Rezultate Loto 8 octombrie 2026. Numerele câștigătoare la Loto 6/49 și Joker, reporturi de milioane de lei

Loteria Română a organizat joi, 8 octombrie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru mai multe dintre categorii au fost anunțate reporturi importante, inclusiv la categoria I a Loto 6/49 și Joker.

La Loto 6/49, suma reportată la categoria I a depășit 12,84 milioane de lei, echivalentul a peste 2,4 milioane de euro. Premiul acumulat a reprezentat principalul report anunțat pentru tragerea de joi.

Și la Joker a fost disponibil un premiu consistent la categoria I. Reportul a trecut de 8,77 milioane de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 1,64 milioane de euro.

La tragerea Joker din 8 octombrie 2026, numerele extrase: 28, 18, 25, 37, 44 / +16.

La Loto 5/40, rezultatul extragerii: 10, 9, 2, 13, 3, 12.

La Super Noroc, numărul extras: 5, 1, 6, 7, 5, 0.

La Noroc, combinația câștigătoare: 5, 7, 4, 8, 6, 5, 7.

La Loto 6/49, numerele extrase: 30, 48, 49, 40, 20, 28.

La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul pentru această tragere a fost de peste 12,84 milioane de lei, adică mai mult de 2,4 milioane de euro. Suma acumulată a fost anunțată înaintea extragerii de joi.

La Noroc, reportul cumulat a depășit 2,28 milioane de lei, echivalentul a peste 427.100 de euro. Și acest joc s-a aflat printre extragerile organizate de Loteria Română pe 8 octombrie.

Pentru Joker, la categoria I, reportul a ajuns la peste 8,77 milioane de lei, respectiv mai mult de 1,64 milioane de euro. Premiul acumulat a fost unul dintre cele mai mari reporturi anunțate pentru această sesiune de trageri.

La Noroc Plus, reportul cumulat a depășit 148.800 de lei, suma fiind echivalentul a aproximativ 27.800 de euro. Jocul s-a aflat, de asemenea, pe lista extragerilor organizate joi.

Pentru Loto 5/40, la categoria I, reportul a trecut de 2,2 milioane de lei. Suma a fost echivalentul a peste 412.000 de euro și s-a adăugat premiilor importante disponibile la celelalte jocuri.

La Super Noroc, categoria I a avut un report de peste 466.800 de lei, aproximativ 87.300 de euro. Tragerile de joi au avut loc după acumularea acestor sume de la extragerile precedente.

Noile trageri Loto au fost organizate după tragerea de duminică, 4 octombrie. La acea sesiune, Loteria Română a acordat peste 29.400 de câștiguri.

Valoarea totală a premiilor acordate duminică a depășit 6,04 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de Loteria Română. Printre câștigurile înregistrate s-au numărat premii la Noroc, Joker și Loto 5/40.

La precedenta tragere Noroc, un participant a obținut un premiu de 86.046 de lei la categoria a III-a. Biletul care a adus câștigul fusese cumpărat prin platforma online a Loteriei Române.

Tot la Noroc a fost acordat și premiul aferent categoriei N-3. Acesta a avut o valoare de 3.279.807,66 lei, iar biletul câștigător fusese jucat la o stație de plată parteneră.

La Joker, premiul de categoria a II-a a fost în valoare de 365.367,95 lei. Câștigul a revenit unui bilet cumpărat online.

Un alt premiu important a fost înregistrat la Loto 5/40. Premiul de categoria a II-a, în valoare de 125.669 de lei, a fost obținut cu un bilet jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.