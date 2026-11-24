Programul SAFE a devenit operațional în România, după ce Ministerul Transporturilor a primit credite de angajament de 35 de miliarde de lei de la Ministerul Finanțelor. Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat marți că pot începe procedurile pentru proiectele rutiere incluse în program. Printre acestea se numără Autostrada Pașcani – Suceava și Drumul Expres Suceava – Siret.

Ministerul Transporturilor a primit credite de angajament în valoare de 35 de miliarde de lei, necesare pentru demararea proiectelor finanțate prin programul european SAFE.

Anunțul a fost făcut marți de ministrul Ștefan Ovidiu Popa, în timpul unei vizite pe șantierul Autostrăzii A7.

„Aseară am avut o discuție cu Ministerul Finanțelor și am primit creditele de angajament de 35 de miliarde de lei. Deci, de astăzi avem programul SAFE operaționalizat”, a declarat ministrul.

Creditele de angajament permit asumarea obligațiilor contractuale pentru proiectele incluse în program. Acestea nu reprezintă însă plata imediată a întregii sume.

Potrivit ministrului, asigurarea cadrului bugetar permite începerea procedurilor necesare pentru proiectarea și execuția unor noi tronsoane de infrastructură rutieră.

Unul dintre principalele proiecte vizate este Autostrada Pașcani – Suceava, cu o lungime de aproximativ 62 de kilometri.

Ministrul Transporturilor a anunțat că operaționalizarea programului SAFE va permite demararea urgentă a proiectării și, ulterior, a lucrărilor de construcție.

„Evident, după vom continua A7 și de la Pașcani la Suceava, și cu Drumul Expres de la Suceava la Siret”, a declarat Ștefan Ovidiu Popa.

Finanțarea vizează dezvoltarea infrastructurii spre nordul Moldovei și către frontiera cu Ucraina.

În program sunt incluse și proiecte care urmăresc îmbunătățirea legăturilor rutiere cu Republica Moldova.

Anunțul ministrului vine după ce conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) semnalase probleme privind finanțarea.

Pe 10 noiembrie, directorul general Cristian Pistol declara că nu poate emite ordinul de începere pentru Autostrada Pașcani – Suceava.

Motivul era lipsa unui titlu bugetar prin care finanțarea SAFE să fie introdusă în buget.

„În momentul de față, deși sursa de finanțare este vehiculată ca fiind SAFE, ea încă nu are un titlu bugetar”, explica atunci Cristian Pistol.

Acesta solicitase Ministerului Finanțelor și Guvernului să deblocheze sursa de finanțare.

Până la acel moment, proiectarea autostrăzii nu începuse, deși contractele pentru cele două loturi fuseseră deja semnate.

CNAIR a semnat pe 30 aprilie 2026 două contracte pentru proiectarea și execuția Autostrăzii Pașcani – Suceava.

Lucrările au fost atribuite asocierii SA&PE Construct, în calitate de lider, Spedition UMB și Tehnostrade.

Primul lot, Pașcani – Roșcani, are o lungime de 33 de kilometri și o valoare contractuală de 3,068 miliarde de lei fără TVA.

Al doilea lot, Roșcani – Suceava, măsoară 28,971 kilometri și are o valoare de 2,863 miliarde de lei fără TVA.

Valoarea cumulată a celor două contracte ajunge la aproximativ 5,93 miliarde de lei fără TVA.

Fiecare contract prevede o durată de 30 de luni, dintre care șase luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

SAFE este un instrument european de finanțare prin împrumuturi, destinat susținerii unor proiecte strategice.

România beneficiază de o alocare totală de aproximativ 16,68 miliarde de euro.

Din această sumă, circa 4,2 miliarde de euro sunt destinate proiectelor de infrastructură de transport cu utilizare duală, civilă și militară.

Printre investițiile vizate se numără legătura rutieră Pașcani – Suceava – Siret.

De asemenea, programul include proiectul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, destinat îmbunătățirii conectivității spre Republica Moldova.

Finanțarea europeană permite continuarea dezvoltării infrastructurii rutiere în regiunea Moldovei.

La vizita de pe șantierul Autostrăzii A7 a participat și președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Acesta a declarat că asigurarea finanțării ar trebui să permită accelerarea procedurilor administrative pentru proiectele incluse în SAFE.

Grindeanu a menționat continuarea Autostrăzii A7 spre Suceava și Siret, dar și dezvoltarea legăturii dintre Pașcani, Iași și Ungheni.

„Dacă lucrurile sunt asigurate ca finanțare, am convingerea că toate celelalte care țin de birocrație vor fi finalizate, astfel încât și aceste tronsoane să fie, să intre cât mai repede în lucru”, a declarat acesta.

După alocarea creditelor de angajament, autoritățile urmează să parcurgă etapele administrative necesare pentru începerea proiectării și, ulterior, a execuției lucrărilor.