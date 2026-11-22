Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat șapte spitale din județul Maramureș, de la Baia Mare până la Borșa. În urma întâlnirilor cu personalul medical, oficialul a anunțat investiții în aparatura medicală, modificări legislative și schimbări la conducerea unui spital. Totodată, acesta a evidențiat dotările unor unități medicale și activitatea echipelor care lucrează în spitalele vizitate.

În municipiul Baia Mare, ministrul a vizitat Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie, precum și Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”. Potrivit acestuia, cele două unități medicale au beneficiat de investiții realizate de Ministerul Sănătății și autoritățile județene.

Proiectele au fost susținute prin fonduri europene și de la bugetul local. Alexandru Rogobete a remarcat condițiile din spitale, curățenia și modul în care echipele medicale și-au organizat activitatea.

O altă oprire a fost la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”. Potrivit postării de pe pagina sa de Facebook, ministrul a evidențiat dotările centrului de imagistică și diagnostic, pe care l-a descris drept unul dintre cele mai performante din România.

Investițiile realizate în ultimii doi ani au permis unității medicale să achiziționeze echipamente precum PET-CT, SPECT-CT, RMN și computer tomograf. Aceste dotări le oferă pacienților din Maramureș posibilitatea de a efectua investigații complexe mai aproape de domiciliu.

Ministrul a amintit și de o finanțare aprobată săptămâna trecută. Peste 20 de milioane de lei au fost alocate din bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea celui de-al doilea accelerator liniar de radioterapie.

Noua investiție va permite spitalului să trateze mai mulți pacienți oncologici din Maramureș și din județele învecinate. Aceștia vor putea beneficia de ședințe de radioterapie la Baia Mare.

Alexandru Rogobete a explicat că apropierea unității medicale este importantă pentru bolnavii care trebuie să urmeze tratamente cu ședințe repetate. Astfel, pacienții vor avea mai puțin de parcurs până la spital și se vor putea întoarce mai ușor acasă, la familiile lor.

În cadrul vizitei din Maramureș, Alexandru Rogobete s-a deplasat și la Cavnic, unde s-a întâlnit cu primarul localității și cu reprezentanții Spitalului de Psihiatrie Cavnic.

Ulterior, oficialul a ajuns la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, unde a vizitat corpurile renovate ale unității medicale.

Ministrul a precizat că propunerile primite de la medici vor fi luate în considerare la următoarele modificări legislative din domeniul sănătății.

La Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, Alexandru Rogobete a întâlnit medici tineri din mai multe specialități. Aceștia și-au exprimat dorința de a-și dezvolta activitatea profesională în această unitate medicală.

Ministrul a apreciat organizarea spitalului și a spus că acesta reprezintă un exemplu pentru celelalte unități medicale orășenești din România.

Totodată, oficialul a transmis felicitări conducerii și întregului personal pentru activitatea desfășurată în beneficiul pacienților. Acesta a anunțat că va continua să sprijine spitalul.

Ultima oprire a ministrului a fost la Spitalul de Recuperare Borșa. Acolo, Alexandru Rogobete a discutat cu personalul medical și a solicitat demisia actualei conduceri.

Oficialul a anunțat că, în cursul săptămânii viitoare, va numi un nou manager și un nou director medical. Schimbările urmăresc restabilirea dialogului cu echipele medicale și asigurarea bunei funcționări a spitalului.

Într-o postarea sa, Alexandru Rogobete a transmis că pleacă din Maramureș cu idei și proiecte pe care dorește să le ducă la capăt. Ministrul a dat asigurări că va continua să sprijine comunitatea locală.