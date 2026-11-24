Anul 2027 va rămâne unul caracterizat de prețuri ridicate și volatilitate pe piața energiei electrice, potrivit unei analize publicate de compania de consultanță Frames. Specialiștii atrag atenția că lipsa predictibilității afectează investițiile și competitivitatea economiei românești. Aceștia estimează că presiunea asupra prețurilor s-ar putea reduce începând din 2028.

Potrivit analizei Frames, România se confruntă cu un paradox energetic. Deși dispune de un mix diversificat, țara noastră a înregistrat în mai multe zile din această toamnă cele mai ridicate prețuri la electricitate din Uniunea Europeană.

Specialiștii consideră că principala problemă nu este lipsa resurselor, ci lipsa predictibilității. Aceștia susțin că, în următorii ani, stabilitatea prețurilor va conta pentru competitivitatea economiei mai mult decât nivelul absolut al acestora.

„Un investitor care construiește o fabrică își face calculele pe 15–20 de ani. El poate accepta un preț al energiei mai mare decât în alte țări, dar nu poate accepta un preț care se dublează de la o lună la alta și reguli care se schimbă prin ordonanță de urgență. Predictibilitatea energetică este astăzi cel mai important argument de atractivitate pe care România îl poate oferi”, spune Adrian Negrescu, managerul Frames.

Analiștii Frames identifică o vulnerabilitate importantă a sistemului energetic românesc în ceea ce privește disponibilitatea energiei în anumite intervale orare.

Conform datelor prezentate în analiză, în 2026 au fost conectate la rețea capacități noi de peste 2.500 MW. Până la sfârșitul anului ar urma să fie adăugați aproximativ 2.000 MW, dintre care jumătate în baterii.

Cea mai mare parte a noilor capacități este reprezentată însă de parcurile fotovoltaice, care nu produc energie după apus.

Specialiștii arată că, în serile de iarnă, consumul național urcă spre 8.600 MW. În zilele geroase, acesta poate ajunge la 8.800 MW. În aceste intervale, România depinde de importuri de peste 2.000 MW, achiziționate la prețuri ridicate.

Frames face trimitere și la studiul de adecvanță al Transelectrica, în care situația este descrisă drept un deficit structural.

Potrivit scenariului central pentru 2027, sistemul energetic ar putea înregistra peste 140 de ore în care consumul nu poate fi acoperit integral din resurse proprii.

Riscurile cele mai mari sunt identificate în lunile decembrie, ianuarie și februarie, în perioadele de consum maxim de dimineață și seară.

Conform estimărilor Transelectrica, citate în analiză, România are nevoie de aproximativ 3.000 MW de stocare până în 2027. Necesarul ar urma să ajungă la aproape 4.800 MW până în 2035.

Operatorul recomandă inclusiv menținerea temporară în rezervă a unor grupuri pe cărbune de la Rovinari și Turceni.

O altă vulnerabilitate semnalată de Frames privește capacitatea rețelei electrice și accesul investitorilor la aceasta.

Potrivit analizei, în ultimii trei ani, operatorii de rețea au emis avize de racordare pentru aproximativ 78.000 MW. Valoarea este de opt ori mai mare decât puterea asigurată efectiv în sistem.

Consultanții susțin că o parte importantă a acestor avize aparține unor proiecte care nu vor fi construite. Aceste rezervări ar bloca însă accesul altor investitori la capacitățile disponibile.

Datele prezentate de Frames arată că, anul trecut, și-au pierdut valabilitatea avize pentru peste 9.200 MW. Noile reguli introduc licitații și garanții pentru alocarea capacităților.

În același timp, peste 500 MW de capacități noi, deja construite și testate, nu pot funcționa din motive administrative, potrivit companiei de consultanță.

Analiștii amintesc că Transelectrica are un plan de investiții de peste două miliarde de euro pentru următorii zece ani. Cu toate acestea, ritmul modernizării rețelei rămâne inferior celui de dezvoltare a noilor centrale.

Frames estimează că următorii doi ani vor aduce cel mai amplu program de dezvoltare a capacităților energetice din ultimele decenii.

Printre proiectele menționate în analiză se numără Neptun Deep, care ar urma să livreze primele gaze în prima jumătate a anului 2027. Specialiștii estimează că producția internă de gaze va crește cu cel puțin 75%.

Analiza amintește și de centrala pe gaze de la Mintia, cu o capacitate de aproximativ 1.700 MW, care a început să livreze energie în octombrie. Centrala de la Iernut, de 430 MW, este așteptată la începutul anului viitor.

În opinia consultanților, cele două investiții sunt importante pentru asigurarea unei producții care nu depinde de condițiile meteorologice.

În sectorul energiei regenerabile, Frames evidențiază proiectul parcului hibrid de la Ogrezeni, din județul Giurgiu.

Investiția, estimată la aproximativ 460 de milioane de euro, include 534 MW de panouri fotovoltaice și un sistem de baterii de peste 1 GWh.

Punerea în funcțiune este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027. Potrivit analizei, bateriile vor permite utilizarea energiei produse la prânz în orele de seară, când România depinde de importuri costisitoare.

La aceste capacități se adaugă cei 2.750 MW de proiecte solare și eoliene selectate la cea de-a doua licitație de contracte pentru diferență. Acestea beneficiază de prețuri garantate pentru 15 ani.

Frames amintește că Ministerul Energiei și-a propus conectarea a 5.800 MW de capacități noi până la finalul anului 2027.

Specialiștii atrag însă atenția și asupra retehnologizării Unității 1 de la Cernavodă. Aceasta va lipsi din sistem până în 2030, ceea ce înseamnă indisponibilizarea unei capacități de aproximativ 700 MW.

