Economistul Iancu Guda avertizează asupra posibilei extinderi a economiei subterane în România. Scăderea cu 8% a veniturilor din servicii, în primele opt luni, ridică semne de întrebare. Analiza publicată duminică, 24 noiembrie 2026, pe blogul său indică o posibilă migrare a consumului către piața neagră, în special jocurile de noroc.

Economistul Iancu Guda consideră că scăderea veniturilor din serviciile destinate populației poate indica extinderea economiei subterane. Analiza sa evidențiază diferențe între evoluția comerțului și cea a serviciilor. Cel mai afectat segment este cel al jocurilor de noroc, unde încasările bugetare au scăzut semnificativ.

Iancu Guda a arătat că vânzările din retail au scăzut cu 6% în primele nouă luni ale anului. Economistul consideră însă că această evoluție nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare.

Potrivit acestuia, finanțarea consumului din import prin creșterea datoriei publice nu putea continua pe termen lung. România a acumulat aproape 800 de miliarde de lei datorie publică suplimentară în perioada 2020-2025. Această creștere a depășit de două ori acumularea din cele trei decenii precedente.

În același interval, dobânzile plătite pentru finanțarea datoriei publice au crescut de la 14 miliarde de lei. În 2025, acestea au ajuns la 50 de miliarde de lei, respectiv de 3,5 ori mai mult.

Economistul a explicat că ajustarea bugetară a devenit necesară. Aceasta presupune majorarea taxelor, reducerea cheltuielilor publice și îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale.

Potrivit analizei sale, deficitul fiscal a coborât la 3,8% în primele nouă luni. În perioada similară a anului precedent, indicatorul ajunsese la 5,4%. România ar fi înregistrat astfel una dintre cele mai rapide consolidări fiscale din Uniunea Europeană.

Iancu Guda a arătat că economia României a depășit punctul minim înregistrat în primul trimestru din 2026. Produsul Intern Brut a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul precedent.

Economistul a explicat că puterea de cumpărare a populației a început să se redreseze gradual. Venitul disponibil a evoluat de la minus 6% în martie 2026 la minus 1% în septembrie.

În acest context, vânzările din retail au început să recupereze pierderile. În septembrie, acestea au ajuns la nivelul înregistrat în aceeași lună a anului precedent.

Revenirea a fost susținută și de investițiile publice, care au atins 108 miliarde de lei în primele nouă luni. Suma este cu 25 de miliarde de lei peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

Totuși, veniturile din serviciile prestate populației au continuat să scadă. Cifra de afaceri a acestui sector s-a diminuat cu 8% în primele opt luni.

Cea mai puternică scădere a fost înregistrată în sectorul jocurilor de noroc și activităților recreative. Contracția acestui segment a ajuns la 16% față de anul precedent.

Economistul consideră că diferența dintre evoluția comerțului și cea a serviciilor ridică semne de întrebare. El apreciază că extinderea consumului ilicit ar putea explica această evoluție.

Iancu Guda a indicat sectorul jocurilor de noroc drept exemplu relevant pentru această situație. Potrivit economistului, modificările legislative și blocajele administrative au îngreunat obținerea autorizațiilor.

Acesta consideră că interzicerea sălilor de jocuri de noroc nu elimină automat dependența. O parte dintre jucători s-ar putea orienta către piața neagră, unde există platforme nefiscalizate.

Economistul a avertizat și asupra riscurilor asociate spălării banilor și fraudelor. În opinia sa, aceste activități pot afecta inclusiv clienții care utilizează platforme ilegale.

Potrivit analizei sale, încasările bugetare din acest sector au scăzut cu 750 de milioane de lei în primele nouă luni. Iancu Guda atribuie această evoluție extinderii segmentului ilicit și nefiscalizat.

Economistul consideră că România trebuie să continue reducerea deficitului fiscal către 5% în 2027. El a atras atenția asupra scăderii fondurilor europene și diminuării intrărilor de capital.

Înaintea introducerii unor noi taxe, Iancu Guda consideră necesară îmbunătățirea colectării veniturilor din industriile reglementate. Aceste sectoare generează încasări importante la bugetul de stat.

Economistul a prezentat aceste concluzii într-o analiză publicată pe blogul său, duminică, 24 noiembrie 2026.