Ilie Bolojan, fostul prim-ministru și actualul președinte al PNL, a anunțat marți, 24 noiembrie, depunerea unui proiect pentru reducerea numărului de parlamentari. Liderul liberal susține că reforma statului trebuie să înceapă de la nivelul instituțiilor centrale. Acesta critică propunerea PSD privind comasarea voluntară a comunelor și contestă eficiența economică a măsurii. Bolojan a prezentat și alternative pentru reducerea cheltuielilor administrației publice.

Ilie Bolojan susține că reorganizarea statului român trebuie să urmeze o ordine precisă, începând cu instituțiile de la nivel central. Președintele PNL a prezentat, într-o postare pe Facebook, principalele direcții ale reformei administrative. Prima măsură vizează reducerea numărului de parlamentari, pentru care liberalii pregătesc un proiect legislativ.

„Șantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună. Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare”, a transmis Ilie Bolojan.

Fostul premier solicită aplicarea prevederilor ordonanței privind reforma administrației, adoptată la începutul anului. Acesta acuză PSD că evită implementarea măsurilor respective. În opinia liderului liberal, reducerea cheltuielilor publice depinde de reorganizarea sistemului sanitar, a structurilor de ordine publică și a instituțiilor centrale.

Ulterior, reforma ar trebui extinsă la nivelul județelor, orașelor și comunelor. Bolojan consideră că reorganizarea administrativ-teritorială trebuie fundamentată pe criterii obiective, nu exclusiv pe indicatori numerici. Obiectivele trebuie să includă îmbunătățirea serviciilor publice, utilizarea eficientă a resurselor și dezvoltarea comunităților.

„Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziția cetățeanului, nu un alt uriaș cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului”, a explicat președintele PNL.

Liderul liberal a discutat marți despre aceste propuneri cu reprezentanții primarilor PNL din comune. Fostul premier a apreciat implicarea și profesionalismul edililor liberali. Totodată, acesta a acuzat PSD că s-a opus reformării statului inclusiv în perioada fostei coaliții de guvernare.

„În vechea coaliție, având o majoritate consistentă, am propus reforma statului. PSD nici nu a vrut să audă. Cu greu au acceptat reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrație, pe care au sabotat-o la aplicare. Nici acum n-o vor, doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid și pentru împărțirea politică a țării”, a afirmat Ilie Bolojan.

Președintele PNL contestă și propunerea social-democraților privind comasarea voluntară a comunelor. Potrivit acestuia, documentul prezentat de PSD prevede o procedură permisă deja de legislația în vigoare. Bolojan acuză social-democrații că încearcă să convingă administrațiile mici prin stimulente financiare, amenințându-le simultan cu o eventuală comasare obligatorie.

Fostul premier propune, în schimb, reducerea numărului de consilieri locali și diminuarea indemnizațiilor acestora. Printre măsurile avansate figurează eliminarea funcțiilor de viceprimar și de consilier personal în localitățile mici. Acesta susține și desființarea posturilor considerate inutile în administrația locală.

Ilie Bolojan pune sub semnul întrebării eficiența bugetară a stimulentelor fiscale propuse de PSD pentru localitățile care acceptă comasarea. Potrivit liderului liberal, proiectul prevede reducerea impozitelor locale cu 50%, pentru o perioadă de cinci ani. Acesta susține că măsura ar transfera presiunea financiară asupra bugetului de stat.

„Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Și de unde vor veni banii pentru funcționarea acelor localități și pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat. Și bugetul de stat de unde are bani? Din taxele și impozitele tuturor și din împrumuturi. Ce categorie de venituri își propune PSD să crească: taxele și impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă?”, a declarat fostul prim-ministru.

Președintele PNL reproșează social-democraților absența unei strategii de dezvoltare care să răspundă dezechilibrelor economice și demografice din România. Acesta a invocat și o comparație ironică făcută de unul dintre primarii liberali.

„Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc”, a transmis Bolojan.

Liderul liberal acuză PSD că încearcă să distragă atenția de la problemele privind accesarea fondurilor europene prin PNRR. Criticile sale vizează și lipsa soluțiilor pentru construirea bugetului de stat aferent anului 2027. Totodată, fostul premier susține că social-democrații au creat așteptări pe care nu le pot satisface.

Bolojan atribuie propunerilor de reorganizare administrativ-teritorială și o miză electorală. Acesta acuză PSD că urmărește redesenarea limitelor administrative ale unor localități în funcție de interesele politice pentru viitoarele alegeri.