A câștigat 3,32 milioane de euro la Loto 6/49. Câte variante a jucat și cât a costat biletul

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 17.761.000 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat la tragerea de joi, 22 octombrie 2026. Biletul norocos a fost jucat online, prin aplicația mobilă AmParcat.ro, și a costat 24,50 lei, potrivit informațiilor transmise de Loteria Română.

Câștigătorul a obținut premiul de categoria I cu un bilet completat cu trei variante simple la Loto 6/49. Suma câștigată depășește 17,7 milioane de lei, iar persoana care deține biletul are la dispoziție 90 de zile de la data extragerii pentru a solicita plata premiului.

Rezultatul a fost anunțat vineri de Loteria Română, care a precizat că premiul cel mare a fost adjudecat în urma tragerii organizate cu o zi înainte. Identitatea câștigătorului nu a fost făcută publică.

Biletul care a adus premiul de peste 3,32 milioane de euro a fost completat cu trei variante simple, iar costul total al participării a fost de 24,50 lei. Acesta a fost achiziționat online, prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro, o platformă prin care pot fi jucate variante la Loteria Română.

Premiul de categoria I, în valoare de 17.761.000 de lei, a fost câștigat la extragerea din 22 octombrie 2026. Suma reprezintă unul dintre cele mai importante câștiguri înregistrate în acest an la Loto 6/49.

Potrivit Loteriei Române, acesta este al treilea premiu de categoria I câștigat în 2026 la acest joc. Instituția a precizat că ultima dată când marele premiu fusese adjudecat a fost la tragerea din 13 august 2026, când valoarea câștigului a fost semnificativ mai mare.

Persoana care a obținut premiul de la tragerea din 22 octombrie trebuie să respecte termenul prevăzut de regulament pentru revendicarea sumei. Conform regulilor aplicabile jocurilor loto tradiționale, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile, calculate de la data tragerii, pentru a solicita plata banilor.

„Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 13.08.2026 și a fost în valoare de 52.839.623,04 lei. Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul”, se arată în comunicatul Loteriei Române.

Termenul este stabilit prin regulamentul jocurilor loto tradiționale și se aplică de la data extragerii la care a fost obținut premiul. În cazul câștigului din 22 octombrie, suma care poate fi revendicată este de 17.761.000 de lei, înainte de eventualele rețineri fiscale aplicabile.

Înaintea extragerii din 22 octombrie, ultimul premiu de categoria I la Loto 6/49 fusese câștigat pe 13 august 2026. Atunci, valoarea acestuia s-a ridicat la 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Câștigătoarea de la extragerea din august a fost o femeie în vârstă de 59 de ani, din Oradea, pensionată medical. Potrivit informațiilor prezentate la momentul respectiv, aceasta participase la joc cu numere alese la întâmplare.

Prin comparație, premiul câștigat la tragerea din 22 octombrie are o valoare de peste 3,32 milioane de euro și a fost obținut cu un bilet cumpărat online, în valoare de 24,50 lei. Loteria Română a confirmat că acesta este al treilea câștig de categoria I înregistrat în 2026 la Loto 6/49.