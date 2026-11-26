Guvernul a prelungit, joi, cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
SURSA FOTO: Facebook, Florin Barbu - alimente de bază
Guvernul a prelungit, joi, cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura urmărește limitarea creșterii prețurilor și protejarea consumatorilor.
Guvernul prelungește cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
Guvernul a adoptat, joi, ordonanța care prelungește cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, într-un briefing susținut la Palatul Victoria.
Ministrul a explicat că măsura urmărește limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, înaintea introducerii mecanismului, inflația generală era de 10%.
În aceeași perioadă, inflația la produsele agroalimentare ajunsese la 17%. Mecanismul de plafonare a adaosului comercial a fost instituit în iunie 2023.
Florin Barbu a precizat că adaosul comercial se calculează pentru fiecare produs. Acesta include cheltuielile directe și indirecte ale procesatorilor și comercianților.
Ministrul a susținut că mecanismul permite un adaos comercial de 20%, exprimat ca profit net. El a acuzat existența unor practici comerciale neloiale.
Barbu a avertizat asupra diferențelor dintre adaosurile aplicate produselor românești și celor din import. Ministrul a indicat situații în care produsele autohtone ar avea adaosuri de 100%.
În schimb, produsele importate ar beneficia de adaosuri de 18% sau 20%. Ministerul Agriculturii va analiza aceste diferențe împreună cu Consiliul Concurenței.
Potrivit ministrului, Guvernul va primi o notă privind eventualele practici comerciale neloiale desfășurate în România.
Alimentele pentru care se menține plafonarea adaosului comercial
Lista produselor agricole și alimentare vizate de măsură cuprinde:
- pâine albă simplă, între 300 și 500 de grame, fără specialități;
- lapte de vacă de consum, 1 litru, cu 1,5% grăsime, exceptând laptele UHT;
- brânză telemea de vacă, comercializată vrac;
- iaurt simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime și maximum 200 de grame;
- făină albă de grâu „000”, până la 1 kilogram;
- mălai, până la 1 kilogram;
- ouă de găină, calibrul M;
- ulei de floarea-soarelui, până la 2 litri;
- carne proaspătă de pui: pui întreg, tacâmuri, pulpe întregi cu os și aripi, în varianta standard;
- carne proaspătă de porc: carne pentru lucru, pulpă cu os sau fără os și spată;
- legume proaspete vrac: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia și usturoi;
- fructe proaspete vrac: mere roșii, mere Golden, prune, pere și struguri de masă;
- cartofi proaspeți albi, comercializați vrac;
- zahăr alb tos, până la 1 kilogram;
- smântână cu 12% grăsime;
- unt, până la 250 de grame;
- magiun, până la 350 de grame.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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