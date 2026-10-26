UE pregătește restricții pentru produsele chinezești din 2027. Ce importuri ar putea fi limitate

Uniunea Europeană (UE) pregătește noi restricții pentru importurile din China, vizând sectoare precum industria chimică, mobila și utilajele. Comisia Europeană ar putea prezenta măsurile în primul trimestru din 2027, prin plafoane de import sau taxe vamale suplimentare, pentru a proteja industria europeană și a reduce deficitul comercial.

Uniunea Europeană (UE) intenționează să limiteze importurile de produse chinezești în sectoare precum industria chimică, producția de mobilă și fabricarea utilajelor, prin introducerea unor clauze de salvgardare. Măsurile ar putea include plafoane pentru importuri sau taxe vamale suplimentare și ar putea fi prezentate în primul trimestru al anului 2027.

Sursele, care au solicitat să rămână anonime, au precizat că inițiativa Comisiei Europene ar urma să se inspire dintr-un demers recent privind limitarea importurilor de vehicule hibride chinezești în Uniunea Europeană. În acest caz, Bruxelles-ul a convenit cu Beijingul un mecanism prin care importurile din China să fie limitate la 350.000 de automobile hibride pe an. Plafonul a fost considerat suficient de ridicat pentru a reduce riscul unor eventuale represalii din partea autorităților chineze.

Noua inițiativă face parte din eforturile mai ample ale Uniunii Europene de a reduce deficitul comercial în relația cu China, care a ajuns la 360 de miliarde de euro anul trecut. Comisia Europeană încearcă să sprijine industria europeană și să limiteze presiunile generate de importurile chinezești, evitând în același timp măsuri de retorsiune din partea Beijingului și o escaladare a tensiunilor comerciale.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, la începutul acestei luni, că instituția a luat în considerare solicitările industriilor europene și intenționează să răspundă acestora, inclusiv prin introducerea unor noi măsuri de salvgardare.

„Industriile noastre au cerut măsuri, noi le-am ascultat şi vom răspunde, inclusiv prin introducerea unor noi măsuri de salvgardare”, a declarat von der Leyen.

Aceste instrumente permit Uniunii Europene să restricționeze importurile într-un anumit sector atunci când volumul produselor care intră pe piața comunitară înregistrează o creștere bruscă. UE a început deja să analizeze datele privind fluxurile comerciale pentru a identifica sectoarele în care ar putea interveni.

Măsurile de salvgardare pot lua forma unor cote de import, prin care este stabilită o limită pentru cantitatea de produse care poate intra pe piața comunitară, sau a unor contingente tarifare. În cel de-al doilea caz, importurile care depășesc un anumit volum sunt supuse unor taxe suplimentare, cu scopul de a descuraja intrările excesive de produse.

Uniunea Europeană poate introduce unilateral măsurile de salvgardare, fără a avea nevoie de acordul Beijingului. Totuși, planurile actuale și sectoarele vizate ar putea fi modificate în urma consultărilor cu statele membre și cu autoritățile chineze.

La începutul acestei luni, Ministerul chinez al Comerțului a avertizat Uniunea Europeană că nu ar trebui să se aștepte să obțină avantaje prin exercitarea presiunilor și nici să subestimeze hotărârea și capacitatea Chinei de a-și apăra propriile interese.

Noile măsuri de salvgardare, similare celor aplicate în cazul vehiculelor hibride și celor adoptate anterior de blocul comunitar în sectorul oțelului, ar urma să respecte normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Acestea s-ar aplica și importurilor provenite din alte țări din afara Spațiului Economic European.

În paralel, Comisia Europeană intenționează să prezinte, în următoarele săptămâni, propuneri privind aplicarea plafonului pentru importurile de vehicule hibride, astfel încât mecanismul să poată intra în vigoare în decembrie. Măsurile ar urma să se aplice timp de patru ani, iar cota alocată Chinei ar crește cu 6% pe an, începând cu al doilea an de aplicare a plafonului.

Una dintre sursele citate a precizat că limite similare ar putea fi stabilite și pentru vehiculele importate din alte țări, precum Japonia și Coreea de Sud.