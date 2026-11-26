Premierul Luca Niculescu a anunțat constituirea unui grup de lucru, un „Task force”, la nivelul Guvernului, care va identifica măsuri pentru susținerea competitivității producătorilor auto din România.

Decizia vine după discuțiile purtate cu reprezentanții Dacia și Ford Otosan, în timpul vizitelor efectuate miercuri la uzinele din Mioveni și Craiova.

Printre prioritățile analizate se numără asigurarea energiei la prețuri corecte, stimularea cercetării și dezvoltarea inovării.

Premierul a făcut anunțul joi, 26 noiembrie, la începutul ședinței de Guvern. Acesta a explicat că a petrecut ziua precedentă la cele două fabrici auto din România.

În timpul vizitelor, șeful Executivului a discutat atât cu reprezentanții conducerii, cât și cu angajații uzinelor.

Luca Niculescu a transmis că discuțiile au evidențiat necesitatea unor măsuri suplimentare pentru menținerea competitivității industriei auto.

Premierul a precizat că producătorii au cerut sprijin pentru accesul la energie la prețuri corecte, precum și pentru cercetare și inovare.

„Legat de sectorul auto, două-trei cuvinte, pentru că ieri (miercuri – n.r.) am petrecut toată ziua pe drumuri, am avut discuţii cu managementul Dacia şi cu Ford Otosan, precum şi cu angajaţii din cele două uzine de la Mioveni şi Craiova. Ne-au reconfirmat nevoia de a pune şi mai mare accent pe susţinerea competitivităţii prin asigurarea energiei la un preţ corect, stimularea cercetării, inovarea”, a declarat Luca Niculescu.

În urma întâlnirilor cu reprezentanții celor două companii, premierul a decis înființarea unui grup de lucru guvernamental.

Acesta va avea responsabilitatea de a identifica un set de măsuri integrate, destinate sprijinirii producătorilor auto din România.

Luca Niculescu a subliniat importanța industriei auto pentru economia națională și a descris-o drept unul dintre principalele motoare economice.

„După cum ştiţi, este unul dintre sectoarele foarte importante ale economiei româneşti. Este un motor. Am decis să constituim la guvern un „Task force” pentru a stabili un set de măsuri integrate direcţionate către susţinerea competitivităţii producătorilor auto din România”, a mai declarat premierul Niculescu.

Anunțul premierului vine într-un moment în care datele privind producția auto din România indică schimbări importante între cele două mari uzine. Potrivit cifrelor publicate săptămâna trecută de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), Ford Otosan Craiova a produs mai multe automobile decât Dacia Mioveni în octombrie 2026.

Fabrica din Craiova a înregistrat o producție de 21.973 de unități, în timp ce uzina Dacia a realizat 20.373 de automobile.

Astfel, Ford Otosan a trecut pentru prima dată înaintea Dacia în comparația producției lunare dintre cele două fabrici.

Uzina de la Mioveni a produs în octombrie 2025 un număr de 31.244 de automobile. În aceeași lună a anului 2026, producția a coborât la 20.373 de unități.

Scăderea anuală a fost de 34,8%, ceea ce înseamnă aproape 10.900 de automobile mai puțin într-un singur an.

În ultimii patru ani, producția Dacia din luna octombrie s-a situat, de regulă, între aproximativ 29.000 și 31.000 de automobile.

Prin urmare, rezultatul din octombrie 2026 reprezintă un nivel mult mai redus decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anilor precedenți.

La uzina Ford Otosan din Craiova, producția a ajuns la 21.973 de automobile în octombrie 2026.

În aceeași lună a anului trecut, fabrica produsese 23.512 unități.

Deși producția Ford a scăzut și ea, declinul a fost mai redus decât cel înregistrat la Dacia Mioveni.

Această diferență a permis uzinei din Dolj să ocupe primul loc în clasamentul producției lunare din România.

La nivelul perioadei ianuarie-octombrie 2026, Dacia a produs 202.931 de automobile.

Ford Otosan Craiova a ajuns la un total de 195.130 de unități în primele zece luni ale anului.

Diferența dintre cele două fabrici s-a redus la 7.801 de automobile, deși Dacia continuă să conducă în clasamentul producției cumulate.

Datele arată că Ford Otosan a recuperat o parte importantă din distanța față de uzina de la Mioveni, după rezultatul înregistrat în octombrie.