea competențelor legate de inteligența artificială în programele de educație și formare. Acestea trebuie să poată fi adaptate rapid la evoluțiile tehnologice și la schimbările de pe piața muncii.

Raportul atrage atenția asupra subfinanțării cronice a cercetării în România, atât în sistemul public, cât și în cel privat. Consolidarea parteneriatelor dintre universități, companii și instituții publice este considerată necesară pentru dezvoltarea unor ecosisteme regionale de inovare.

Finanțarea cercetării și dezvoltării ar trebui să urmărească trei direcții prioritare: crearea unor clustere de inovare și sprijinirea startup-urilor și a companiilor aflate în proces de extindere, precum și creșterea capacității întreprinderilor mici și mijlocii de a inova.

Printre măsurile concrete se numără utilizarea în comun a infrastructurilor de cercetare, inclusiv a laboratoarelor, și adaptarea programelor universitare pentru a include perioade de schimb și colaborare între universități și companii.

Autorii recomandă și dezvoltarea alianțelor europene de universități care includ instituții din România, precum și susținerea unor centre regionale de cercetare și inovare în domenii cu potențial economic ridicat.

Pentru stimularea investițiilor private în cercetare și dezvoltare sunt propuse facilități fiscale, finanțări pentru testarea soluțiilor inovatoare și mecanisme de sprijin pentru startup-uri și companiile aflate în expansiune.

Agricultura și industria alimentară sunt incluse printre sectoarele prioritare ale strategiei naționale de competitivitate pentru 2027-2035. Deși România dispune de suprafețe agricole extinse și soluri fertile, sectorul se confruntă cu un deficit comercial agroalimentar semnificativ.

Țara exportă cantități importante de materii prime agricole, dar importă numeroase produse alimentare procesate, care au o valoare adăugată mai mare. Raportul consideră că această structură trebuie schimbată prin dezvoltarea capacităților interne de procesare și orientarea agriculturii către produse și activități mai profitabile.

Printre problemele structurale identificate se numără productivitatea redusă, diferențele dintre exploatațiile agricole mari și mici, accesul limitat la finanțare și tehnologii moderne și îmbătrânirea populației de fermieri.

Aproximativ 90% dintre exploatațiile agricole din România au mai puțin de cinci hectare, ceea ce le limitează accesul la tehnologii noi și la creditare.

Una dintre principalele recomandări vizează elaborarea unei strategii pe termen lung prin care agricultura românească să se orienteze către produse cu valoare adăugată mai mare.

Dezvoltarea capacităților interne de procesare alimentară ar permite reducerea dependenței de importurile de produse procesate și valorificarea unei părți mai mari din producția agricolă pe plan intern.

Potrivit raportului, această transformare ar putea contribui la reducerea deficitului comercial agroalimentar și la evoluția României către statutul de exportator net în sectorul agriculturii și industriei alimentare.

Pentru exploatațiile mici, autorii recomandă încurajarea specializării în produse de nișă cu valoare ridicată, precum nucile, lavanda și mierea.

Raportul propune orientarea mai puternică a măsurilor naționale și europene de sprijin către exploatațiile agricole mici și mijlocii.

În perspectiva negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, autorii recomandă plafonarea plăților directe din Politica Agricolă Comună pentru exploatațiile foarte mari. Obiectivul este ca mai multe resurse să devină disponibile pentru fermele de dimensiuni mai mici.

Alte măsuri propuse vizează dezvoltarea cooperativelor agricole, a centrelor alimentare locale și regionale, a lanțurilor scurte de aprovizionare și a capacităților de depozitare frigorifică.

Pentru tinerii fermieri, raportul recomandă facilitarea accesului la terenuri agricole prin credite adaptate nevoilor acestora și stimulente fiscale.

Modernizarea agriculturii presupune investiții în tehnologii noi și dezvoltarea competențelor fermierilor.

Autorii recomandă consolidarea rolului liceelor agricole în transferul de cunoștințe și tehnologii, extinderea programelor de formare continuă și dezvoltarea serviciilor de consultanță agricolă.

De asemenea, fermierii ar trebui să beneficieze de un acces mai facil la finanțare pentru investiții în tehnologii moderne, inclusiv prin intermediul unor fonduri de garantare a creditelor.

Raportul propune și consolidarea parteneriatelor dintre fermieri și universități. Acestea ar urma să contribuie la identificarea priorităților de cercetare, experimentarea soluțiilor inovatoare și aplicarea rezultatelor cercetării în practicile agricole.

Riscurile climatice, în special seceta, reprezintă o amenințare importantă pentru agricultura românească în următorul deceniu.

Pentru creșterea rezilienței sectorului, raportul recomandă modernizarea amplă a infrastructurii de irigații, simplificarea cadrului de reglementare necesar realizării acestor sisteme și îmbunătățirea gestionării resurselor de apă.

Autorii subliniază importanța utilizării eficiente a apei, a dezvoltării unor soluții inovatoare de monitorizare și management și a unei mai bune tratări a apelor uzate.

Alte măsuri vizează extinderea culturilor rezistente la secetă și promovarea instrumentelor de management al riscurilor, inclusiv a asigurărilor care acoperă pierderile agricole.

Recomandările privind educația, cercetarea și agricultura fac parte dintr-o strategie integrată care urmărește transformarea modelului economic românesc, prin accentul pus pe inovare, productivitate și valoare adăugată.

În domeniul educației, obiectivul propus este ca, până în 2035, rezultatele României să se apropie de media Uniunii Europene, disparitățile geografice și sociale să fie reduse semnificativ, iar sistemul de educație și formare să răspundă mai eficient cerințelor economiei.

În agricultură, direcția urmărită este valorificarea mai bună a potențialului național, prin dezvoltarea procesării alimentare, modernizarea fermelor și adaptarea producției la schimbările climatice.

Raportul subliniază că investițiile în educație și cercetare nu trebuie privite ca măsuri izolate, ci ca elemente esențiale ale transformării economice și ale continuării procesului de convergență a României cu economiile europene mai avansate.

Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook” a fost realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).

Analiza are la bază date economice comparative, peste 200 de studii și rapoarte și 47 de interviuri cu experți și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor relevante din România și Europa.

Documentul a fost prezentat public pe 24 noiembrie 2026, la Banca Națională a României, în cadrul unui eveniment consacrat perspectivelor de competitivitate ale economiei românești și priorităților de reformă pentru următorul deceniu.