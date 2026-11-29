Consolidarea relațiilor dintre România și Republica Moldova și transformarea apropierii dintre cele două state în proiecte concrete de dezvoltare au fost principalele teme abordate de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României. Diplomatul a subliniat că unitatea dintre cele două țări trebuie susținută prin cooperare, investiții și rezultate concrete, nu doar prin declarații de intenție.

Ambasada României la Chișinău a sărbătorit Ziua Națională a României. Cu acest prilej, ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu a susținut un discurs în care a evidențiat semnificația zilei de 1 Decembrie și responsabilitatea de a continua proiectul unității prin colaborare și acțiuni concrete.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice, ambasadorul a transmis că semnificația profundă a Zilei Naționale este legată de capacitatea de a construi împreună și de a transforma idealurile comune în realitate. Ziua de 1 Decembrie reprezintă un simbol al unității, demnității și încrederii în posibilitatea realizării unor obiective comune.

Un punct central al discursului l-a reprezentat viitorul relației bilaterale dintre România și Republica Moldova. Cristian-Leon Țurcanu a subliniat că apropierea dintre cele două state trebuie valorificată prin inițiative concrete, care să contribuie la dezvoltarea ambelor țări.

Printre domeniile în care este necesară consolidarea cooperării se numără interconectările energetice, infrastructura, investițiile, educația și cultura.

Ambasadorul a atras atenția că există încă obiective care nu au fost realizate și angajamente care trebuie îndeplinite. În acest context, este necesară obținerea unor rezultate concrete atât în cadrul agendei comune, cât și în cea bilaterală.

Diplomatul consideră că o viziune comună trebuie să transforme apropierea dintre România și Republica Moldova în dezvoltare, solidaritatea în proiecte concrete, iar încrederea reciprocă în rezultate. Totodată, acesta a evidențiat posibilitatea ca cele două state să devină un exemplu european de unitate.

„Există momente când nu este suficient doar să știm cine suntem. Sunt momente când trebuie să avem curajul să privim dincolo de limitele prezentului și să dăm formă unui viitor, să ne construim un viitor, pe măsura aspirațiilor noastre. Noi suntem aici să construim! Aceasta este semnificația profundă a zilei de 1 Decembrie. O zi a unității, a demnității și o zi a încrederii în puterea de a transforma împreună marile idealuri în realitate. Noi suntem împreună – nu din întâmplare, ci pentru că ne dorim. Ne dorim, în egală măsură, să construim împreună. Liber și conștient”, a transmis ambasadorul în mesajul publicat publicat pe Facebook.

În discursul susținut cu ocazia celebrării Zilei Naționale, Cristian-Leon Țurcanu a abordat și subiecte legate de securitatea regională, libertate și reziliență.

Ambasadorul a evidențiat necesitatea consolidării capacităților de apărare și a protejării spațiului comun definit de limbă, cultură, tradiții și valori.

Referindu-se la amenințările de securitate din regiune, diplomatul a subliniat importanța menținerii unui spațiu aerian caracterizat de libertate și pace, nu de teamă și agresiune. În același timp, a evidențiat rolul solidarității și al capacității societăților de a se proteja în fața amenințărilor.

Un alt subiect abordat a fost moștenirea perioadei sovietice. Ambasadorul a susținut că valorile naționale și culturale autentice trebuie să ocupe un loc central în spațiul public, în detrimentul simbolurilor fostului imperiu sovietic.

În încheierea discursului, Cristian-Leon Țurcanu a insistat asupra faptului că viitorul comun al României și Republicii Moldova nu poate fi construit doar prin declarații de intenție. Acesta presupune alegeri asumate, responsabilitate și proiecte concrete, care să transforme obiectivele comune în rezultate vizibile.

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