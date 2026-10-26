Românii au returnat peste 4,1 miliarde de ambalaje SGR în 2026. RetuRO anunță o creștere a ratei de colectare

Românii au returnat peste 4,1 miliarde de ambalaje cu simbolul SGR în primele nouă luni ale anului 2026, potrivit datelor publicate luni de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare. Rata de colectare a ajuns la 85%, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, iar luna august a înregistrat cel mai mare volum de returnări din acest an.

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) a înregistrat peste 4,1 miliarde de ambalaje returnate în România în perioada ianuarie – septembrie 2026, conform informațiilor publicate luni de RetuRO.

Datele arată că o parte importantă a returnărilor a avut loc în trimestrul al treilea al anului. Mai exact, peste 40% din totalul ambalajelor colectate în primele nouă luni au fost returnate în perioada iulie – septembrie.

Rezultatele indică o intensificare a activității de colectare în această perioadă, în special în lunile august și septembrie, când ratele de colectare au atins unele dintre cele mai ridicate niveluri din 2026.

Potrivit RetuRO, în august, rata de colectare a fost de 93%, în timp ce în septembrie aceasta a urcat la 97%.

August a fost, totodată, cea mai performantă lună a anului din perspectiva volumului de ambalaje returnate. În această lună, prin Sistemul de Garanție-Returnare au fost colectate peste 619 milioane de ambalaje.

La nivelul întregii perioade ianuarie – septembrie 2026, rata de colectare a ambalajelor incluse în Sistemul de Garanție-Returnare a ajuns la 85%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, când rata de colectare era de 82%, rezultatul reprezintă o creștere de aproximativ trei puncte procentuale.

Evoluția reflectă o îmbunătățire a rezultatelor înregistrate de sistem față de anul precedent, atât în ceea ce privește rata generală de colectare, cât și performanțele consemnate în anumite luni.

Datele pentru august și septembrie evidențiază această evoluție, ratele de colectare fiind de peste 90% în ambele luni.

În special rezultatul din septembrie, când rata a ajuns la 97%, arată că volumul ambalajelor colectate s-a apropiat de cel al ambalajelor introduse pe piață, potrivit indicatorului raportat de administratorul sistemului.

Datele RetuRO evidențiază și diferențele dintre regiunile țării în ceea ce privește numărul ambalajelor returnate prin Sistemul de Garanție-Returnare.

În primele nouă luni ale anului 2026, cele mai multe ambalaje au fost colectate în București, unde numărul returnărilor a ajuns la 535,6 milioane.

Capitala este urmată de județul Ilfov, cu 196,2 milioane de ambalaje returnate în aceeași perioadă.

Pe următoarele poziții se situează județul Constanța, cu 193,1 milioane de ambalaje, și județul Timiș, unde au fost înregistrate 179,6 milioane de returnări.

Clasamentul primelor cinci zone cu cele mai mari volume de ambalaje returnate este completat de județul Cluj, cu 167 de milioane de ambalaje.

Astfel, Bucureștiul și cele patru județe menționate au înregistrat împreună aproximativ 1,27 miliarde de ambalaje returnate în perioada ianuarie – septembrie 2026.

Pe lângă colectarea ambalajelor, Sistemul de Garanție-Returnare urmărește recuperarea materialelor și reintroducerea acestora în circuitul economic.

RetuRO precizează că reciclarea reprezintă obiectivul final al sistemului, iar materialele colectate prin intermediul SGR sunt direcționate către instalații specializate de reciclare.

În aceste instalații, materialele sunt transformate în materii prime secundare, care pot fi reintegrate ulterior în circuitul economic.

Potrivit informațiilor comunicate de administratorul sistemului, în primele nouă luni ale anului 2026 au fost predate către reciclatori aproximativ 305.600 de tone de materiale provenite din ambalajele colectate prin SGR.

Această cantitate reprezintă volumul materialelor transferate către operatorii de reciclare în perioada analizată, în cadrul procesului de valorificare a ambalajelor returnate.

„Reciclarea este obiectivul final al Sistemului de Garanţie-Returnare. Materialele colectate prin SGR au ca destinaţie instalaţiile de reciclare, unde sunt transformate în materii prime secundare şi reintegrate în circuitul economic. În primele nouă luni ale anului 2026, RetuRO a predat către reciclatori aproximativ 305.600 de tone de materiale”, a transmis RetuRO într-un comunicat.

Sistemul de Garanție-Returnare este administrat de RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., o companie non-profit constituită de un consorțiu format din trei acționari privați și un acționar public.

Structura acționariatului include Asociația Berarii României pentru Mediu, care deține 30% din companie, și Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate, cu o participație de 30%.

Un alt acționar privat este Asociația Retailerilor pentru Mediu, care deține 20% din acțiunile companiei. Restul de 20% aparține statului român, reprezentat prin autoritatea centrală de mediu, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.