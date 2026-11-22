Președintele rus Vladimir Putin ar fi acceptat, în discuții private, ca Ucraina să primească garanții de securitate din partea Statelor Unite și a statelor europene, după modelul Articolului 5 al NATO. În schimb, Moscova ar cere ca pe teritoriul ucrainean să nu fie desfășurate trupe occidentale. Un eventual acord ar include și relaxarea sancțiunilor impuse Rusiei, potrivit unor informații publicate de The Washington Post.

Potrivit publicației americane The Washington Post, care citează o sursă din Statele Unite apropiată negocierilor, Vladimir Putin ar fi de acord cu un mecanism de securitate pentru Ucraina asemănător celui prevăzut de Articolul 5 al NATO.

Propunerea ar urma să intre în vigoare după încheierea războiului. Condiția principală impusă de Moscova ar fi absența trupelor americane și europene de pe teritoriul ucrainean.

În schimbul acceptării acestor garanții, Occidentul ar urma să relaxeze sancțiunile economice împotriva Rusiei.

Articolul 5 al Tratatului NATO stabilește principiul apărării colective. Acesta prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.

Conform informațiilor obținute de Washington Post, înțelegerea ar presupune și retragerea trupelor rusești de la granița Ucrainei, după încheierea conflictului.

Dacă Moscova ar lansa o nouă ofensivă, NATO și-ar putea redisloca rapid forțele în Ucraina. Totodată, sancțiunile împotriva Rusiei ar fi reintroduse integral.

Sursa americană a descris principiul care ar sta la baza acestei formule de securitate printr-un singur cuvânt.

„Cuvântul-cheie este simetrie”, a precizat aceasta.

Reprezentanții Statelor Unite și ai statelor europene ar fi discutat și despre mecanismele necesare pentru supravegherea respectării acordurilor de către Rusia. De asemenea, negocierile au vizat stabilirea unor canale de comunicare operațională pentru eventualele situații de criză.

Pe 19 noiembrie, Jared Kushner, trimisul special al președintelui american, a vorbit despre evoluția discuțiilor cu Moscova.

Acesta a afirmat că administrația de la Washington a reușit să determine Kremlinul să își relaxeze poziția privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, inspirate de Articolul 5 al NATO.

Kushner a precizat că Donald Trump este dispus să ofere asemenea garanții. Totuși, acestea trebuie să respecte interesele Statelor Unite și să fie integrate într-un acord de securitate mai amplu.

Potrivit unei surse citate de Washington Post, trimisul american i-ar fi transmis direct lui Vladimir Putin că războiul a depășit cadrul confruntării dintre Rusia și Ucraina.

„Acest război a început ca un război cu Ucraina. Acum este un război prin intermediari cu Europa”, i-ar fi spus Kushner liderului de la Kremlin.

Mesajul transmis de reprezentantul american ar fi fost că actualul conflict amplifică riscurile de securitate pentru toate părțile implicate.

Un alt subiect important al negocierilor îl reprezintă viitorul european al Ucrainei. Kievul urmărește să iasă din sfera de influență a Rusiei și să adere la Uniunea Europeană.

Vladimir Putin a încercat să împiedice această evoluție. Negociatorii susțin însă că liderul rus nu și-a atins obiectivul.

Jared Kushner a vorbit despre „progrese semnificative” în privința unui acord care să ofere Kievului perspectiva integrării europene.

Mai exact, propunerea ar include „o cale către aderarea la UE care ar asigura viitorul pe termen lung al Ucrainei în Europa”.

Oficiali europeni au confirmat pentru Washington Post că există intenția de a crea o procedură specială pentru analizarea cererii de aderare a Ucrainei.

Această abordare ar putea facilita examinarea candidaturii Kievului. Cu toate acestea, întregul proces de aderare ar putea dura până la zece ani.

Disputa teritorială continuă să reprezinte una dintre cele mai dificile probleme pentru negociatorii implicați în discuțiile de pace.

Vladimir Putin solicită ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas. Autoritățile de la Kiev resping însă această condiție.

În noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că Statele Unite au ridicat, pentru prima dată, posibilitatea unei aderări a Ucrainei la NATO în schimbul renunțării la Donbas.

Zelenski a precizat că ar putea supune această chestiune unui referendum național. Acest lucru s-ar întâmpla dacă negociatorii americani ar reuși să elaboreze un pachet de măsuri care să ofere suficiente garanții pentru viitorul țării.

Pachetul ar trebui să includă garanții de securitate, finanțare pentru reconstrucția Ucrainei după război și posibilitatea menținerii unui număr nelimitat de militari în cadrul Forțelor Armate Ucrainene.

Poziția Rusiei privind aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică rămâne un punct sensibil al negocierilor.

Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a comentat declarațiile făcute de Jared Kushner și a respins posibilitatea unui statut intermediar pentru Kiev în cadrul NATO.

Oficialul rus a precizat că Moscova consideră inacceptabilă orice variantă prin care Ucraina ar deveni un „cvasimembru” al Alianței.

Riabkov a insistat că autoritățile ucrainene trebuie să accepte mai întâi solicitarea Rusiei privind renunțarea la aderarea la NATO.

Abia după acceptarea acestei condiții ar putea începe discuțiile despre eventualele garanții de securitate pentru Ucraina.