Semnal de alarmă privind economia României. Radu Georgescu explică ce îl îngrijorează

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra evoluției deficitului de cont curent al României și a dezechilibrelor economice, după publicarea datelor aferente lunii august. Potrivit acestuia, suma înregistrată reprezintă un nivel fără precedent, iar politicile fiscale aplicate în ultimele 12 luni ar fi contribuit la agravarea situației.

Economistul susține că nivelul consemnat în august a depășit recordul din luna precedentă, pe fondul dezechilibrelor externe ale economiei românești. Acesta a făcut referire și la deficitul comercial, despre care afirmă că a atins, la rândul său, un nivel record.

„Timp de 15 ani, România și-a bătut joc de economie. Acum economia își bate joc de România. Azi s-a publicat situația contului curent al României pe august. Este record național. European. Probabil și intra- galactic. În august au ieșit cei mai mulți bani din istoria României. Mai exact, 3,32 miliarde de euro”, a scris Radu Georgescu.

În mesajul publicat pe contul său de social media, Radu Georgescu a criticat deciziile fiscale adoptate de Guvern în ultimele 12 luni. Potrivit economistului, autoritățile au ales să majoreze veniturile prin creșteri succesive de taxe, în loc să reducă fiscalitatea și să permită o evoluție liberă a cursului de schimb.

„Actualul record l-a bătut pe cel din iulie. Luni Romania a batut un alt record. Recordul la deficit comercial. Guvernul a ales in ultimele 12 luni să crească veniturile printr-o avalanșă de creșteri de taxe. Când mult mai sănătos era să reducă taxele și să lase cursul liber”, a mai scris economistul pe contul personal de social media.

În opinia sa, o reducere a taxelor și o ajustare a cursului de schimb ar fi putut sprijini companiile producătoare din România. Georgescu consideră că aceste măsuri ar fi contribuit și la diminuarea dezechilibrelor comerciale și a deficitului de cont curent.

Acesta susține că majorarea fiscalității, alături de menținerea unui curs de schimb pe care îl consideră artificial, a pus presiune asupra firmelor românești și a contribuit la amplificarea dezechilibrului extern.

Economistul a pus sub semnul întrebării sustenabilitatea finanțării deficitului de cont curent în eventualitatea în care acesta ar ajunge la aproximativ 9% din produsul intern brut în 2026. În argumentația sa, Georgescu a făcut referire și la deficitul bugetar, despre care afirmă că nu ar trebui să depășească 6% din PIB, precum și la limita de 3% pe care o menționează pentru împrumuturile externe.

„În acest fel ajutau firmele producătoare din România. Și scădea natural și deficitul comercial, și deficitul de cont curent. Guvernul a sugrumat firmele românești prin cresteri de taxe si cu un curs artificial, umflând deficitul de cont curent. Acum, întrebare de 100 de puncte pentru „experții” și „olimpicii la economie” care au spus că măsurile economice din ultimele 12 luni au fost bune”, mai punctează economistul.

În continuarea mesajului său, economistul a descris situația drept un dezechilibru major, prin care, în opinia sa, banii părăsesc economia românească. Totodată, acesta a menționat că intenționează să își deschidă o nouă poziție short pe leu, o strategie financiară care presupune anticiparea deprecierii monedei naționale.