Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) împlinește pe 30 noiembrie trei ani de funcționare în România. În această perioadă, consumatorii au returnat peste 13 miliarde de ambalaje de băuturi, iar peste 950.000 de tone de materiale au ajuns la reciclatori. RetuRO, administratorul sistemului, marchează aniversarea printr-o acțiune socială în cadrul căreia au fost pregătite și distribuite 750 de mese.

Lansat la 30 noiembrie 2023, Sistemul de Garanție-Returnare a schimbat modul în care sunt colectate ambalajele de băuturi din România.

Potrivit datelor comunicate de RetuRO, în cei trei ani de funcționare, consumatorii au returnat peste 13 miliarde de ambalaje.

În aceeași perioadă, administratorul SGR a predat reciclatorilor peste 950.000 de tone de materiale recuperate.

Sistemul permite colectarea separată a ambalajelor din plastic, metal și sticlă, care sunt ulterior numărate, sortate și trimise către reciclatori.

Materialele recuperate pot fi transformate în materii prime secundare și reintroduse în circuitul economic.

RetuRO subliniază că rezultatele au fost posibile prin participarea consumatorilor și colaborarea dintre comercianți, producători, autorități și administratorul sistemului.

Pentru aniversarea celor trei ani de funcționare, RetuRO a organizat o activitate cu caracter social, în colaborare cu Asociația Social Food.

Inițiativa s-a desfășurat la cantina socială a Centrului Ominis din București, prin intermediul programului „Adoptă o cantină”.

Aproximativ 30 de voluntari au participat la pregătirea și servirea a 750 de mese, sub coordonarea chef-ului Adi Hădean.

Acțiunea a urmărit să marcheze aniversarea sistemului printr-o activitate dedicată comunității.

Anca Marinescu, Corporate Affairs & Communication Manager RetuRO, a declarat că implicarea consumatorilor a transformat returnarea ambalajelor într-un obicei integrat în viața de zi cu zi.

„În acești trei ani, milioane de oameni ne-au arătat că un gest simplu, devenit obicei integrat în viața de zi cu zi, poate schimba felul în care avem grijă de mediu, dar și de resurse, care pot fi reciclate și reutilizate în economie”, a declarat reprezentanta RetuRO.

Aceasta a explicat că organizatorii și-au dorit să extindă ideea de responsabilitate dincolo de protecția mediului, prin sprijinirea persoanelor din comunitate.

Dincolo de numărul ambalajelor returnate, Sistemul de Garanție-Returnare contribuie la recuperarea materialelor care pot fi reutilizate în procesele de producție.

Ambalajele colectate sunt sortate în funcție de material, iar plasticul, metalul și sticla ajung la reciclatori pentru procesare.

Prin acest mecanism, materialele recuperate pot fi transformate în materii prime secundare, reducând necesitatea utilizării unor resurse noi.

RetuRO consideră că dezvoltarea sistemului național de colectare contribuie la îndeplinirea obiectivelor României privind economia circulară.

Administratorul SGR evidențiază și importanța participării constante a consumatorilor, precum și a cooperării dintre operatorii economici și autorități pentru gestionarea volumelor mari de ambalaje returnate.