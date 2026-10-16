China atacă piața mașinilor de lux din Europa. Avatr, Denza și Zeekr vor să concureze cu mărcile germane prin tehnologii de ultimă generație

Producătorii auto din China vor să cucerească segmentul premium din Europa cu automobile electrice dotate cu tehnologii avansate, încărcare rapidă și funcții de confort. Mărci precum Avatr, Denza și Zeekr încearcă să concureze cu BMW, Mercedes-Benz și Audi, mizând pe conceptul de „lux inteligent”. Vânzările cresc, însă tradiția brandurilor europene rămâne un avantaj important în fața noilor rivali.

Constructorii auto din China mizează pe faptul că șoferii europeni vor adopta o nouă formă de automobil de lux, axată pe tehnologie, nu pe tradiție. Mărci precum Avatr, deținută de Changan, și Denza, din portofoliul BYD, promovează ceea ce numesc „lux inteligent”.

După ce au câștigat rapid cote de piață în segmentul auto de masă din Europa, cu modele accesibile și tehnologii de ultimă generație, producătorii chinezi vizează acum un obiectiv mai important: segmentul premium al continentului, extrem de profitabil.

La Salonul Auto de la Paris din această săptămână, mărcile chinezești au prezentat vehicule premium echipate cu sisteme avansate de asistență pentru șofer, încărcare rapidă și dotări menite să sporească confortul. Producătorii speră să convingă cumpărătorii să aleagă mărci chinezești mai puțin cunoscute în Europa, în detrimentul numelor consacrate din industria luxului.

Totuși, câștigarea încrederii clienților europeni din segmentul premium ar putea necesita timp, scrie Reuters.

„Trebuie să fii prezent pe această piață suficient de mult timp pentru a-ți construi prezența și credibilitatea”, a declarat Zheng Yeqing, vicepreședinte al producătorului chinez de vehicule electrice Xpeng, care a intrat pe piața europeană în 2020.

Vânzările companiei în Europa s-au dublat în primele opt luni din 2026, depășind 29.000 de mașini.

„Este nevoie de perseverență”, a adăugat acesta.

Segmentul premium din Europa este dominat de producătorii germani BMW, Mercedes-Benz și Audi, marcă a grupului Volkswagen. Deceniile de tradiție ale acestor branduri au o greutate mult mai mare în rândul cumpărătorilor europeni decât în China, unde consumatorii acordă o importanță mai mare dotărilor tehnologice.

În același timp, vânzările de automobile pe piața internă din China au scăzut cu 20% în prima jumătate a anului 2026, iar concurența s-a intensificat. În aceste condiții, producătorii chinezi au nevoie tot mai mult de marjele de profit pe care le pot obține din comercializarea vehiculelor premium.

Europa reprezintă o piață evidentă pentru această ofensivă. Mărcile chinezești sunt practic excluse de pe piața americană, cea mai profitabilă piață auto din lume. În schimb, BMW, Mercedes-Benz, Audi și Porsche au vândut împreună aproape două milioane de vehicule în Europa numai în primele nouă luni ale acestui an.

În China, mărcile chinezești precum Zeekr, deținută de grupul Geely, au câștigat deja cotă de piață în detrimentul rivalilor germani din segmentul premium, oferind modele mai ieftine, echipate cu numeroase funcții tehnologice.

La Paris, Avatr a prezentat o berlină electrică premium și un SUV electric, cu prețuri de pornire de aproximativ 60.000 de euro (67.400 de dolari). Printre dotări se numără tehnologia de încărcare rapidă și funcțiile suplimentare de confort, inclusiv un sistem de masaj pentru fiecare scaun.

Justin Li, responsabil de extinderea internațională a mărcii, care produce exclusiv vehicule electrice, a declarat că Avatr estimează că Europa reprezintă 72% din vânzările de automobile cu prețuri de peste 50.000 de dolari realizate în afara pieței americane.

„Dacă vrem să fim un brand premium, dacă nu intrăm în Europa… nu putem spune că am câștigat cu adevărat”, a afirmat Li.

În mod obișnuit, lansările de modele premium germane includ imagini care celebrează tradiția mărcii. Un exemplu este prezentarea unui meșteșugar de la începutul secolului al XX-lea, care modelează cu atenție o piesă elegantă din lemn destinată interiorului unui automobil.

Lansările mărcilor chinezești premium de la Paris au avut o abordare diferită.

În timpul prezentării a patru SUV-uri electrice Aito, Clifford Kang, vicepreședinte al companiei Seres, care reprezintă grupul-mamă al mărcii, a pus accentul pe „tehnologia inteligentă”. Un videoclip care a însoțit prezentarea a arătat automobile Aito care evitau automat obstacolele sau transportau pe capotă un turn format din pahare de șampanie pline, fără să verse nicio picătură.

Filosofia mărcii Aito este, potrivit lui Kang, „inteligența care redefinește luxul”.

Brad Kuntz, partener în cadrul firmei de consultanță Grant Thornton Stax, a declarat că producătorii chinezi schimbă modul în care unii consumatori înțeleg conceptul de lux.

„Există acel lux european tradițional, personalizat, de acum câțiva ani”, a spus acesta. „Dar, în lumea vehiculelor electrice, eleganța este integrată tot mai mult prin prisma tehnologiei.”

Producătorii europeni de automobile premium urmăresc îndeaproape noii concurenți.

„Audi acceptă cu încredere intensificarea concurenței internaționale, inclusiv din partea Chinei”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. „Este responsabilitatea factorilor de decizie europeni să asigure condiții de concurență echitabile în Europa.”

În schimb, mărcile din segmentul superior al pieței, precum Bentley, deținută de Volkswagen, par să nu fie îngrijorate de această evoluție.

La prezentarea primului automobil electric Bentley, luna trecută, directorul general Frank-Steffen Walliser le-a declarat jurnaliștilor că luxul autentic provine din „inima Europei” și nu poate fi înlocuit.

Un director al unui important producător auto chinez, care a vorbit sub protecția anonimatului, a recunoscut că industria din China are încă de recuperat în raport cu rivalii europeni.

„În adâncul sufletului meu, știu că încă există o diferență între noi și mărcile europene de lux”, a declarat acesta.

Totuși, el a adăugat că producătorii chinezi ar trebui să poată recupera decalajul „într-un deceniu sau două”.

Deocamdată, vânzările mărcilor chinezești premium reprezintă o parte foarte mică din piața europeană, însă ritmul de creștere este rapid.

Vânzările Zeekr în Europa au crescut de peste trei ori în primele nouă luni din 2026, ajungând la 9.525 de vehicule, față de 3.025 în aceeași perioadă a anului trecut.

După ce a intrat pe 22 de piețe europene, marca intenționează să se extindă în alte opt țări până la sfârșitul acestui an, a declarat Lothar Schupet, directorul general al Zeekr pentru Europa.

„Punctul nostru de plecare, acolo unde ne aflăm acum, este foarte solid și vom continua să accelerăm”, a afirmat acesta.

La rândul său, Justin Li a declarat că Avatr intenționează să se extindă treptat în Europa. În 2027, compania vizează intrarea pe piețele din Spania, Marea Britanie și Danemarca, urmând ca în 2028 să ajungă în Germania și în alte câteva țări.