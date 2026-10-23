Armata americană interzice mașinile electrice BYD la o bază strategică din Japonia. Care este motivul invocat

Armata americană va interzice accesul vehiculelor electrice produse de compania chineză BYD la baza aeriană Kadena din Japonia, invocând riscuri de securitate. Măsura, anunțată vineri, va intra în vigoare luni și vizează una dintre cele mai importante baze ale forțelor aeriene americane din regiunea Okinawa, situată în sud-vestul Japoniei, în apropierea Mării Chinei de Est, relatează Reuters, citată de Yonhap.

Interdicția va fi aplicată la baza aeriană Kadena, aflată pe insula japoneză Okinawa. Instalația reprezintă un centru important pentru forțele aeriene americane din lanțul strategic de insule care se întinde în sud-vestul Japoniei și mărginește Marea Chinei de Est.

Reprezentanții bazei au justificat decizia prin riscurile pe care vehiculele chinezești le-ar putea reprezenta pentru personalul militar și pentru desfășurarea misiunilor. Purtătoarea de cuvânt a bazei, locotenent-colonelul Alli Stormer, a transmis că aceste vehicule constituie un risc considerat inacceptabil și imposibil de redus la un nivel acceptabil pentru personal și pentru misiunile militare.

Oficialul american nu a precizat însă care este problema specifică ce a determinat comandantul bazei să adopte această măsură împotriva vehiculelor electrice produse de compania chineză, conform Reuters.

Compania chineză BYD a depășit Tesla în 2025 și a devenit cel mai mare vânzător de vehicule electrice cu baterii din lume. În paralel, producătorul își extinde activitatea pe piețele externe, inclusiv în Japonia.

În luna iulie, BYD a lansat pe piața japoneză modelul electric de mici dimensiuni Racco. Prin această lansare, compania urmărește să câștige teren într-o piață dominată de mărcile auto locale.

Extinderea internațională a producătorului chinez are loc în contextul unor preocupări legate de securitate și de posibilele legături dintre companiile chineze și armata Chinei.

În iunie, Pentagonul a desemnat BYD drept una dintre companiile despre care consideră că oferă sprijin armatei chineze. Pe aceeași listă au fost incluse compania de comerț online Alibaba, firma de internet Baidu și producătorul auto NIO.

BYD a respins această desemnare și a anunțat că va recurge la proceduri administrative și legale pentru a-și proteja interesele.

Decizia Pentagonului și interdicția impusă la baza aeriană Kadena reprezintă două măsuri distincte care vizează compania chineză în contextul preocupărilor autorităților americane privind securitatea.

China a impus, la rândul său, restricții similare pentru vehiculele electrice produse de Tesla. În 2021, autoritățile chineze au interzis accesul acestor mașini în unele complexe guvernamentale, invocând îngrijorări legate de camerele instalate pe vehicule.

Restricția a fost ridicată în 2024, după ce Tesla a obținut aprobarea din partea celei mai importante asociații din industria auto din China.

Cazul Tesla arată că îngrijorările privind securitatea vehiculelor conectate au determinat atât autoritățile chineze, cât și pe cele americane să adopte măsuri care limitează accesul anumitor mașini în spații considerate sensibile. În cazul BYD, armata americană nu a precizat public ce caracteristică sau problemă concretă a vehiculelor a stat la baza interdicției de la Kadena.