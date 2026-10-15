Ilie Bolojan a prezentat prioritățile României la Bruxelles. Ce a cerut premierul pentru viitorul buget al Uniunii Europene

Premierul Ilie Bolojan a participat joi, 15 octombrie 2026, la summitul statutar al Partidului Popular European (PPE), organizat la Bruxelles. Șeful Guvernului a discutat cu liderii europeni despre viitorul buget al Uniunii Europene, competitivitatea economică și securitatea regională. România susține continuarea finanțării politicilor de coeziune și agricultură, precum și investiții în infrastructură și apărare. Discuțiile au vizat și extinderea Uniunii Europene, în contextul provocărilor de securitate din regiune.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, în cadrul summitului Partidului Popular European de la Bruxelles, principalele obiective ale României privind viitorul buget comunitar și direcțiile de dezvoltare economică ale Uniunii Europene.

Șeful Executivului a discutat cu Manfred Weber, președintele PPE, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și alți lideri europeni despre situația din România și prioritățile care trebuie urmărite la nivel comunitar.

Potrivit comunicatului transmis de Guvern, România susține un buget european care să asigure resurse suficiente pentru politica de coeziune și Politica Agricolă Comună. Aceste domenii se numără printre prioritățile prezentate de premier în cadrul reuniunii.

De asemenea, Bucureștiul solicită continuarea investițiilor în infrastructura de transport, dezvoltarea rețelelor energetice și proiectele destinate mobilității militare.

În cadrul întâlnirilor, Ilie Bolojan a abordat și situația internă a României, insistând asupra responsabilității în administrarea fondurilor publice, continuării reformelor și utilizării eficiente a resurselor bugetare.

Costurile ridicate ale energiei și efectele acestora asupra activității economice din Uniunea Europeană au reprezentat o altă temă a discuțiilor purtate de premierul Ilie Bolojan cu reprezentanții instituțiilor europene și cu liderii PPE.

În cadrul reuniunii a fost analizată necesitatea unor măsuri care să reducă expunerea economiei europene și a consumatorilor la fluctuațiile puternice ale prețurilor combustibililor.

Potrivit Guvernului, intervențiile trebuie să urmărească atât limitarea efectelor imediate ale scumpirilor, cât și dezvoltarea unor soluții care să contribuie la stabilitatea aprovizionării pe termen lung.

Printre direcțiile discutate se numără creșterea capacităților de producție, extinderea conexiunilor dintre sistemele energetice ale statelor membre și diversificarea furnizorilor.

Aceste măsuri au fost prezentate în contextul obiectivului european de reducere a vulnerabilităților economice și de consolidare a competitivității industriei.

Situația de securitate din regiunea Mării Negre a fost abordată de Ilie Bolojan în cadrul discuțiilor de la Bruxelles, premierul prezentând riscurile care afectează frontiera estică a Uniunii Europene și infrastructura critică.

Unul dintre subiectele semnalate de șeful Guvernului a fost reprezentat de atacurile cu drone asupra navelor comerciale aflate în apropierea coastelor României, inclusiv în apele teritoriale.

Potrivit comunicatului Executivului, aceste incidente evidențiază necesitatea dezvoltării capacităților de supraveghere și apărare, precum și a intensificării cooperării dintre statele europene pentru protejarea transportului maritim.

România susține consolidarea Flancului Estic și continuarea măsurilor destinate protejării infrastructurii strategice. În același timp, autoritățile române consideră necesară menținerea sprijinului european pentru Ucraina și Republica Moldova.

Extinderea Uniunii Europene s-a numărat printre temele prezentate de premierul Ilie Bolojan liderilor europeni, România reafirmându-și sprijinul pentru integrarea Republicii Moldova și a Ucrainei în structurile comunitare.

Bucureștiul susține, de asemenea, continuarea procesului de aderare pentru statele din Balcanii de Vest, cu respectarea criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit poziției prezentate de Guvern, avansarea procesului de extindere poate contribui la consolidarea stabilității politice și a securității regionale.

Executivul a transmis că România va continua consultările cu partenerii europeni pentru promovarea intereselor naționale, susținerea investițiilor strategice și consolidarea cooperării în domeniul securității.