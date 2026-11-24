Radu Preda, moderatorul podcastului „Picătura de Business”, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, a discutat cu Lucian Davidescu, editor standard.ro, despre efectele pe care inteligența artificială le-ar putea avea asupra economiei și pieței muncii. Discuția a vizat și viitorul sistemelor de pensii, în condițiile în care automatizarea ar putea crește productivitatea companiilor și ar putea reduce nevoia de angajați.

Radu Preda a adus în discuție efectele inteligenței artificiale asupra economiei, dincolo de impactul asupra presei. Moderatorul a amintit că firmele care nu implementează asemenea soluții riscă să fie eliminate de pe piață.

Această perspectivă ridică însă o problemă importantă: ce se întâmplă cu angajații atunci când companiile înlocuiesc o parte din activitatea umană cu roboți și sisteme de inteligență artificială?

Lucian Davidescu a recunoscut că problema există, însă a considerat că amploarea fenomenului poate fi măsurată. El a amintit și scenariile extreme vehiculate în legătură cu viitorul pieței muncii.

Potrivit editorului standard.ro, unele scenarii presupun că oamenii nu vor mai avea activități profesionale, vor primi venituri minime garantate sau vor ajunge să se revolte. Aceste evoluții ar putea necesita inclusiv supravegherea populației, în opinia sa.

Davidescu a propus însă analizarea acestei probleme împreună cu o altă evoluție demografică: îmbătrânirea populației și dificultățile de sustenabilitate ale sistemelor de pensii.

El a explicat că o creștere suficient de mare a productivității ar putea permite relaxarea presiunii asupra bugetelor de pensii. Într-un asemenea scenariu, autoritățile ar putea începe să reducă vârsta de pensionare, treptat, nu pentru toate categoriile de angajați simultan.

Invitatul podcastului a oferit și exemple pentru a explica mecanismul economic. Dacă inteligența artificială ar permite agriculturii să producă de două ori mai multă hrană, iar fabricilor să obțină de două ori mai multe produse, economia ar deveni mai productivă.

Această creștere ar permite, într-o primă etapă, reducerea presiunii asupra sistemului de pensii. Ulterior, dacă productivitatea ar continua să crească, ar deveni posibilă și reducerea vârstei de pensionare.

Davidescu a observat că dezbaterea publică actuală merge însă în direcția opusă. În continuare, autoritățile discută despre majorarea vârstei de pensionare, deși automatizarea ar putea schimba necesarul de forță de muncă.

În opinia sa, cele două evoluții ar trebui să fie invers proporționale. O creștere a productivității ar trebui să permită scăderea vârstei de pensionare, iar o presiune persistentă asupra sistemului de pensii ar indica faptul că economia nu a ajuns încă în situația descrisă.

Radu Preda: Vreau să mai atingem un subiect pe care, de fapt, l-am început un pic mai devreme, cu inteligența artificială, dar acum nu ne mai referim la impactul asupra a presei, ci asupra economiei în general. Se tot vorbește că în următorii ani, în viitorul foarte apropiat, cine nu implementează soluții de inteligență artificială în fluxurile proprie ale companiilor, va fi scos de pe piață pentru că acesta este viitorul. De aici reiese preocuparea majoră: introducem inteligență artificială, introducem roboți, dar ce mai facem cu oamenii? Lor ce le mai dăm de făcut? Cum vezi tu această evoluție man vs. machine? Lucian Davidescu: Nu știu cum se va rezolva. Problema există. dar cred că este destul de simplu de măsurat gradul în care se întâmplă lucrurile astea. Sigur, se vorbește de soluții extreme, nu o să mai aibă lumea ce face, o să le dăm să se joace toată ziua, o să le dăm venit minim garantat, o să le dăm, o să se revolte, o să trebuiască să-i supraveghem și tot felul de astfel de presupuse consecințe. Numai că eu întotdeauna tind să pun această situație față în față și în tandem, să spunem, cu o alta, respectiv îmbătrânirea populației și faptul că sistemele de pensii devine nesustenabile. Și atunci legătura pe care o fac este simplă, relația este simplă. Dacă productivitatea crește atât de mult încât oamenii nu mai au de muncă, da? Asta înseamnă, dacă chiar se întâmplă treaba asta, asta înseamnă că de îndată ne permite să relaxăm presiunea pe sistemul de pensii și să reducem vârsta de pensionare. Cu câte un an. Nu trebuie toți odată. Nu avem ce face cu oamenii pentru că a crescut productivitatea și nu avem locuri de muncă, dar productivitatea a crescut și avem inteligență artificială în agricultură și se produce de două ori mai multă mâncare. Avem inteligență artificială în fabrici și se produce de două ori mai multă marfă. Atunci asta ce înseamnă? Ne permite, în primul rând, în prima fază se relaxează presiunea pe sistemul de pensii. Avem din ce să plătim pensiile, iar apoi dacă în continuare crește productivitatea, putem să începem să reducem vârsta de pensionare. Deocamdată, în continuare, se pune problema creșterii vârstei de pensionare. Ceea ce vine în contradicție, adică sunt două lucruri care nu pot să meargă în același sens, trebuie să meargă în sensuri diferite. Dacă productivitatea crește, trebuie să scadă vârsta de pensionare. Și teoretic invers. Cât timp în continuare există presiune pe sistemul de pensii, mie asta îmi dovedește că nu există acest risc că lumea rămâne fără…

Radu Preda a atras atenția că presiunea asupra sistemului de pensii există, dar poate fi susținută în prezent. Moderatorul a indicat însă un moment considerat important pentru viitorul sistemului public: pensionarea generației decrețeilor, estimată peste șapte-opt ani.

Acesta a subliniat că foarte mulți români din această generație lucrează în străinătate. Prin urmare, contribuțiile și pensionarea lor țin de sistemele din Italia, Spania sau Marea Britanie, nu de cel din România.

Preda a amintit și măsurile pregătite în perspectiva acestei perioade. Printre acestea s-au numărat discuțiile despre creșterea vârstei de pensionare și plafonarea anvelopei totale a pensiilor din România prin PNRR.

Moderatorul a explicat că aceste măsuri au fost gândite în contextul unui posibil dezechilibru major al sistemului de pensii. Dacă presiunea demografică se va dovedi însă mai redusă decât se anticipa, argumentele lui Davidescu ar putea căpăta mai multă greutate.

Preda a subliniat totodată că Guvernul ar trebui să analizeze situația pe baza unor studii concrete. În opinia sa, deciziile nu ar trebui fundamentate doar pe presupuneri, idei sau impresiile comentatorilor economici.

Moderatorul a precizat că nu a văzut până acum asemenea studii care să clarifice amploarea problemei.

Lucian Davidescu a preferat să simplifice discuția, pornind de la posibilitatea ca inteligența artificială să reducă semnificativ numărul locurilor de muncă disponibile. El a susținut că, într-un asemenea scenariu, autoritățile ar putea coborî vârsta de pensionare la 60, 50 sau chiar 40 de ani.

Editorul standard.ro a amintit că există deja persoane care se pensionează la 40 de ani. El a avansat inclusiv ipoteza unei vârste universale de pensionare de 40 de ani, care ar putea rezolva problema lipsei locurilor de muncă.

Davidescu a dus raționamentul mai departe, întrebându-se dacă vârsta de pensionare nu ar putea coborî chiar la 30 de ani. Într-un asemenea scenariu, oamenii ar munci timp de zece ani, după care ar ieși la pensie.