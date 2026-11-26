Guvernul a prelungit, joi, cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura urmărește limitarea creșterii prețurilor și protejarea consumatorilor.

Guvernul a adoptat, joi, ordonanța care prelungește cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, într-un briefing susținut la Palatul Victoria.

Ministrul a explicat că măsura urmărește limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, înaintea introducerii mecanismului, inflația generală era de 10%.

În aceeași perioadă, inflația la produsele agroalimentare ajunsese la 17%. Mecanismul de plafonare a adaosului comercial a fost instituit în iunie 2023.

Florin Barbu a precizat că adaosul comercial se calculează pentru fiecare produs. Acesta include cheltuielile directe și indirecte ale procesatorilor și comercianților.

Ministrul a susținut că mecanismul permite un adaos comercial de 20%, exprimat ca profit net. El a acuzat existența unor practici comerciale neloiale.

Barbu a avertizat asupra diferențelor dintre adaosurile aplicate produselor românești și celor din import. Ministrul a indicat situații în care produsele autohtone ar avea adaosuri de 100%.

În schimb, produsele importate ar beneficia de adaosuri de 18% sau 20%. Ministerul Agriculturii va analiza aceste diferențe împreună cu Consiliul Concurenței.

Potrivit ministrului, Guvernul va primi o notă privind eventualele practici comerciale neloiale desfășurate în România.

Lista produselor agricole și alimentare vizate de măsură cuprinde: