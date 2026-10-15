Miliardarul Elon Musk și-a reiterat joi poziția potrivit căreia președintele Volodimir Zelenski ar trebui să plece de la conducerea Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor tot mai intense privind continuarea sprijinului Statelor Unite pentru Kiev.

Elon Musk a susținut că o schimbare la conducerea Ucrainei ar putea contribui la oprirea vărsării de sânge provocate de război. Potrivit AFP, miliardarul a revenit asupra apelului său pentru plecarea lui Volodimir Zelenski de la conducerea țării, subliniind că, în absența unei schimbări, conflictul va continua să provoace victime.

„Și astfel, măcelul continuă… A venit timpul ca Zelenski să plece”, a scris Elon Musk pe X.

Declarațiile au fost făcute într-un moment în care sprijinul american pentru Ucraina este tot mai mult discutat. În același timp, serviciile de comunicații prin satelit dezvoltate de compania SpaceX, condusă de Musk, au un rol important în războiul ruso-ucrainean, în special pentru menținerea comunicațiilor pe câmpul de luptă.

And so the slaughter continues … Time for Zelensky to go — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

Ucraina a raportat restricții privind utilizarea rețelei Starlink, care au afectat o parte importantă a operațiunilor cu drone aeriene și a activităților de apărare aeriană ale Kievului. Aceste capacități au un rol important în războiul împotriva Rusiei.

Elon Musk a precizat că orice încetinire a rețelei este cauzată de guvernul american, nu de compania sa, SpaceX. Astfel, miliardarul a făcut distincție între deciziile autorităților americane și responsabilitățile companiei care dezvoltă și operează infrastructura de comunicații prin satelit.

Musk a explicat, de asemenea, diferențele dintre serviciile Starlink și Starshield, ambele integrate în sistemul de sateliți proiectat de SpaceX.

Starshield este destinat utilizării militare și este folosit de Ucraina pentru operațiunile de pe câmpul de luptă și pentru activitățile de apărare. În schimb, Starlink este un serviciu destinat utilizării civile.

Cele două servicii au destinații diferite, însă fac parte din aceeași infrastructură de comunicații prin satelit dezvoltată de SpaceX.

Rețeaua Starlink joacă un rol important în menținerea comunicațiilor în Ucraina, inclusiv în condițiile războiului. Sistemul permite transmiterea informațiilor în zone în care comunicațiile convenționale pot fi afectate de conflict.

În paralel, serviciul militar Starshield este utilizat de Ucraina pentru operațiuni de pe câmpul de luptă și pentru activități de apărare.

Poziția exprimată de Elon Musk privind conducerea Ucrainei se înscrie în contextul dezbaterilor referitoare la evoluția conflictului și la sprijinul american pentru Kiev. În ceea ce privește funcționarea rețelei de comunicații prin satelit, miliardarul a atribuit guvernului american responsabilitatea pentru eventualele încetiniri, delimitând această situație de activitatea SpaceX.