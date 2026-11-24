Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au publicat un proiect de ordin care modifică normele de aplicare a Contractului-cadru. Documentul introduce schimbări pentru pacienții cu boli cronice, bolnavii oncologici și furnizorii de servicii medicale. Printre măsuri se numără rețetele pentru 90 de zile, decontarea consultațiilor oncologice multidisciplinare și noi obligații pentru clinicile de imagistică. Proiectul prevede și sancțiuni pentru spitalele care raportează artificial cazuri mai complexe.

Una dintre principalele modificări din proiectul publicat pe site-ul CNAS vizează pacienții cu afecțiuni cronice stabilizate. Măsura se aplică persoanelor care urmează scheme terapeutice stabile și beneficiază de tratamente incluse în contractele cost-volum.

Medicii de familie, specialiștii din ambulatoriu și medicii din spitale, la externare, vor putea prescrie aceste medicamente pentru perioade mai lungi. Durata tratamentului poate ajunge la 90, 91 sau 92 de zile, în funcție de calendar.

Prescripțiile vor fi eliberate exclusiv în format electronic, online. Pacienții nu vor putea ridica însă întreaga cantitate de medicamente dintr-o singură vizită la farmacie.

Medicamentele vor fi eliberate obligatoriu în tranșe lunare. Prima eliberare trebuie realizată în maximum 30 de zile de la emiterea rețetei.

Pacienții vor putea ridica medicamentele de la aceeași farmacie sau de la unități farmaceutice diferite. Măsura urmărește reducerea deplasărilor inutile la cabinet și prevenirea risipei de medicamente.

Există și câteva excepții de la această regulă. Acestea vizează pachetele de inițiere, medicamentele dozate în funcție de greutatea sau suprafața corporală și tratamentele administrate la intervale mai mari de patru săptămâni.

Proiectul introduce modificări și pentru persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale sau paliative la domiciliu. Pacienții vor putea apela inclusiv la furnizori din județele învecinate.

După certificarea numărului de zile de îngrijire, casa de asigurări va transmite beneficiarului listele furnizorilor disponibili. Acestea vor cuprinde unitățile din județul respectiv și din județele limitrofe.

Recomandările medicale vor avea termene de valabilitate diferite. Pentru îngrijirile medicale la domiciliu, acestea vor rămâne valabile 30 de zile. În cazul îngrijirilor paliative, perioada va fi de 60 de zile.

Pacientul trebuie să depună documentele la casa de asigurări în maximum 10 zile lucrătoare de la emiterea recomandării.

Proiectul CNAS stabilește reguli suplimentare și pentru dispozitivele medicale. Deciziile de aprobare emise de casele de asigurări vor include o listă alfabetică a furnizorilor aflați în contract.

Documentul va cuprinde adresele, numerele de telefon și site-urile furnizorilor. Astfel, persoanele asigurate vor putea identifica mai ușor unitățile de la care pot obține dispozitivele aprobate.

O altă modificare privește decontarea chiriei pentru dispozitivele medicale. Aceasta va fi achitată integral pentru fiecare perioadă lunară. Nu vor mai fi scăzute zilele în care beneficiarul este internat în spital.

În medicina fizică și de reabilitare, proiectul clarifică valoarea coplății pentru anumite proceduri. Furnizorii vor putea încasa între 50 și 100 de lei de la asigurați. Scutirile prevăzute de lege vor fi menținute.

Lista investigațiilor stomatologice decontate va include și radiografia cefalometrică.

Noile norme stabilesc obligații suplimentare pentru laboratoarele de analize și centrele de radiologie și imagistică medicală. Furnizorii vor trebui să ofere pacienților și medicilor prescriptori acces electronic securizat la documentele medicale.

Accesul se va realiza pe baza unui nume de utilizator și a unei parole. Sistemele informatice trebuie să permită consultarea buletinelor de rezultate și a imaginilor medicale.

Arhivarea și accesul online vor trebui asigurate timp de minimum 10 ani pentru pacienții adulți. În cazul copiilor, perioada se va prelungi cu numărul de ani necesar până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Proiectul introduce și un termen obligatoriu pentru interpretarea investigațiilor imagistice. Clinicile de radiologie și medicină nucleară vor trebui să comunice rezultatele în maximum cinci zile lucrătoare de la efectuarea procedurii.

Rezultatul trebuie să poarte semnătura medicului radiolog. Dacă termenul nu este respectat, casa de asigurări va recupera de la furnizor contravaloarea serviciului respectiv.

Sunt prevăzute reguli și pentru serviciile de teleradiologie. Unitățile medicale vor trebui să obțină acordul informat, în scris, al pacientului înainte de transferarea imaginilor.

Această obligație se aplică situațiilor în care imaginile sunt trimise unui medic care efectuează interpretarea de la distanță.

În domeniul oncologiei, proiectul introduce un serviciu distinct în ambulatoriul de specialitate. Este vorba despre consultația oncologică multidisciplinară de tip tumor board, care va fi decontată cu 50 de puncte.

Procedura presupune analizarea dosarului medical de către o comisie formată din cel puțin șase specialiști. Din echipă trebuie să facă parte un oncolog, un chirurg, un radioterapeut, un radiolog și un anatomopatolog.

Al șaselea membru va fi un medic cu specialitatea corespunzătoare organului afectat. Comisia va analiza cazul și va evalua situația medicală a pacientului.

Ședința poate avea loc atât fizic, cât și la distanță. Prezența pacientului nu va fi obligatorie în momentul evaluării dosarului.

De asemenea, pentru această consultație nu va fi necesară utilizarea cardului național de sănătate. Evaluarea multidisciplinară va putea fi acordată inclusiv persoanelor neasigurate.

Această posibilitate se adresează persoanelor care au o suspiciune de afecțiune oncologică. Măsura urmărește accelerarea stabilirii diagnosticului și a începerii tratamentului.

Proiectul modifică și regulile privind finanțarea și activitatea spitalelor. Spitalizarea de zi va trebui organizată într-un program de maximum 12 ore zilnic, în intervalul 06:00-22:00.

Durata medie a unei vizite trebuie să fie de minimum două ore. Sunt exceptate de la această regulă urgențele, serviciile de somnologie și tratamentele oncologice.

Documentul schimbă și modul în care spitalele pot utiliza economiile obținute la spitalizarea continuă pentru cazuri acute. Aceste sume vor putea acoperi atât depășirile de la spitalizarea de zi, cât și cheltuielile pentru spitalizarea continuă a bolnavilor cronici.

O prevedere importantă vizează spitalele finanțate prin sistemul DRG. Începând cu 1 ianuarie 2027, acestea vor putea fi sancționate dacă utilizează aplicații informatice care sugerează sau atribuie automat coduri și diagnostice nesusținute de documentele medicale.

Regula urmărește să împiedice creșterea artificială a valorii serviciilor decontate de CNAS. Unitățile care încalcă prevederea riscă suspendarea contractului cu casa de asigurări.

În plus, spitalele respective vor trebui să returneze sumele încasate în ultimii trei ani.

O altă obligație va intra în vigoare la 1 aprilie 2027. Toate spitalele publice și private care au contract cu statul vor trebui să publice lunar pe propriile site-uri indicatorii de activitate și de performanță ai managementului.

Pentru pacienți, CNAS pregătește și o aplicație informatică gratuită. Aceasta va permite gestionarea programărilor la furnizorii de servicii medicale.