Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a susținut vineri, 27 noiembrie, o conferință de presă despre situația fiscal-bugetară a României. Oficialul a abordat reducerea deficitului, construcția bugetului pentru 2027 și perspectivele relansării economice.

Ministrul a vorbit și despre majorarea pensiilor, care ar putea să nu mai fie aplicată de la 1 ianuarie. Declarațiile sale au fost urmate de reacții din partea unor foști oficiali și economiști.

Fostul premier și ministru al Finanțelor Florin Cîțu a comentat informațiile prezentate de Alexandru Nazare. Acesta a explicat că luni, 30 noiembrie, este ultima zi în care rectificarea bugetară poate fi realizată legal în acest an.

Cîțu a mai arătat că, potrivit notei de informare prezentate în Guvern, majorarea pensiilor și salariilor bugetare în 2027 este aproape imposibilă. Condiția menționată este ca datoria publică să scadă sub 60% din PIB.

Fostul ministru a criticat pe Facebook posibilitatea aplicării unei derogări de la lege pentru efectuarea majorărilor. El a considerat că o asemenea soluție este contradictorie cu avertismentele transmise anterior de ministrul Finanțelor.

„Clarificări despre rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027 Luni, 30 noiembrie, este ultima zi în care se mai poate face legal rectificarea bugetară din acest an. După nota de informare prezentată în Guvern, este aproape imposibil ca pensiile și salariile bugetare să mai crească în 2027, cât timp datoria publică nu scade sub 60% din PIB. „Soluția” cu derogarea de la lege nu ține. Cum poate același ministru să avertizeze în scris că majorările nu se pot face, iar apoi să propună o derogare ca să le facă?”, a scris Florin Cîțu, fost premier și fost ministru de Finanțe, pe pagina sa de Facebook.

Profesorul universitar de economie Cristian Păun a prezentat, la rândul său, o analiză a informațiilor comunicate de Alexandru Nazare.

Păun a susținut că deficitul asociat lui Grindeanu nu există și că salariile din sectorul bugetar ar trebui înghețate pentru câțiva ani. El a legat această măsură de menținerea datoriei publice peste pragul de 60% din PIB.

Economistul a atras atenția și asupra solicitărilor ministerelor, care continuă să propună cheltuieli foarte mari, fără să existe fonduri suficiente. Potrivit acestuia, până acum a fost acoperită doar o cincime din cererile ministerelor, pentru perioada rămasă până la finalul anului.

În privința pensiilor, Păun a precizat că încă nu poate fi stabilit procentul de majorare pentru anul viitor. Din punct de vedere teoretic, și pensiile ar trebui înghețate.

Profesorul a subliniat că echilibrul bugetar și fiscal este esențial. În opinia sa, derapajele au costuri foarte mari pentru populație și companii.

Păun a apreciat că ajustarea fiscal-bugetară realizată până acum este consistentă, fiind de aproximativ 27 de miliarde de lei. Pentru anul viitor, el a estimat că deficitul trebuie redus cu încă 1% din PIB, echivalentul a circa 15-20 de miliarde de lei.

Economistul a explicat că România nu va mai beneficia în 2027 de fondurile europene disponibile în acest an. El a estimat că lipsa acestora se ridică la aproximativ 36 de miliarde de lei.

Totuși, Păun a menționat că o parte dintre cele 19 miliarde de lei provenite din fondurile europene clasice ar putea fi disponibile.

Cristian Păun a mai atras atenția asupra obligațiilor de plată pe care statul le are în urma unor titluri executorii. Acestea se ridică la aproximativ 20 de miliarde de lei, cele mai multe fiind legate de procese din justiție.

În opinia economistului, aceste obligații trebuie luate în calcul înaintea eventualelor majorări de pensii și salarii.

Păun a mai arătat că economia a absorbit șocul creșterii TVA, dar s-a contractat cu 0,4% în acest an. El a considerat că există șanse de redresare economică în 2027.

Totodată, economistul a subliniat că relansarea economiei nu trebuie condiționată de deficitul bugetar.

Profesorul universitar a apreciat discursul lui Alexandru Nazare, în special calmul și răbdarea cu care ministrul a explicat situația fiscal-bugetară.

Păun a considerat că România are nevoie de astfel de abordări, în locul discursurilor populiste. El a descris situația bugetară drept dificilă, dar a apreciat că informațiile prezentate de ministru reflectă realitatea.

În final, Păun a invocat execuția bugetară la zece luni, care arată un deficit de 3,98% din PIB. În opinia sa, România are șanse să se încadreze în ținta stabilită, însă nu va fi deloc ușor.