Șoferii sunt avertizați să nu aștepte prima ninsoare pentru schimbarea anvelopelor. Amenzile pot ajunge la 4.325 de lei în 2026

Șoferii care amână montarea anvelopelor de iarnă riscă să găsească locuri disponibile la vulcanizări abia după câteva săptămâni, odată cu apropierea sezonului rece. Mecanicii din Sibiu avertizează, la 15 octombrie 2026, că programările se vor aglomera în noiembrie, iar timpii de așteptare pot ajunge la trei săptămâni. În România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar nerespectarea regulilor poate atrage amenzi de până la 4.325 de lei.

Temperaturile încă ridicate pentru această perioadă îi determină pe numeroși conducători auto să amâne trecerea la anvelopele de iarnă. Reprezentanții service-urilor din Sibiu și localitățile învecinate avertizează însă că situația se va schimba odată cu apropierea lunii noiembrie, când solicitările pentru schimbarea roților cresc considerabil.

Potrivit informațiilor publicate de Turnul Sfatului, la 15 octombrie 2026, în unele ateliere programările pot fi obținute în prezent chiar și în aceeași zi. În schimb, după prima ninsoare, șoferii ar putea fi nevoiți să aștepte între două și trei săptămâni.

Ioan Nisipeanu, director tehnic al companiei Sigemo Sibiu, a explicat că service-ul înregistrează deja între 80 și 100 de autoturisme zilnic. Reprezentantul companiei a precizat că perioada cu cele mai multe solicitări este așteptată între sfârșitul lunii octombrie și jumătatea lunii noiembrie.

Situația este diferită în atelierele mai mici, unde numărul solicitărilor rămâne redus. Alexandru Popescu, administratorul service-ului Alex Best Drive din Cisnădie, a declarat că în această perioadă sunt înregistrate aproximativ șase-șapte autoturisme pe zi, însă cererea crește semnificativ după 1 noiembrie.

Acesta a explicat că o parte dintre clienți își rezervă din timp locurile, în timp ce alții solicită schimbarea anvelopelor numai după apariția primelor ninsori. În aceste condiții, programările disponibile se ocupă rapid, iar șoferii ajung să aștepte ore întregi sau chiar câteva săptămâni.

Tarifele practicate de vulcanizările din Sibiu și împrejurimi diferă în funcție de dimensiunea roților și de operațiunile necesare.

Pentru un set de patru roți de 16 inch, demontarea, schimbarea anvelopelor, echilibrarea și remontarea costă între 160 și puțin peste 200 de lei. Dacă anvelopele de iarnă sunt deja montate pe jante separate, prețul operațiunii scade la aproximativ 100–120 de lei.

Durata lucrărilor este cuprinsă între 20 și 35 de minute pentru un schimb complet. În cazul roților deja echipate cu anvelope de iarnă, timpul necesar se reduce la aproximativ 15–20 de minute.

Unele service-uri au păstrat tarifele din anii precedenți, în timp ce altele au aplicat majorări. Scumpirea carburanților și a consumabilelor a determinat creșteri de aproximativ 20 de lei pentru un schimb complet sau chiar de până la 25% în cazul anumitor servicii mobile.

Înainte de a solicita o programare la vulcanizare, șoferii trebuie să verifice starea anvelopelor pe care intenționează să le monteze.

Mecanicii atrag atenția că numeroși proprietari aduc la service anvelope depozitate mai mulți ani, fără să verifice dacă acestea mai pot fi utilizate în siguranță.

Răzvan Oprea, administratorul Performance Wheel Service, a explicat că unele anvelope sunt atât de uzate sau îmbătrânite încât nu mai pot fi montate în condiții corespunzătoare.

O problemă similară a fost semnalată de Alexandru Popescu, care recomandă verificarea marcajului DOT, ce indică săptămâna și anul fabricației. Acesta consideră că anvelopele mai vechi de cinci ani trebuie evaluate cu atenție înainte de montare.

Vechimea de cinci ani nu reprezintă însă o interdicție legală automată de utilizare. Starea cauciucului, uzura profilului și eventualele deteriorări sunt elemente care trebuie analizate pentru stabilirea siguranței anvelopei.

În cazul anvelopelor all-season, mecanicii recomandă verificarea gradului de uzură și echilibrarea roților înainte de sezonul rece. Aceste produse sunt tot mai căutate de conducătorii auto care doresc să evite schimburile sezoniere, însă specialiștii subliniază că alegerea trebuie făcută în funcție de condițiile de deplasare.

Legislația rutieră din România nu stabilește o dată calendaristică de la care șoferii trebuie să monteze anvelopele de iarnă.

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, obligația apare atunci când autovehiculul circulă pe carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de luna anului.

Prin urmare, șoferii nu sunt obligați să monteze anvelopele la 1 noiembrie sau la 1 decembrie, dacă drumurile nu prezintă condițiile prevăzute de lege.

Registrul Auto Român recomandă însă utilizarea anvelopelor corespunzătoare sezonului rece atunci când temperaturile scad sub aproximativ 7–8 grade Celsius, deoarece compoziția acestora este concepută pentru a menține aderența la temperaturi reduse.

Înainte de montare, reprezentanții RAR recomandă verificarea datei fabricației, a adâncimii profilului și a eventualelor semne de deteriorare.

Pentru respectarea obligației legale, anvelopele trebuie să aibă marcajul M+S, M.S. sau M&S. Anvelopele comercializate drept all-season pot fi utilizate în condiții de iarnă dacă îndeplinesc această cerință.

Conducătorii auto care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope corespunzătoare riscă sancțiuni din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă.

Începând cu 1 iulie 2026, valoarea punctului-amendă este de 216,25 lei. Astfel, sancțiunile aplicabile sunt:

Amenda minimă: 1.946,25 lei.

Amenda maximă: 4.325 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii rutieri pot dispune reținerea certificatului de înmatriculare. În această situație, conducătorului auto i se eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Regulile se aplică în funcție de starea carosabilului, nu de temperatura exterioară sau de data din calendar. Prin urmare, șoferii care intenționează să circule în zone unde sunt prognozate ninsori trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate corespunzător înainte de plecarea la drum.