Guvernul va aproba, în ședința de joi, două scheme de sprijin financiar destinate fermierilor, a anunțat premierul Luca Niculescu la începutul ședinței Executivului. Una dintre măsuri vizează compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar cealaltă este destinată sectorului zootehnic și crescătorilor de animale.

Prima schemă de ajutor de stat are o valoare de peste 314 milioane de lei și urmărește să compenseze creșterea costurilor suportate de fermieri pentru achiziția îngrășămintelor. Măsura vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au contribuit la majorarea prețurilor la aceste produse.

Prin această formă de sprijin financiar, Guvernul urmărește să ofere ajutor fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, un element important pentru desfășurarea activităților agricole.

A doua schemă de sprijin financiar este destinată sectorului zootehnic, a mai spus Luca Niculescu. Aceasta va asigura finanțare pentru crescătorii de animale, reprezentând o altă formă de susținere acordată de stat producătorilor din agricultură.

Cele două măsuri au fost anunțate de premierul Luca Niculescu joi, la Palatul Victoria, la începutul ședinței de Guvern. Șeful Executivului a subliniat necesitatea susținerii fermierilor pentru dezvoltarea activităților lor și a prezentat cele două scheme drept forme distincte de sprijin financiar.

Prima măsură este orientată către compensarea scumpirii îngrășămintelor, printr-un ajutor de stat care depășește 314 milioane de lei, în timp ce a doua urmărește sprijinirea sectorului zootehnic, prin finanțarea crescătorilor de animale.

„Fermierii noştri au nevoie de susţinere pentru a se dezvolta şi aprobăm două forme de sprijin, o schemă de ajutor de stat de peste 314 milioane de lei, sprijin financiar orientat către compensarea creşterii preţurilor la îngrăşăminte din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu şi susţinem şi sectorul zootehnic printr-o altă schemă de finanţare destinată crescătorilor de animale”, a declarat Luca Niculescu, joi, la Palatul Victoria.

În acest fel, ajutorul anunțat de Guvern se adresează atât fermierilor care se confruntă cu majorarea costurilor pentru îngrășăminte, cât și celor care desfășoară activități în creșterea animalelor. Executivul urmează să aprobe cele două scheme în ședința de joi.