În ceea ce privește Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, cu încă 1.400 MW, și reactoarele modulare de la Doicești, analiștii consideră că există în continuare incertitudini privind calendarul proiectelor.

Analiza Frames examinează și perspectivele României de a atrage investiții în centre de date și infrastructură destinată inteligenței artificiale.

Potrivit datelor prezentate, centrele de date consumă în prezent aproximativ 0,2% din electricitatea țării. Proiectele aflate în pregătire depășesc însă 1,8 GW.

Spațiile din București sunt deja ocupate în proporție de 90–95%. În Europa de Vest, racordarea unui centru de date de mari dimensiuni poate dura între cinci și șapte ani.

Conform specialiștilor din industrie, citați în analiză, România dispune de o fereastră de oportunitate de aproximativ un an pentru atragerea unor investiții majore.

Proiectul Black Sea AI Gigafactory ar putea avea nevoie de până la 1.500 MW. Potrivit Frames, această valoare reprezintă aproximativ o șesime din consumul de vârf al țării într-o seară de iarnă.

Analiștii arată că proiectul se bazează în principal pe energia nucleară de la Cernavodă și pe viitoarele reactoare de la Cernavodă și Doicești. Acestea nu vor fi disponibile înainte de anii 2030.

În opinia specialiștilor, o asemenea investiție ar putea pune presiune suplimentară, pe termen scurt, asupra unui sistem energetic care depinde deja de importuri în anumite intervale.

Frames precizează că investitorii interesați au solicitat clarificări privind ajutorul de stat, racordarea la rețea și garanțiile de vânzare a energiei. Proiectul nu se regăsește, deocamdată, printre cele care beneficiază de finanțare europeană.

„România poate deveni un hub regional pentru centre de date, dar nu cu proiecte-vitrină de miliarde de euro anunțate înaintea energiei care să le alimenteze. Realist, până în 2030 putem atrage centre de date de 50–300 MW, construite lângă parcuri solare și eoliene cu baterii, de tipul celui de la Ogrezeni, în zone în care rețeaua are capacitate disponibilă. Investitorii din acest domeniu nu întreabă doar cât costă energia, ci și când primesc racordarea și dacă prețul rămâne previzibil zece ani”, explică Adrian Negrescu.

Potrivit datelor Frames, consumatorii industriali din România plătesc aproximativ 0,10–0,14 euro pe kWh. În Finlanda, una dintre țările care concurează pentru aceleași investiții, costurile sunt de aproximativ 0,07–0,08 euro pe kWh.

Specialiștii subliniază că energia reprezintă între 35% și 40% din costurile de operare ale unui centru de date.

În ceea ce privește evoluția costurilor energetice, Frames anticipează două etape distincte în următorii ani.

Compania de consultanță estimează că 2027 va rămâne un an caracterizat de prețuri ridicate și volatilitate.

Potrivit analizei, energia în bandă pentru primul trimestru s-a tranzacționat în jurul valorii de 900 de lei pe MWh.

Contractele pentru întregul an 2027 se situează în jurul valorii de 750–760 de lei pe MWh, echivalentul a aproape 150 de euro.

Frames citează și estimările Ministerului Energiei, potrivit cărora facturile ar putea crește cu cel puțin 5%. În cazul gazelor naturale, analiza amintește că plafonarea actuală a prețurilor pentru populație este prevăzută până la 31 martie 2027.

Specialiștii consideră că nici situația internațională nu favorizează reducerea prețurilor.

Criza din Orientul Mijlociu și blocajele de pe rutele de transport al gazelor naturale lichefiate au împins prețul gazelor în Europa peste 100 de euro pe MWh la sfârșitul lunii octombrie, pentru prima dată din 2022.

În Germania, contractele de electricitate pentru 2027 se tranzacționează în jurul valorii de 145 de euro pe MWh, potrivit datelor prezentate în analiză.

În opinia consultanților Frames, nivelul apropiat de cel din România confirmă faptul că piața românească preia volatilitatea europeană.

Analiștii Frames estimează că presiunea asupra prețurilor ar putea să se reducă începând din 2028. Aceștia arată că piețele la termen indică deja prețuri mai mici pentru acel an, comparativ cu 2027.

Totodată, analiza face referire la estimările internaționale potrivit cărora noile capacități de lichefiere din Statele Unite ar putea relaxa piața gazelor naturale.

În cazul României, specialiștii consideră că producția de gaze din Marea Neagră, noile centrale pe gaze și dezvoltarea capacităților de stocare ar putea contribui la stabilizarea prețurilor.

Un rol important l-ar avea și capacitățile regenerabile cu prețuri contractate de 40–75 de euro pe MWh.

În scenariul de bază, Frames estimează că prețul angro al energiei electrice ar putea coborî spre 90–110 euro pe MWh în perioada 2029–2030.

Această evoluție este condiționată de finalizarea la timp a proiectelor energetice și de normalizarea pieței europene a gazelor naturale.

În scenariul pesimist prezentat de compania de consultanță, prețurile ar putea rămâne peste 130 de euro pe MWh.

Printre riscurile identificate se numără întârzierile în modernizarea rețelei, apariția unei noi crize a gazelor și creșterea consumului centrelor de date, fără dezvoltarea unor capacități suplimentare.

Analiștii avertizează însă că, pentru consumatorii finali, eventualele scăderi vor fi mai mici decât cele înregistrate pe piața angro. Aceștia anticipează majorarea tarifelor de rețea, pe fondul investițiilor în transport și distribuție.

Managerul Frames consideră că prioritatea autorităților trebuie să fie asigurarea predictibilității pe piața energiei.

Printre soluțiile recomandate de acesta se numără deblocarea capacităților rezervate prin avize speculative, simplificarea procedurilor pentru marii consumatori și încheierea unor contracte pe termen lung între producători și companiile industriale.