Economia României ar putea reveni pe creștere în 2027, după un an marcat de scădere economică, inflație ridicată și deprecierea leului. Confederația Patronală Concordia avertizează însă că perspectivele rămân fragile, în condițiile în care datoria publică avansează, costurile de finanțare sunt mari, iar fondurile PNRR se apropie de final.

Consolidarea fiscală a început să producă rezultate, însă mediul de afaceri și populația au suportat o parte importantă a ajustării. Pentru anul viitor, organizația consideră esențiale stabilitatea politică, predictibilitatea fiscală și utilizarea eficientă a fondurilor europene.

Analiza de final de an realizată de Concordia arată că economia României va înregistra în 2026 o contracție de 0,3–0,5%. Țara va avea, totodată, cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, iar leul s-a depreciat cu aproximativ 5% în raport cu euro.

Reprezentanții organizației consideră că ajustarea economică a început să îmbunătățească situația bugetară, dar avertizează că rezultatele trebuie consolidate.

Paul Aparaschivei, director executiv al Concordia, a explicat că dezechilibrele acumulate au avut efecte asupra gospodăriilor și companiilor. El a subliniat că următorul an trebuie să aducă stabilitate politică și măsuri care să evite noi presiuni fiscale asupra mediului privat.

„2026 a fost anul în care am plătit factura dezechilibrelor acumulate. Ajustarea a fost dureroasă pentru gospodării și companii, dar a început să dea rezultate pe partea bugetară. Pentru a nu rămâne doar o pauză costisitoare, 2027 trebuie să aducă stabilitate politică, cheltuieli publice mai eficiente în locul unor noi taxe pe muncă și capital și o absorbție rapidă a fondurilor europene”, a declarat Paul Aparaschivei.

Principalul rezultat pozitiv al anului 2026 este reducerea deficitului bugetar. În primele nouă luni, acesta s-a situat la aproximativ 3,8% din PIB, fiind cel mai bun rezultat înregistrat din 2022 până în prezent.

Ținta anuală de 6,2% din PIB rămâne realizabilă, dacă autoritățile țin sub control cheltuielile din ultimele luni ale anului.

Consolidarea fiscală a venit însă cu un cost pentru sectorul privat și pentru gospodării. Creșterea taxelor și impozitelor, diminuarea puterii de cumpărare, întârzierile la plată și incertitudinea economică au afectat activitatea companiilor și veniturile populației.

Inflația a coborât în timpul verii spre 6%, însă Concordia consideră că această evoluție a fost influențată în mare parte de efecte statistice. În octombrie, rata anuală a urcat din nou aproape de 7%, iar BNR estimează că va ajunge la 7,4% la finalul anului.

În acest context, organizația nu se așteaptă la reducerea dobânzii-cheie înainte de mijlocul anului 2027. Banca Națională a menținut dobânda la 6,50% pe parcursul întregului an.

Evoluția economiei României a fost influențată și de contextul european. Potrivit prognozei de toamnă a BusinessEurope, economia Uniunii Europene s-a dovedit mai rezilientă decât estimările inițiale.

BusinessEurope este una dintre cele mai mari organizații reprezentative ale mediului de afaceri european.

Creșterea economică estimată pentru 2026 este de 1,4% în Uniunea Europeană și de 1,2% în zona euro.

Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat un șoc energetic cu efecte moderate asupra economiei europene. Impactul s-a resimțit mai puternic în prețuri decât în activitatea economică.

Inflația din zona euro a urcat la 3,8% în septembrie. În acest context, Banca Centrală Europeană a majorat de două ori dobânzile, în iunie și septembrie.

Cel mai important risc pentru 2027 rămâne costul finanțării statului român. Toate cele trei mari agenții de rating evaluează România la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

Astfel, țara se află la un pas de categoria „junk”, nerecomandată investitorilor. Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani se menține peste 7%, ceea ce înseamnă costuri ridicate pentru împrumuturile guvernamentale.

Datoria publică a depășit 60% din PIB. Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, aceasta ar urma să ajungă la 63,3% din PIB în 2027.

În timp ce deficitul bugetar a început să se reducă, dezechilibrul extern continuă să se adâncească. Deficitul de cont curent a ajuns la 22,9 miliarde de euro în primele nouă luni, peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, investițiile străine directe au scăzut cu peste o treime. Concordia estimează că leul va rămâne sub presiune și în 2027.

Pentru companii, riscul valutar a redevenit un cost important. Acesta trebuie luat în calcul în contracte, finanțări și stabilirea prețurilor.

Presiunea asupra investițiilor va crește odată cu încheierea PNRR. Fondurile europene prevăzute în bugetul României ar urma să scadă de la 98,7 miliarde de lei în 2026, la aproximativ 59 de miliarde de lei în 2027.

Diferența trebuie acoperită rapid prin accesarea fondurilor de coeziune. Concordia consideră că absorbția acestora va avea un rol important în susținerea investițiilor și a activității economice.

Dacă disciplina fiscală este menținută, România ar putea reveni pe creștere anul viitor. Comisia Europeană estimează un avans economic de 1,8% în 2027, în timp ce FMI prognozează o creștere de 2,2%.

Revenirea ar urma să fie susținută de reducerea inflației, primele scăderi ale dobânzilor, fondurile de coeziune și proiectele energetice, inclusiv Neptun Deep.

Pentru 2027, organizația consideră că predictibilitatea trebuie să fie principalul obiectiv al politicii fiscale.

Concordia subliniază importanța respectării angajamentelor Guvernului privind eliminarea IMCA și aplicarea impozitelor specifice doar pentru perioade limitate.

Menținerea cotei unice de impozitare a veniturilor salariale este, de asemenea, considerată esențială. Potrivit organizației, acest sistem fiscal a contribuit la dezvoltarea clasei de mijloc și a susținut afacerile bazate pe consumul intern.

În paralel, România trebuie să își îmbunătățească competitivitatea. Concordia indică drept priorități reducerea costurilor cu energia, diminuarea birocrației și accelerarea digitalizării.

Analiza Concordia atrage atenția asupra unor probleme structurale care depășesc evoluțiile economice dintr-un singur an.

Ponderea industriei în PIB-ul României a scăzut de la 29% în 2011, la 16,7% în 2025. În același timp, sectorul IT, bazat în mare parte pe servicii externalizate pentru companii străine, a avut în 2026 o contribuție negativă la creșterea economică.

Organizația pune această evoluție pe seama automatizării prin inteligență artificială și avertizează asupra riscurilor unei economii dependente de consum și importuri.

Iulian Lolea, economist-șef al Concordia, a avertizat că România trebuie să își dezvolte industria și serviciile cu valoare adăugată mare. El a subliniat că investițiile productive, energia competitivă și recalificarea angajaților sunt necesare fără întârziere.