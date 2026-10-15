Ilie Bolojan ar putea pierde conducerea PNL. Crin Antonescu explică în ce condiții i s-ar clătina poziția

Crin Antonescu a comentat negocierile pentru formarea noului guvern și situația politică din interiorul PNL. Într-o intervenție telefonică la Realitatea, fostul candidat la alegerile prezidențiale a vorbit despre posibile negocieri pentru păstrarea unor funcții în administrație. Acesta a analizat și poziția lui Ilie Bolojan la conducerea liberalilor, în contextul discuțiilor privind învestirea viitorului Executiv. Antonescu consideră că instalarea unui nou guvern ar reprezenta o șansă suplimentară pentru România.

Crin Antonescu a declarat că negocierile politice pentru formarea noului guvern ar putea urmări inclusiv păstrarea unor reprezentanți ai PNL în funcții administrative, situate sub nivelul celor de ministru sau secretar de stat. Fostul lider liberal a susținut că PNL, asemenea PSD, depinde de structurile sale de cadre și de numirile în instituțiile publice.

„Este posibil ca aceste lucruri să fie la mijloc, să se încerce să se negocieze”, a afirmat Antonescu.

Acesta consideră că Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal se confruntă cu o decizie dificilă în privința susținerii viitorului Executiv.

Potrivit lui Crin Antonescu, conducerea PNL trebuie să stabilească dacă își menține angajamentul de a vota învestirea noului guvern, asumat în numele interesului național, sau dacă revine asupra poziției anunțate anterior.

Fostul candidat prezidențial a apreciat că o eventuală schimbare a deciziei ar putea fi determinată de presiunile exercitate de anumite grupuri mediatice și de propagandă.

Crin Antonescu a comentat și afirmațiile lui Viorel Cataramă privind o posibilă înlăturare a lui Ilie Bolojan de la conducerea PNL, precizând că privește cu rezerve acest scenariu. El a arătat însă că actualul lider liberal a beneficiat de două avantaje importante în interiorul partidului: funcția de prim-ministru și susținerea de imagine oferită inclusiv de anumite grupuri media.

„Dacă pierde ambele aceste atuuri, adică și poziția de prim-ministru, și susținerea propagandistică, atunci, într-adevăr, poziția sa de lider al partidului se clatină”, a afirmat Antonescu.

Fostul președinte al PNL a susținut că liberalii ar trebui să își stabilească direcția politică în funcție de identitatea și valorile partidului, nu de participarea la guvernare sau de sprijinul mediatic de care beneficiază.

„În PNL trebuie să se hotărască pe fond, nu pe conjuncturi, nu în funcție de dacă sunt sau nu la putere și dacă îi laudă sau nu o anumită propagandă. Trebuie să se hotărască pe fond ce fel de partid vor să fie, ce fel de valori vor să apere din opoziție sau de la putere”, a declarat fostul lider liberal.

Crin Antonescu s-a referit și la componența vehiculată a viitorului Executiv, apreciind că acesta va avea o misiune foarte dificilă în cazul în care va obține votul de învestire. Fostul candidat prezidențial a precizat că nu există motive pentru un optimism exagerat, indiferent de persoanele care vor ocupa funcțiile ministeriale.

Cu toate acestea, Antonescu consideră că instalarea unui guvern ar reprezenta un progres față de actuala situație politică.