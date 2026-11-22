Google a semnat un acord pentru achiziția a 50 MW de energie electrică geotermală de la Quaise Energy. Proiectul va fi dezvoltat în apropierea vulcanului Newberry, în statul american Oregon, și ar putea furniza energie centrelor de date ale companiei începând din 2030. Investiția marchează un pas important pentru dezvoltarea tehnologiei geotermale de mare adâncime.

Google a încheiat un acord de achiziție a 50 MW de electricitate de la Project Obsidian. Acesta este un proiect geotermal dezvoltat de compania Quaise Energy în apropierea vulcanului Newberry, din centrul statului Oregon.

Potrivit informațiilor comunicate de cele două companii, energia produsă va alimenta operațiunile centrelor de date Google din The Dalles, Oregon. Furnizarea ar putea începe încă din 2030.

Valoarea contractului depășește 500 de milioane de dolari, potrivit unui reprezentant Quaise Energy, citat de publicația Utility Dive.

Dezvoltarea proiectului va avea loc în două etape. Prima va utiliza tehnologii convenționale de foraj, în timp ce următoarea va introduce tehnologia de foraj cu unde milimetrice.

Aceasta din urmă este concepută pentru accesarea unor formațiuni geologice cu temperaturi extrem de ridicate. Costurile totale estimate pentru cele două etape se ridică la aproximativ 350 de milioane de dolari.

Acordul oferă tehnologiei geotermale de mare adâncime un partener comercial important. Dezvoltatorii încearcă să transforme sistemele geotermale avansate din proiecte demonstrative în surse de energie capabile să funcționeze la scară industrială.

Energia geotermală este încă insuficient utilizată la nivel mondial, potrivit reprezentanților Quaise Energy. Diane Hughes, vicepreședinte senior pentru marketing și comunicare în cadrul companiei, a explicat că această sursă contribuie foarte puțin la producția globală de electricitate.

„Energia geotermală rămâne în mare parte insuficient valorificată. Aceasta furnizează mai puțin de 0,5% din electricitatea produsă la nivel mondial și este disponibilă doar în câteva state americane”, a declarat Diane Hughes.

Tehnologia geotermală convențională depinde de existența unor rezervoare naturale de apă fierbinte în subteran. Acestea sunt disponibile doar în anumite regiuni geografice, iar temperaturile depășesc rareori 200 grade Celsius.

Sistemele geotermale avansate folosesc rezervoare artificiale pentru a valorifica energia termică din formațiuni de rocă aflate la adâncimi mai mari.

Quaise Energy dezvoltă o tehnologie de foraj cu unde milimetrice, concepută pentru a îndepărta roca fără contact mecanic. Compania proiectează puțuri care pot ajunge la adâncimi de până la 65.000 de picioare, echivalentul a aproximativ 19,8 kilometri.

La aceste adâncimi, temperaturile rocilor pot depăși 500 de grade Celsius. Potrivit reprezentantei companiei, burghiele convenționale nu pot rezista unor asemenea condiții.

Diane Hughes a explicat și avantajele pe care această tehnologie le-ar putea aduce producției de electricitate.

„Puțuri geotermale atât de fierbinți pot produce de până la 10 ori mai multă energie decât cele utilizate în prezent și pot aduce energia geotermală în regiuni unde exploatarea acesteia nu este viabilă sau rentabilă în prezent”, a declarat aceasta.

Astfel, puțurile geotermale cu temperaturi foarte ridicate ar putea produce de până la zece ori mai multă energie decât instalațiile utilizate în prezent. Tehnologia ar putea permite valorificarea resurselor geotermale în regiuni unde exploatarea acestora nu este momentan fezabilă economic.

Acordul cu Quaise Energy vine într-un moment în care companiile de tehnologie caută tot mai multe surse stabile de electricitate. Cererea este alimentată inclusiv de necesarul energetic al centrelor de date.

Google a semnat, la nivel global, acorduri de achiziție a energiei curate cu o capacitate cumulată de aproape 35 GW din 2010 până în prezent. Informația apare în cel mai recent raport de mediu al companiei.

Portofoliul include și investiții anterioare în tehnologii geotermale de nouă generație.

Compania precizează că cele trei campusuri de centre de date pe care le operează în Oregon sunt alimentate în proporție de 83% cu energie fără emisii de carbon.

Pe lângă energia geotermală, Google urmărește dezvoltarea și utilizarea altor tehnologii emergente. Printre acestea se numără energia nucleară avansată și sistemele de stocare a electricității pe termen lung.

Aceste investiții fac parte din strategia companiei de a ajunge la emisii nete zero.

Dezvoltarea tehnologiei de foraj cu unde milimetrice se află încă în etapa de testare. În actualizarea publicată la finalul anului 2025, Quaise Energy a anunțat că a forat 118 metri prin granit.

Testele au fost realizate la instalația experimentală a companiei din centrul statului Texas. Următorul obiectiv este atingerea unei adâncimi de un kilometru.

Proiectul încheiat cu Google reprezintă un pas comercial important pentru Quaise Energy. Compania urmărește să demonstreze că tehnologia sa poate contribui la producția de electricitate geotermală la scară mai mare.