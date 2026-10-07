Ungaria introduce o taxă pe avere din 2027. Cei mai bogați vor plăti până la 1,5% din active

Ungaria va introduce de la începutul anului viitor o taxă pe avere, a anunțat premierul Peter Magyar, punând astfel în aplicare una dintre promisiunile făcute în campania electorală. Persoanele cu active de peste un miliard de forinți, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de dolari, vor fi vizate de noul impozit.

Taxa va porni de la 1% și va crește la 1,5% pentru averile care depășesc 100 de miliarde de forinți. Măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Peter Magyar a câștigat alegerile din aprilie după o campanie în care a criticat corupția din perioada celor 16 ani în care Ungaria a fost condusă de Viktor Orban. În această perioadă a apărut o nouă categorie de persoane foarte bogate cu legături politice, inclusiv membri ai familiei lui Orban.

Noul premier a susținut că unii dintre miliardarii țării au încercat să facă lobby împotriva introducerii taxei, fără succes.

„Au existat mulți compatrioți deveniți recent miliardari care au încercat să facă lobby împotriva taxei pe avere”, a declarat Magyar într-un mesaj video publicat marți pe Facebook. „Sugerez să plătească taxa în mod onorabil.”

Conform sistemului anunțat, activele care depășesc un miliard de forinți vor fi taxate cu 1%, iar pentru averile de peste 100 de miliarde de forinți nivelul impozitului va ajunge la 1,5%, relatează Bloomberg.

Taxa va fi plătită o singură dată pe an și va fi calculată pe baza unei declarații depuse de fiecare persoană vizată.

Numai cei care dețin active cu o valoare mai mare de un miliard de forinți vor trebui să depună documentele necesare. Termenul stabilit este 31 august 2027, iar calculul va avea la bază valoarea activelor deținute la sfârșitul anului 2026.

Peter Magyar nu a precizat câți bani estimează Guvernul că va obține anual din noua taxă.

Măsura urmează să fie inclusă în proiectul de buget pentru anul viitor, document așteptat până pe 15 octombrie. Bugetul este privit și ca un test pentru angajamentul noului Guvern de a consolida finanțele publice.

Potrivit celui mai recent clasament al bogaților realizat de ediția locală Forbes, 28 de persoane din Ungaria au averi estimate la peste 100 de miliarde de forinți și s-ar încadra astfel în categoria vizată de nivelul superior al taxei.

În fruntea clasamentului se află Lorinc Meszaros, prieten din copilărie al fostului premier Viktor Orban. Acesta are interese de afaceri în domenii precum sectorul bancar, energia, turismul, construcțiile și agricultura.

Averea lui Meszaros este evaluată la aproximativ 5,5 miliarde de dolari.

Introducerea taxei pe avere vine în contextul în care asemenea propuneri câștigă teren și în alte țări. În California este analizată o taxă pentru miliardari, iar în New York au fost propuse mai multe noi impozite. Partidele politice din Suedia au discutat, de asemenea, posibilitatea introducerii unei taxe pe avere.

Norvegia oferă însă și un exemplu al efectelor pe care asemenea măsuri le pot produce. Zeci de persoane bogate s-au mutat în străinătate pentru a evita taxele mai mari.

Taxa pe avere face parte din planurile noului Guvern într-un moment în care Peter Magyar și-a asumat reducerea deficitului bugetar.

Premierul a promis că deficitul va coborî la 3% din produsul intern brut până în 2030.

Obiectivul este ca Ungaria să îndeplinească până la sfârșitul deceniului criteriile privind deficitul și datoria necesare pentru adoptarea monedei euro. Introducerea monedei comune europene ar urma să aibă loc ulterior, fără ca Magyar să indice un termen exact.