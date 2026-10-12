Avertisment RAR pentru șoferi. Ce trebuie să știe cei ale căror mașini sunt respinse la verificări

Registrul Auto Român (RAR) îi avertizează pe șoferi să nu încerce să obțină aprobarea pentru autovehiculele respinse din motive tehnice prin oferirea unor sume de bani neoficiale. Instituția subliniază că singurele plăți necesare sunt tarifele oficiale și anunță intensificarea colaborării cu Direcția Generală Anticorupție (DGA).

Registrul Auto Român le recomandă proprietarilor de autovehicule să remedieze deficiențele tehnice constatate în urma verificărilor, în loc să încerce să ocolească procedurile legale.

„Vrem să vii la RAR cu certitudinea că tariful oficial este singura taxă pe care o plătești pentru activitatea solicitată și că mașina ta este sigură pentru tine și ceilalți participanți la trafic”, au transmis reprezentanții instituției pe Facebook.

RAR atrage atenția că siguranța rutieră nu poate fi garantată prin obținerea unor documente fără rezolvarea problemelor tehnice ale vehiculului.

„Alege siguranța, nu comoditatea, atunci când autovehiculul tău este respins la RAR din cauze tehnice”, precizează instituția.

RAR anunță că parteneriatul cu Direcția Generală Anticorupție a fost consolidat în această vară prin semnarea unui protocol de colaborare pentru prevenirea corupției.

Acordul urmărește reducerea riscului de corupție în rândul personalului RAR, informarea cetățenilor și intensificarea activităților de educație anticorupție pentru angajați.

Specialiștii DGA participă la întâlniri cu angajații reprezentanțelor RAR din țară, pentru a le prezenta procedurile legale aplicabile în cazul sesizării unor fapte de corupție.

Cele două instituții urmăresc și identificarea vulnerabilităților interne, precum și informarea șoferilor despre riscurile implicării în asemenea fapte.

,,Trebuie să știi că Registrul Auto Român și Direcția Generală Anticorupție conlucrează pentru depistarea eventualelor fapte de corupție, iar parteneriatul nostru instituțional a intrat într-o nouă etapă, în această vară, prin semnarea Protocolului de colaborare în domeniul prevenirii corupției. Obiectivul acestei demers vizează reducerea incidenței faptelor de corupție săvârșite de personalul RAR și dezvoltarea unui climat de integritate, prin creșterea gradului de informare a publicului și intensificarea educației anticorupție în rândul angajaților.”

RAR și DGA reamintesc că eventualele fapte de corupție pot fi semnalate la numărul gratuit 0800.806.806, destinat sesizărilor anticorupție.