Se schimbă numele unei meserii foarte des întâlnite în România. Noul termen poate fi deja utilizat pentru contractele de muncă
SURSA FOTO: Facebook, Ministerul Muncii
După mai bine de 30 de ani în care stereotipurile de gen s-au regăsit inclusiv în legislația muncii, România face un pas important spre un limbaj profesional incluziv. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a emis avizul oficial favorabil pentru redenumirea ocupației aferente codului 911201 din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) din „femeie de serviciu” în „Lucrător în servicii de curățenie”.
Dispare termenul de „femeie de serviciu”. Ministerul Muncii a avizat schimbarea denumirii ocupației din COR
Schimbarea vine ca urmare directă a campaniei naționale de conștientizare și advocacy „911201 – Curățenia nu are gen”, inițiată de brandul Vileda România, distribuit de Interstar Chim, alături de Asociația ANAIS, cu sprijinul creativ și de implementare asigurat de Ogilvy România & WPP Media. Demersul a pornit de la o realitate invizibilă pentru mulți, dar discriminatorie pentru zeci de mii de angajați: codul 911201 asocia oficial munca de curățenie exclusiv cu femeile – „femeie de serviciu”, menținându-le la baza ierarhiei profesionale.
Conform avizului emis de Ministerul Muncii (Direcția Generală Politici și Programe pentru Muncă, Ocupare și Formare Profesională), ocupația își păstrează codul numeric 911201 în cadrul grupei de bază 9112, primind denumirea neutră de „Lucrător în servicii de curățenie”.
Până la publicarea în Monitorul Oficial – etapă procedurală aflată în derulare – noua denumire poate fi deja utilizată cu titlu oficial în contractele individuale de muncă.
„Vileda are o tradiție de 75 de ani în furnizarea de soluții de curățenie pentru toată lumea. Când am realizat că în România discriminarea se regăsea uitată chiar în documente oficiale, am înțeles că rolul nostru trebuie să meargă dincolo de curățarea suprafețelor: trebuia să ajutăm la «curățarea» unei erori”.
Această victorie dovedește că un brand responsabil și o comunitate implicată pot mișca autoritățile și pot produce schimbări sistemice reale”, a declarat Nicoleta Preda, Group Category Manager, Vileda România.
Campania „911201 – Curățenia nu are gen” a strâns peste 7.000 de semnături
Succesul campaniei a fost determinat de o mobilizare civică și digitală excepțională. Petiția oficială lansată pe platforma Asociației ANAIS a strâns peste 7.000 de semnături de la cetățeni care au cerut autorităților eliminarea stereotipului din actele oficiale.
Campania s-a remarcat printr-o susținere organică de amploare în mediul digital, unde creatori de conținut, personalități publice și lucrători din domeniul curățeniei au preluat gestul simbolic al campaniei: ștergerea vechiului termen discriminatoriu cu un burete Vileda și înlocuirea lui cu denumirea incluzivă.
Poveștile reale ale femeilor și bărbaților care practică această meserie au demonstrat că munca de curățenie este o profesie onorabilă, care merită respect, nu etichete discriminatorii.
Asociația ANAIS spune că noua denumire elimină o etichetă care întreține stereotipurile
„Limbajul oficial construiește mentalități. Decenii la rând, denumirea «femeie de serviciu» a întărit ideea că munca de curățenie este responsabilitatea femeilor, o muncă prea puțin apreciată și adesea slab plătită. Schimbarea denumirii în «Lucrător în servicii de curățenie» elimină o etichetă care întreține stereotipurile și inegalitățile dintre femei și bărbați.
Demnitatea oamenilor care fac această muncă a existat întotdeauna; era timpul ca și limbajul oficial să o respecte. Le mulțumim celor peste 7.000 de persoane care s-au mobilizat și au semnat petiția pe site-ul Asociației ANAIS. Vocea lor a contat.
Pentru noi, această reușită este un pas într-un demers mai larg: o societate în care femeile sunt în siguranță, sunt respectate și au aceleași oportunități ca bărbații”, afirmă Carmen Nemeș, președintele Asociației ANAIS.
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