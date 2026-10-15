Tesla Roadster, mașina care promite să sfideze limitele accelerației. Anunțul neașteptat făcut de Elon Musk

Tesla se pregătește să prezinte noua generație a modelului sport Roadster, un proiect anunțat în urmă cu mai mulți ani și amânat în repetate rânduri. Producătorul american a prezentat un prototip în 2017, când a indicat un preț de aproximativ 200.000 de dolari și a anunțat că primele livrări vor începe în 2020. Termenul nu a fost respectat, iar compania nu a comunicat o actualizare a prețului vehiculului.

Rezervările pentru noul Roadster presupun în continuare plata unui avans de 50.000 de dolari. Deși proiectul nu reprezintă o prioritate financiară majoră pentru Tesla, mașina păstrează o importanță simbolică pentru producător, fiind concepută ca un model sport de înaltă performanță, care să evidențieze capacitățile tehnologice ale companiei.

Directorul executiv Elon Musk a minimalizat în 2023 impactul comercial al vehiculului, descriindu-l drept o „situație mică” care nu ar „mișca lucrurile într-un mod financiar semnificativ”. Cu toate acestea, lansarea este urmărită ca un posibil reper pentru imaginea mărcii și pentru dezvoltarea tehnologiilor sale auto.

Analistul Morningstar Seth Goldstein consideră că noul automobil ar putea ocupa o poziție distinctă în gama producătorului american. „Tesla nu dispune în prezent de un model de referință, adică de un vehicul de lux de înaltă performanță conceput pentru a pune în valoare cele mai bune realizări inginerești și tehnologice ale unui producător auto. Roadster-ul va fi noul model de referință al Tesla”, a declarat acesta într-o notă publicată luna trecută.

Primele informații despre performanțele noii generații au fost prezentate de Elon Musk încă din 2017. La acel moment, directorul executiv afirma că versiunea cu patru locuri urma să poată parcurge 1.000 de kilometri cu o singură încărcare, o autonomie care ar fi plasat automobilul într-o categorie aparte printre modelele electrice sport.

În 2024, Musk a anunțat pe platforma X că vehiculul a fost reproiectat. Tot atunci, el a avansat o estimare potrivit căreia noul Roadster ar urma să accelereze de la 0 la 100 km/h în mai puțin de o secundă. „Și aceasta este partea cea mai puțin interesantă”, a scris Musk, precizând că proiectul a rezultat dintr-o colaborare între Tesla și SpaceX, compania sa din industria aerospațială.

Roadster event streaming live this Thursday at 7:55pm CST pic.twitter.com/AbsmpVucui — Tesla (@Tesla) October 14, 2026

În pofida specificațiilor ambițioase prezentate de conducerea companiei, noul Roadster este așteptat să rămână un model de nișă. Seth Goldstein estimează că Tesla ar putea vinde aproximativ 2.000 de exemplare pe an, un volum redus în comparație cu cele 1,6 milioane de vehicule comercializate de companie anul trecut.

Primul Roadster a fost lansat în 2008 și a rămas la vânzare până în 2012. Acesta a reprezentat primul vehicul electric produs de Tesla și utiliza un șasiu provenit de la Lotus Elise. Modelul a contribuit la schimbarea percepției asupra automobilelor electrice, demonstrând că propulsia electrică putea fi asociată și cu performanțe sportive.

Ulterior, Tesla și-a extins gama cu SUV-urile Model Y și Model X, precum și cu sedanurile Model S și Model 3. Aceste modele au devenit componente importante ale activității comerciale a companiei, în timp ce Roadster-ul a rămas un proiect destinat unui segment restrâns de clienți.

Dezvăluirea noii generații Roadster are loc într-o perioadă în care Tesla își schimbă prioritățile strategice. Compania își îndreaptă tot mai mult atenția către tehnologiile de conducere autonomă bazate pe inteligență artificială și către dezvoltarea roboților, pe lângă activitatea tradițională de producție a automobilelor destinate șoferilor umani.

În acest context, Tesla a anunțat anul acesta oprirea vânzărilor modelelor Model S și Model X, pentru a face loc producției roboților umanoizi Optimus. Decizia reflectă modificările planurilor industriale ale companiei, care urmărește să acorde un rol mai important tehnologiilor robotice.

Un alt proiect relevant pentru această direcție este Cybercab, un robotaxi cu două locuri, conceput fără comenzi manuale tradiționale, precum volanul, pedalele și oglinzile. Vehiculul face parte din planurile Tesla privind dezvoltarea transportului autonom și extinderea utilizării inteligenței artificiale în mobilitate.

Evenimentul dedicat noului Roadster este programat să înceapă joi, la ora 20:55 EDT, echivalentul orei 00:55 GMT. Prezentarea urmează să aibă loc pe un poligon de testare SpaceX din McGregor, Texas.

Lansarea este așteptată după mai mulți ani de amânări, în condițiile în care specificațiile anunțate anterior au creat așteptări ridicate privind autonomia, accelerația și integrarea tehnologiilor dezvoltate de Tesla și SpaceX. Prețul vehiculului nu a fost actualizat, iar avansul solicitat pentru rezervare rămâne de 50.000 de dolari.