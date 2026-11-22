Investiție pentru bolnavii de cancer din Maramureș și județele învecinate. Alexandru Rogobete: Contează mult când ai un tratament cu ședințe repetate
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Rogobete - Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în vizită în spitalele din Maramureș
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat șapte spitale din județul Maramureș, de la Baia Mare până la Borșa. În urma întâlnirilor cu personalul medical, oficialul a anunțat investiții în aparatura medicală, modificări legislative și schimbări la conducerea unui spital. Totodată, acesta a evidențiat dotările unor unități medicale și activitatea echipelor care lucrează în spitalele vizitate.
Alexandru Rogobete a anunțat un nou accelerator liniar pentru Spitalul Județean din Baia Mare
În municipiul Baia Mare, ministrul a vizitat Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie, precum și Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”. Potrivit acestuia, cele două unități medicale au beneficiat de investiții realizate de Ministerul Sănătății și autoritățile județene.
Proiectele au fost susținute prin fonduri europene și de la bugetul local. Alexandru Rogobete a remarcat condițiile din spitale, curățenia și modul în care echipele medicale și-au organizat activitatea.
O altă oprire a fost la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”. Potrivit postării de pe pagina sa de Facebook, ministrul a evidențiat dotările centrului de imagistică și diagnostic, pe care l-a descris drept unul dintre cele mai performante din România.
Investițiile realizate în ultimii doi ani au permis unității medicale să achiziționeze echipamente precum PET-CT, SPECT-CT, RMN și computer tomograf. Aceste dotări le oferă pacienților din Maramureș posibilitatea de a efectua investigații complexe mai aproape de domiciliu.
Ministrul a amintit și de o finanțare aprobată săptămâna trecută. Peste 20 de milioane de lei au fost alocate din bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea celui de-al doilea accelerator liniar de radioterapie.
Noua investiție va permite spitalului să trateze mai mulți pacienți oncologici din Maramureș și din județele învecinate. Aceștia vor putea beneficia de ședințe de radioterapie la Baia Mare.
Alexandru Rogobete a explicat că apropierea unității medicale este importantă pentru bolnavii care trebuie să urmeze tratamente cu ședințe repetate. Astfel, pacienții vor avea mai puțin de parcurs până la spital și se vor putea întoarce mai ușor acasă, la familiile lor.
Ministrul Sănătății va lua în calcul propunerile medicilor din Cavnic și Sighetu Marmației privind viitoarea legislație
În cadrul vizitei din Maramureș, Alexandru Rogobete s-a deplasat și la Cavnic, unde s-a întâlnit cu primarul localității și cu reprezentanții Spitalului de Psihiatrie Cavnic.
Ulterior, oficialul a ajuns la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, unde a vizitat corpurile renovate ale unității medicale.
Ministrul a precizat că propunerile primite de la medici vor fi luate în considerare la următoarele modificări legislative din domeniul sănătății.
Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus a fost prezentat drept exemplu pentru alte unități medicale
La Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, Alexandru Rogobete a întâlnit medici tineri din mai multe specialități. Aceștia și-au exprimat dorința de a-și dezvolta activitatea profesională în această unitate medicală.
Ministrul a apreciat organizarea spitalului și a spus că acesta reprezintă un exemplu pentru celelalte unități medicale orășenești din România.
Totodată, oficialul a transmis felicitări conducerii și întregului personal pentru activitatea desfășurată în beneficiul pacienților. Acesta a anunțat că va continua să sprijine spitalul.
Alexandru Rogobete a cerut demisia conducerii Spitalului de Recuperare Borșa
Ultima oprire a ministrului a fost la Spitalul de Recuperare Borșa. Acolo, Alexandru Rogobete a discutat cu personalul medical și a solicitat demisia actualei conduceri.
Oficialul a anunțat că, în cursul săptămânii viitoare, va numi un nou manager și un nou director medical. Schimbările urmăresc restabilirea dialogului cu echipele medicale și asigurarea bunei funcționări a spitalului.
Într-o postarea sa, Alexandru Rogobete a transmis că pleacă din Maramureș cu idei și proiecte pe care dorește să le ducă la capăt. Ministrul a dat asigurări că va continua să sprijine comunitatea locală.
Postarea integrală a ministrului Sănătății
„🤝 Mulțumesc, Maramureș!
Ieri am vizitat șapte spitale, de la Baia Mare la Borșa. Vă mulțumesc că mi-ați spus deschis ce nu funcționează încă așa cum ar trebui și ce putem organiza mai bine. Apreciez că ați venit și cu soluții.
📍 Baia Mare. La Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie și la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” am văzut rezultatele investițiilor Ministerului Sănătății și ale autorităților județene, susținute din fonduri europene și din bugetul local. Am găsit spitale curate și echipe care au organizat bine activitatea medicală.
👏La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” am văzut unul dintre cele mai performante centre de imagistică și diagnostic din România. Datorită investițiilor din ultimii doi ani, spitalul dispune de PET-CT, SPECT-CT, RMN și computer tomograf. Pentru pacienții din Maramureș, aceste dotări înseamnă acces la investigații complexe mai aproape de casă.
Săptămâna trecută am aprobat peste 20 de milioane de lei din bugetul Ministerului Sănătății pentru al doilea accelerator liniar de radioterapie. Este o investiție care va crește capacitatea de tratament a spitalului. Mai mulți pacienți oncologici din Maramureș și din județele învecinate vor putea face radioterapie la Baia Mare. Când ai de parcurs un tratament cu ședințe repetate, contează mult să poți ajunge mai ușor la spital și să te întorci acasă, la familie.
📍 Cavnic și Sighetu Marmației. La Cavnic m-am întâlnit cu primarul și cu echipa Spitalului de Psihiatrie Cavnic. La Spitalul Municipal Sighetu Marmației am vizitat corpurile renovate. Voi ține cont de propunerile medicilor în următoarele modificări legislative.
📍 Vișeu de Sus. La Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus am întâlnit medici tineri, din mai multe specialități, care își doresc să facă performanță aici. O spun cu toată responsabilitatea. Este cel mai bine organizat spital orășenesc dintre cele pe care le-am vizitat și un exemplu de performanță pentru spitalele orășenești din România. Felicit conducerea și întreaga echipă pentru ceea ce reușesc zi de zi pentru pacienți. Voi continua să îi sprijin.
📍 Borșa. La Spitalul de Recuperare Borșa am ascultat personalul medical și am cerut demisia conducerii actuale. Săptămâna viitoare voi numi un nou manager și un nou director medical, pentru a restabili dialogul cu echipele și buna funcționare a spitalului.
Le mulțumesc președintelui Consiliului Județean, Gabriel Valer Zetea, primarului municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, autorităților locale, conducerilor spitalelor și tuturor celor care au făcut parte din delegație.
Plec din Maramureș cu energie, cu idei bune și cu lucruri de dus la capăt. Rămân alături de voi”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de socializare, duminică, 22 noiembrie.
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