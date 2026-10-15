AnimaWings menține zborurile suspendate până la 15 noiembrie. Tribunalul București a respins cererea de insolvență

Pasagerii AnimaWings vor trebui să țină cont de o nouă prelungire a perioadei în care compania nu operează zboruri. Operatorul aerian a anunțat joi că suspendarea curselor va continua până la 15 noiembrie 2026, inclusiv, după ce Tribunalul București a respins solicitarea prin care societatea încerca să obțină deschiderea procedurii insolvenței.

Decizia instanței a fost pronunțată pe 14 octombrie, iar compania a precizat că trebuie să parcurgă etapele legale următoare înainte de clarificarea situației sale juridice. Până atunci, activitatea de transport aerian rămâne oprită, iar gestionarea problemelor întâmpinate de pasageri se numără printre prioritățile declarate ale operatorului. Reprezentanții AnimaWings au explicat motivele pentru care suspendarea nu poate fi ridicată deocamdată:

„În contextul deciziei pronunțate de Tribunalul București la data de 14 octombrie 2026, AnimaWings urmează demersurile legale necesare și așteaptă clarificarea situației juridice la următorul termen al instanței. În acest context, compania a fost nevoită să prelungească suspendarea temporară a zborurilor până la 15 noiembrie 2026, inclusiv”.

Compania nu a anunțat, deocamdată, o dată mai apropiată pentru revenirea la programul obișnuit de operare. Potrivit comunicării transmise joi, noi informații vor fi făcute publice după ce vor fi confirmate, în timp ce reprezentanții operatorului caută soluții pentru gestionarea situației pasagerilor afectați.

Solicitarea de intrare în insolvență fusese înregistrată de Anima Wings Aviation SA pe 30 septembrie. Tribunalul București a respins cererea societății, dar a separat de aceasta solicitările depuse de creditorii care încearcă să își recupereze creanțele. Pentru examinarea acestor cereri a fost stabilită data de 11 noiembrie 2026, ora 11:00.

Hotărârea judecătorească face referire la articolul 67, alineatul 2, din Legea nr. 85/2014 și enumeră societățile comerciale, instituțiile și persoanele fizice ale căror solicitări vor fi analizate separat. Printre acestea se află Banca Transilvania, ROMATSA, furnizori de servicii, firme de avocatură și mai multe administrații aeroportuare.

Dispozitivul hotărârii precizează: „În baza art.67 alin.2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenței. Disjunge cererile creditorilor Uplift Airport Services SRL, Gligor Ioana Anca, Banca Transilvania SA, Eurospeed SRL, Stegerean Andreea, Vitrina Advertising SRL, RA Aeroportul Oradea, RA Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, RA Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, ROMATSA SA, Trend Career Center SRL, Badger Claim SRL, Settlepoint SRL, Aeroportul Internațional Craiova, Aeroportul Internațional Sibiu, Aeroportul Arad, SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, Eurogenetic SRL, Kronaero Ground Services SRL, SCA Dumitru și Asociații, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, Air Claim SA, Skycop.Com UAB, Blue Air Technic SRL, CN Aeroporturi București SA și acordă termen pentru soluționarea acestora la data de 11.11.2026, ora 11:00. Citează creditorii Uplift Airport Services SRL, Stegerean Andreea, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, CN Aeroporturi București SA cu mențiunea de a achita taxa de timbru de 200 lei, sub sancțiunea anulării cererii. Citează debitoarea cu copie cereri și înscrisuri. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare”.

Instanța a solicitat anumitor creditori să achite o taxă judiciară de timbru de 200 de lei, avertizând că neplata poate duce la anularea cererilor. Totodată, hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare. Separarea solicitărilor creditorilor înseamnă că acestea urmează să fie soluționate distinct de cererea formulată de compania aeriană.

AnimaWings a apelat la procedura insolvenței la sfârșitul lunii septembrie, susținând că avea nevoie de protecție juridică pentru a-și reorganiza datoriile și pentru a putea continua activitatea. La acel moment, reprezentanții societății au descris situația financiară drept una care nu permitea desfășurarea normală a operațiunilor și au indicat reorganizarea judiciară drept o posibilă cale de redresare.

În explicațiile oferite anterior, compania a făcut legătura între dificultățile financiare și defecțiunile tehnice repetate înregistrate la nivelul flotei. Problemele ar fi redus succesiv numărul aeronavelor disponibile, afectând capacitatea de operare și generând consecințe asupra activităților comerciale și financiare.

Suspendarea tuturor curselor a intrat în vigoare la 1 octombrie, după ce operatorul anunțase cu o zi înainte intenția de a începe demersurile pentru reorganizare judiciară. La acel moment, compania le-a transmis pasagerilor că oprirea zborurilor era temporară și că informațiile privind evoluția situației urmau să fie comunicate ulterior.

Mesajul transmis atunci de reprezentanții operatorului a fost: „Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora”.

Potrivit poziției exprimate de companie la momentul depunerii cererii, reorganizarea ar fi permis reeșalonarea și restructurarea obligațiilor, concomitent cu identificarea unor măsuri pentru menținerea activității. Demersul urmărea obținerea protecției prevăzute de legislația insolvenței, în condițiile în care dificultățile operaționale afectaseră disponibilitatea aeronavelor și funcționarea companiei.

Datele prezentate pe portalul instanțelor arată că lista creditorilor cuprinde entități din mai multe categorii, de la instituții bancare și furnizori până la aeroporturi și persoane fizice. Printre creditorii menționați se regăsesc administrațiile aeroporturilor din Oradea, Suceava, Brașov, Craiova, Sibiu, Arad, Timișoara, Cluj și București, precum și ROMATSA și Banca Transilvania.

În planurile comunicate anterior, AnimaWings a inclus măsuri de reorganizare financiară, revizuirea obligațiilor față de creditori și căutarea unor variante pentru stabilizarea operațiunilor comerciale. Aceste obiective erau legate de procedura judiciară solicitată de companie, menită să ofere posibilitatea continuării activității în condiții financiare sustenabile.

După respingerea cererii de către Tribunalul București, operatorul aerian a anunțat prelungirea suspendării până la 15 noiembrie 2026, inclusiv, și continuarea demersurilor legale. Următorul termen anunțat pentru examinarea cererilor creditorilor este 11 noiembrie, cu patru zile înainte de data până la care compania a comunicat că își menține zborurile suspendate.