Curtea de Apel București urmează să decidă luni, 23 noiembrie, dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu rămâne în arest la domiciliu. Procurorii DIICOT au contestat hotărârea Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai ușoară. Georgescu este judecat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu reclamat de 1,1 milioane de euro.

Curtea de Apel București a respins contestația formulată de DIICOT și a menținut decizia Tribunalului București. În consecință, Călin Georgescu va părăsi Arestul Central în cursul zilei de azi, 23 noiembrie, și se va întoarce la domiciliu, unde va executa măsura arestului la domiciliu.

Știrea inițială

Curtea de Apel București a amânat pentru luni, 23 noiembrie, pronunțarea în dosarul privind măsura preventivă dispusă față de Călin Georgescu.

Inițial, instanța urma să anunțe decizia vinerea trecută. Completul format din judecătorii Cristian Dumitru și Maria Daniela Manolache a decis însă amânarea pronunțării.

Magistrații analizează contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București.

Pe 9 noiembrie, judecătoarea Diana Nicoleta Costea a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Procurorii anticrimă organizată au contestat această decizie, solicitând reanalizarea măsurii preventive.

În motivarea hotărârii din 9 noiembrie, judecătoarea Diana Nicoleta Costea a invocat mai multe argumente pentru înlocuirea arestului preventiv.

Unul dintre acestea a fost lipsa dovezilor că banii proveniți din presupusa înșelăciune ar fi ajuns la Călin Georgescu.

Magistratul a apreciat, de asemenea, că nu există suficiente argumente pentru menținerea celei mai severe măsuri preventive.

Potrivit motivării, nu a fost identificat un risc ridicat ca Georgescu să comită noi infracțiuni, care să nu poată fi limitat printr-o măsură mai ușoară.

Judecătoarea nu a identificat nici indicii suficiente că acesta ar refuza să respecte obligațiile impuse în cazul arestului la domiciliu.

Instanța a stabilit însă anumite condiții de supraveghere.

Printre acestea se numără purtarea unei brățări electronice și comunicarea periodică a unor informații relevante despre mijloacele sale de existență.

Situația juridică a lui Călin Georgescu este complicată de existența unei alte hotărâri privind măsura preventivă.

Miercuri, Tribunalul Ilfov a dispus, într-un dosar separat, plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Și această decizie a fost contestată de DIICOT.

Dosarul nu primise însă un termen de judecată la Curtea de Apel București, potrivit informațiilor disponibile.

Prin urmare, procedurile judiciare privind cele două hotărâri se desfășoară separat.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată săptămâna trecută, alături de Ionel Rusen, descris drept un apropiat al său.

Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu.

Potrivit acuzațiilor, acestuia i-ar fi fost propusă participarea la o afacere cu tranzacții de metale prețioase.

Pentru derularea operațiunilor era necesară obținerea unei linii de credit în valoare de șase milioane de euro.

Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să îl contacteze pe Ionel Rusen.

La rândul său, Rusen i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care s-a afirmat că reprezenta o bancă elvețiană.

Conform informațiilor din dosar, Răzvan Leu ar fi trebuit să achite o garanție de un milion de euro pentru obținerea creditului.

Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să transfere încă 100.000 de euro.

În schimb, i s-ar fi promis posibilitatea majorării liniei de credit de la șase la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai concretizat, iar Răzvan Leu a solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro achitați.

Potrivit plângerii, suma nu i-a mai fost returnată.

Acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procesului penal, iar trimiterea în judecată nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției.