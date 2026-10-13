UPDATE: Atacuri cu drone în Marea Neagră. O navă s-a scufundat, cinci marinari au fost răniți. Bulgaria cere explicații Rusiei
Nave. Sursa foto: Forțele Navale Române/Facebook
Două nave au fost lovite de drone în largul coastelor Bulgariei, în Marea Neagră, iar una dintre acestea s-a scufundat, potrivit declarațiilor premierului bulgar Rumen Radev, transmise de Reuters. Unul dintre incidente a implicat nava comercială „Chelsea 3”, sub pavilion maltez, care a fost atacată în apropierea orașului Biala. Cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați, fără să fie raportate victime.
UPDATE. Cinci marinari răniți după atacurile din Marea Neagră. Bulgaria cere explicații Rusiei
Noi informații transmise de agenția bulgară BGNES arată că nava comercială „Chelsea 3” a fost lovită de trei drone aeriene, care au avariat puntea și bordajul vasului. Potrivit autorităților, cinci dintre cei 15 membri ai echipajului evacuat au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.
Echipajul era format din șapte cetățeni ucraineni și opt azeri. Nava, înregistrată la Odesa, aparține unui armator ucrainean.
Au apărut detalii și despre cea de-a doua navă, care s-a scufundat la aproximativ 17 mile marine est de localitatea bulgară Krapeț. Un membru al echipajului a fost salvat, însă autoritățile nu au confirmat câte persoane se aflau la bord și care este situația celorlalți marinari.
Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat că o va invita la discuții pe ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova.
„Un nou atac asupra navelor comerciale în imediata apropiere a apelor teritoriale bulgare este absolut inacceptabil”, a declarat Radev.
Acesta a susținut că rezultatul atacurilor servește intereselor Federației Ruse, dar a precizat că nu există deocamdată dovezi concludente privind originea dronelor.
Bulgaria și-a informat partenerii din NATO și Uniunea Europeană, iar premierul urmează să discute cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Guvernul de la Sofia va solicita și sprijin internațional pentru investigarea atacurilor și identificarea originii dronelor.
Știrea inițială:Navă comercială lovită de o dronă în Marea Neagră. Echipajul a fost evacuat
Nava de mărfuri generale „Chelsea 3”, care naviga sub pavilion maltez, a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile marine de orașul bulgar Biala, situat pe litoralul Mării Negre.
Informația a fost comunicată marți de biroul de presă al Administrației Regionale din Varna, potrivit agenției bulgare BTA.
Incidentul s-a produs în jurul orei 02:00, ora locală a Bulgariei, în timp ce nava efectua o cursă din Turcia către Republica Moldova.
În urma impactului, vasul a rămas ușor înclinat, iar autoritățile bulgare au intervenit pentru evacuarea echipajului.
Toți cei 15 marinari aflați la bord au fost preluați și transportați în siguranță la Varna, cu ajutorul unei nave aparținând Poliției de Frontieră bulgare.
Potrivit informațiilor preliminare comunicate de autorități, incidentul nu s-a soldat cu victime.
Premierul Bulgariei anunță că două nave au fost atacate. Una s-a scufundat
Situația din Marea Neagră este mai amplă decât incidentul în care a fost implicată nava „Chelsea 3”.
Potrivit Reuters, premierul bulgar Rumen Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastelor Bulgariei.
Oficialul a precizat că una dintre acestea s-a scufundat, fără ca informațiile prezentate să ofere detalii suplimentare despre identitatea vasului sau circumstanțele scufundării.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații privind eventuale victime în cazul celei de-a doua nave.
Noi incidente după atacurile cu drone din 6 octombrie
Atacurile raportate marți au loc la aproximativ o săptămână după alte incidente de securitate în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.
La 6 octombrie, două nave au fost atacate cu drone maritime și aeriene în această regiune, potrivit agenției bulgare BTA.
Gravitatea incidentelor a determinat-o pe președinta Bulgariei, Iliana Iotova, să convoace Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională.
Noile atacuri readuc în atenție riscurile la care sunt expuse navele comerciale care tranzitează Marea Neagră, inclusiv cele care transportă mărfuri între porturile din regiune.
Până în prezent, informațiile comunicate nu stabilesc cine se află în spatele atacurilor raportate marți.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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