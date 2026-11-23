Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Distribuție Energie Oltenia (DEO) de către Premier Energy PLC, dar a impus o serie de condiții. Autoritatea urmărește să prevină favorizarea furnizorului de energie din grupul Premier în raport cu firmele concurente. Angajamentele asumate de companie vor fi aplicate timp de 24 de luni și monitorizate de un mandatar independent.

Tranzacția prin care Premier Energy PLC preia Distribuție Energie Oltenia S.A. a primit aprobarea Consiliului Concurenței.

Autorizarea este însă condiționată de respectarea unor angajamente menite să protejeze concurența pe piața energiei electrice.

Operațiunea presupune integrarea activității de furnizare a energiei electrice, desfășurată de Premier Energy Furnizare, cu cea de distribuție realizată de DEO.

Această structură ar putea oferi grupului Premier anumite avantaje informaționale și operaționale.

Potrivit Consiliului Concurenței, există riscul ca informațiile și resursele distribuitorului să fie utilizate pentru favorizarea furnizorului afiliat.

Un asemenea comportament ar putea îngreuna atragerea sau păstrarea clienților de către furnizorii concurenți.

Pentru eliminarea acestor riscuri, Premier Energy a propus mai multe măsuri care vor fi aplicate timp de doi ani.

Una dintre principalele condiții impuse prin autorizarea tranzacției privește schimbarea furnizorului de energie electrică.

Premier Energy Furnizare nu va putea adresa temporar contraoferte clienților care își manifestă intenția de a trece la un alt furnizor.

Măsura urmărește să faciliteze mobilitatea consumatorilor și să prevină folosirea avantajelor deținute de grup pentru păstrarea acestora.

Interdicția nu elimină însă posibilitatea organizării unor campanii promoționale.

Compania va putea continua să prezinte oferte destinate unor categorii mai largi de clienți, inclusiv celor din care fac parte persoanele interesate să schimbe furnizorul.

Angajamentul va fi aplicat timp de 24 de luni de la autorizarea tranzacției.

Consiliul Concurenței a impus și măsuri privind utilizarea informațiilor comerciale.

Premier Energy nu va putea folosi informații sensibile pentru a favoriza propriul furnizor de energie.

Totodată, Distribuție Energie Oltenia va trebui să asigure un tratament nediscriminatoriu tuturor furnizorilor care operează în zona sa de distribuție.

„Angajamentele urmăresc menținerea rolului strict tehnic al DEO în procesul de schimbare a furnizorului și garantarea accesului egal al furnizorilor la sistemele informatice și funcționalitățile distribuitorului”, precizează Consiliul Concurenței.

Autoritatea urmărește astfel separarea efectivă a activităților de distribuție și furnizare.

În acest fel, companiile concurente ar trebui să beneficieze de aceleași condiții de acces la infrastructura și serviciile distribuitorului.

O altă condiție asumată de Premier Energy privește reorganizarea unor activități din cadrul grupului.

Compania s-a angajat să dizolve societatea de servicii comune Evryo Power.

Măsura face parte din pachetul de angajamente prezentat pentru eliminarea preocupărilor concurențiale identificate în timpul analizei tranzacției.

Consiliul Concurenței a colaborat cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru evaluarea acestor angajamente.

Cele două instituții au analizat măsurile necesare pentru menținerea separării dintre activitățile de distribuție și cele de furnizare.

Condițiile stabilite prin autorizarea tranzacției sunt suplimentare față de obligațiile deja existente în legislația energetică.

Respectarea regulilor privind separarea activităților, cunoscute drept unbundling, rămâne în responsabilitatea ANRE.

Consiliul Concurenței a stabilit că angajamentele asumate de Premier Energy vor fi monitorizate timp de 24 de luni.

Supravegherea va fi realizată de un mandatar independent, desemnat de autoritatea de concurență.

Acesta va verifica respectarea condițiilor privind schimbarea furnizorului, accesul nediscriminatoriu și utilizarea informațiilor comerciale.

Monitorizarea urmărește să prevină apariția unor practici care ar putea afecta concurența după finalizarea tranzacției.

Nerespectarea condițiilor stabilite de Consiliul Concurenței poate atrage sancțiuni financiare importante.

Potrivit Legii concurenței, încălcarea unei obligații sau a unei măsuri impuse printr-o decizie a autorității poate fi sancționată cu amendă.

Aceasta poate ajunge până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior aplicării sancțiunii.

Decizia privind autorizarea preluării Distribuție Energie Oltenia de către Premier Energy PLC va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenței.

Documentul va deveni public după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.