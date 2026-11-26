Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) se aplică direct în România din 12 august 2026. Noile prevederi obligă operatorii economici să pregătească documentație tehnică și declarații de conformitate pentru ambalajele introduse pe piață.

Producătorii, importatorii, distribuitorii și retailerii trebuie să își organizeze procesele pentru a respecta cerințele europene.

Subiectul a fost discutat în podcastul „Picătura de Business”, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, de realizatorul Radu Preda și invitatul său, Marius Brînzea, director de strategie Reciclad’OR.

Marius Brînzea a explicat natura juridică a noului act european și diferența dintre regulament și directivă.

„În primul rând, ce este el ca piesă juridică? Este un regulament pentru ambalaje, deșeuri de ambalaje, care înlocuiește o directivă pentru ambalaje”, afirmă reprezentantul Reciclad’OR.

Radu Preda a precizat că regulamentul se aplică direct, fără să mai fie necesară transpunerea sa în legislația națională.

„Regulamentul se aplică ad literam, spre deosebire de directivă, care trebuie adaptată în legislație”, a punctat el.

Marius Brînzea a arătat că transpunerea directivelor anterioare a creat probleme în statele membre. Unele au fost preluate cu întârziere sau într-o manieră neclară, ceea ce a determinat Uniunea Europeană să adopte reguli unitare.

Regulamentul urmărește reducerea efectelor negative ale ambalajelor asupra mediului și societății, dar și îmbunătățirea funcționării pieței interne.

Potrivit lui Brînzea, implementarea nu se încheie la data intrării în vigoare. Procesul se va desfășura pe parcursul următorilor 5-10 ani și va implica atât operatorii economici, cât și autoritățile statelor membre.

„Sigur că da, și aici a fost și una dintre probleme. Directivele acestea referitoare la ambalaje au fost transpuse cu întârziere, eronat, confuz, de către statele membre în procesul de transpunere și atunci s-a decis, dintr-un criteriu amplu de analiză, că trebuie trecut la o legislație unitară la nivel european. El impactează în mod direct pe cei care lucrează în industrie, producători și importatori de produse ambalate, distribuitori, operatori, economici, și tot în general impactează sectorul industrial. Dar indirect impactează și consumatorul, în comportamentul lui de colectare selectivă și în comportamentul de consum va impacta. O chestiune fundamentală pe care trebuie să o precizăm este că regulamentul este în vigoare de la 12 august 2026 și că 12 august nu este punctul de s-a implementa și gata regulamentul… este un proces care durează pe un interval de 5-10 ani. Adică suntem doar la început. Obiectivul regulamentului în sine este acela de a reduce impactul negativ al ambalajelor asupra mediului înconjurător și asupra societății și a asigura o mai bună funcționalitate a pieței interne. Are un set de măsuri, unele cu impact direct: operatorul economic sau distribuitor, după caz, trebuie să facă anumite lucruri și are și măsuri cu impact indirect pentru sectorul industrial, în care se spune statul membru trebuie să facă anumite lucruri. Statul membru nu poate face acele lucruri singur, decât direcționând, prin instrumente leviere, industria să facă acele lucruri”, a afirmat Marius Brînzea.

Radu Preda a comparat documentația cerută de regulament cu un document de identitate al ambalajului. Acesta ar trebui să cuprindă caracteristicile produsului și să demonstreze respectarea regulilor europene.

Realizatorul a întrebat dacă operatorul care introduce pe piață un produs ambalat trebuie să se asigure și că ambalajul va fi colectat corespunzător.

„Din ce am înțeles eu, ca să ajungă pe piață un ambalaj, ca să ambalezi în el ceva și să-l pui pe piață, el trebuie să aibă un fel de pașaport sau de buletin de identitate, unde să fie trecute toate caracteristicile, care desigur trebuie să fie și conforme cu regulile la momentul respectiv, iar cel care face asta și pune pe piață produsul ambalat în acest fel, se asigură că și colectarea va fi una conformă și că acel ambalaj ajunge unde trebuie și nu pe stradă, la groapa de gunoi sau în altă parte. Am înțeles bine?”, a spus Radu Preda.

Marius Brînzea a confirmat această interpretare și a explicat că fiecare ambalaj trebuie să aibă documentație tehnică și o declarație de conformitate.

Documentația trebuie să conțină informații despre ambalaj, inclusiv materialele folosite și modul în care acesta a fost realizat.

„Sigur că da. Eu am să o traduc puțin mai tehnic, dar pe înțelesul telespectatorilor. Momentul 12 august 2026 prevede în felul următor. Ca fiecare ambalaj să aibă un dosar de conformitate. Ce înseamnă asta? Să aibă o documentație tehnică. Dar ca să aibă o documentație tehnică, trebuie în primul rând să aibă o fișă foarte bine întocmită… o documentație tehnică care să facă dovada unei declarații de conformitate. Pe scurt, toate ambalajele introduse pe piață din anul 2026 trebuie să aibă declarații de conformitate”, a precizat Marius Brînzea.

„Cu privire la materialul din care sunt alcătuite, unde au fost făcute, cum au fost făcute?”, a întrebat Radu Preda.

Marius Brînzea a explicat că dosarul de conformitate contribuie și la urmărirea ambalajului de-a lungul întregului circuit, de la producție până la reciclare.

„Sigur. Regulamentul, pe lângă aceste aspecte majore, buna funcționarea pieței interne și reducerea impactului, el contribuie la asigurarea trasabilității 100% a ambalajului de la producție până la reciclare. Și asta se face prin acest dosar de conformitate”, a afirmat Directorul de Strategie al Reciclad’OR.

„Știi care este ordinul de mărime al numărului de tipuri de ambalaje care sunt pe piață? Ca să ne dăm seama de dimensiunile acestei birocrații, chiar dacă nu vor fi dosare cu șină”, a mai întrebat Radu Preda.

Marius Brînzea a precizat că nu există date centralizate privind numărul total al ambalajelor. El a explicat că trebuie făcută diferența între numărul produselor și cel al ambalajelor utilizate.

Dosarul trebuie întocmit pentru fiecare tip de ambalaj, indiferent de numărul produselor care folosesc aceeași variantă.

„Nu există date în acest sens. Vorbim de două lucruri distincte: produse și ambalaje. Există companii care au un portofoliu de 50 de ambalaje, tipuri diferite de ambalaje și au produse mult mai multe, pentru că, de exemplu, folosesc aceeași sticlă, același tip de ambalaj și la sucul de mere și la sucul de portocale, să zicem. Dar sunt companii care depășesc ușor peste 1000 de coduri de ambalaje în portofolii. Fiecare din aceste ambalaje trebuie să aibă un dosar de conformitate complet. Ce înseamnă asta? Documentația tehnică, așa cum prevede Anexa 7 din regulament, și declarația de conformitate, cum prevede Anexa 8 din regulament”, a explicat Marius Brînzea.

Radu Preda a întrebat dacă apariția unui ambalaj nou presupune întocmirea unui alt dosar de conformitate.

Marius Brînzea a subliniat că documentele trebuie actualizate și atunci când un ambalaj existent este modificat. Schimbarea structurii, eliminarea unei etichete sau reducerea gramajului pot impune o nouă versiune a declarației de conformitate.

Brînzea a avertizat că firmele trebuie să își organizeze bazele de date și mecanismele de colectare a documentelor înainte de emiterea declarațiilor.

După această etapă, procesul poate deveni mai ușor de gestionat, însă obligațiile vor include și documente privind minimizarea ambalajelor și proporția de plastic reciclat utilizată.